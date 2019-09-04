怕動物是天生？人類100大恐懼排行榜：竟然這三大生物比死更可怕

早前節目《後生仔傾吓偈》就以兩棲及爬蟲動物為題，平日口齒伶俐的馮盈盈卻因為一隻守宮（壁虎）、非洲球蟒而嚇到花容失色，高聲尖叫！其實不少女生都一樣很怕小動物，莫說要接觸，在遠處見到都會大叫，原來一切都源於基因遺傳！

馮盈盈一直言行大膽，為何會如此尖叫呢？(《後生仔傾吓偈》電視節目截圖)

現今世代，另類寵物十分流行，一些兩棲及爬行類動物都可以成為寵物，因此《後生仔傾吓偈》邀請了兩棲及爬蟲協會義工，帶小動物上節目，分享及教授有關兩棲及爬蟲動物的知識。身軀細小的守宮（壁虎）因為外表雪白、可愛而被稱為雲呢拿，乖乖地給一眾KOL輪流抱起。直到馮盈盈，她戰戰兢兢的舉起手接過守宮時，驚惶萬分，隨即大聲尖叫！她緊張到手腳僵硬，又不時苦笑，好不容易心定下來，守宮就在她的手上爬走，而指甲亦抓到盈盈，令她嚇到面容扭曲，震耳欲聾，不禁長嚎一聲「爸爸呀！」，整個場面十分搞笑。

雖然守宮沒有任何行動，乖乖地躺在馮盈盈手上，但盈盈接了守宮實在十分害怕，難免要大展一下音波功(《後生仔傾吓偈》電視節目截圖)

除了守宮之外，還有一條非洲球蟒讓一眾KOL爭相抱抱牠，雖然盈盈剛被嚇破膽卻鼓起勇氣，再次挑戰膽量，緊緊張張的摸了幾下球蟒後，一個深呼吸就雙手接起非洲球蟒，卻立即「囧」樣，全身顫抖。雖然盈盈成功與蟒蛇眼神交流，卻敵不過球蟒的一個吐舌，盈盈又再嚇到驚慌尖叫！直至她成功傳給他人，才鬆一大口氣伏在桌上。

別名小黑的非洲球蟒，原來吐出舌頭目的只是為探測對方，沒有惡意。但卻嚇壞了盈盈，緊張到縮起來，驚慌尖叫！(《後生仔傾吓偈》電視節目截圖)

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哪種動物恐懼症最常見？ 第一位：_ _ ，第二位：蛇，狗竟然是第五位？

許多女孩子十分害怕一些蛇蟲鼠蟻，甚至對一些其他人眼中可愛的小動物都有著同樣畏懼，一見到就會驚聲尖叫，馬上逃離現場！其實女生嚇到嘩嘩大叫，真的不是在裝扮而博取注意，而是源於對動物的恐懼而做出自然反應，而這些人對動物產生恐懼的狀況都可能屬於「恐懼症」！外國網站「FEAROF.NET」列出世界上100大人類最常見的恐懼症，當中有21項與動物及昆蟲有關，更包辦榜首頭兩位。其他的恐懼症有如「畏高」、「怕黑」，而「死亡」排第12位，到底有甚麼生物比死更可怕？

狗有靈性，卻令人恐懼？(Adam Griffith / unsplash)

【第5位：對狗的恐懼症】

意想不到狗是人類曼好的朋友，竟然人對狗的恐懼比起青蛙、鯊魚、蟑螂其他動物更高！雖然對狗的恐懼並不像對蛇或蜘蛛的恐懼那麼普遍，但是狗在日常生活之中隨處可見，對於害怕狗的人當然會竭盡全力避免與狗發生衝突，避免了一些涉及狗的家庭或職業活動，可能因而影響社交。當然治療方式不是沒有，暴露療法或系統性脫敏技術都是治療恐懼​​症的常見方法。

路有惡犬在香港中都是常見的事，其實可以如何應對？怕狗人士見到狗時可能因為緊張，而顫抖、瞪住牠、尖叫、奔跑、拋石頭，以上行為都會影響狗隻產生攻擊的意圖！因為奔跑行為是會激發起狗的捕獵心態，因此追趕獵物，而拋石頭更加是挑釁起個性強悍的狗做出攻撃。其實對於狗，牠們的領域範圍被侵犯時，只是吠叫驅趕人走，只要人離開牠們的領域範圍後，就會回歸冷靜。雖然對狗充滿恐懼，卻要保持冷靜，先控制好情緒和身體語言，遇見狗時只要手交叉在胸前，放慢腳步慢慢離開，離開時亦不要背向犬隻，應與狗隻保持視線和面朝牠們，拉開距離再轉身離開，問題就迎刃而解！

雖然很多人都會飼養無毒性的蛇為寵物，但仍然令很多人恐懼。(David Clode / unsplash)

【第2位：對蛇的恐懼症】世界上第二常見的恐懼症。大部分人見到蛇時，往往會認為受到威脅，雖然蛇是有毒的，卻不會主動攻擊人類，但人往往因不了解而產生誤會害怕蛇！部分人因有親友或自己被蛇咬傷，而對蛇產生恐懼，因為過去的創傷性事件而產生恐懼症。害怕蛇的人為了保護自己，更加會拒絕到一些有很多蛇的城市。

原來恐懼蜘蛛的人最多！(AaronBurden/unsplash)

【第1位：蜘蛛恐懼症】世界上第一常見的恐懼症。當中女性患者佔48％，男性患者佔12％，即是女性較易患上蜘蛛恐懼症，患者十分畏懼蜘蛛，見到蜘蛛圖片、影像都會感到恐懼，他們更會懷疑身處環境或者一些陌生地方有蜘蛛。患者只要過一陣子，恐懼感就會逐漸消失。確切恐懼原因的確因人而異，或者對蜘蛛的恐懼是源於家庭或者文化，例如非洲人都害怕大型蜘蛛，而南非，大多數人都不害怕而且更會吃蜘蛛。

【點撃看】其他於恐懼症榜內頭60位的動物，真想不到嚇怕很多女生的蟑螂只排第……

+ 7 + 6 + 5

天生恐懼基因？

當每次遇到大自然的強敵時，不禁問到底恐懼來自哪兒？兒時到底發生何事？外國協會「馬克斯·普朗克學會」曾指德國「人類認知與腦科學研究所」（ Max Planck Institute ）與瑞典烏普蕯拉大學（Uppsala University）為了解人類對一些動物厭惡或焦慮的源頭，而對6個月大的嬰兒進行研究，測試他們對不同動物的生理反應，是否出現恐懼。研究人員向嬰兒展示相同尺寸的花、鳥、魚、蛇與蜘蛛的照片，結果發現嬰兒對於蛇或蜘蛛的圖片時，他們的瞳孔會明顯放大，即表示腎上腺素上升，這些生理反應代表嬰兒對這些動物產生壓力。研究人員表示可能源於父母遺傳，令下一代有恐慌情緒，而恐懼是與生俱來的。

每個人都有自己所恐懼的事物，面對不同動物時都會有各種的恐懼，例如眾所周知的狗，雖然是人的好友，卻有人會認為牠們兇猛而怕受傷，對狗產生恐懼。害怕動物的人不代表沒有愛心，並不表示膽小不堅強，所以請不要取笑。

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