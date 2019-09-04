12星座究竟誰最「玻璃心」？表面扮無事 　其實很在意的星座是...

身邊有沒有一個極度「玻璃心」的朋友，一個玩笑都可以生氣很久，分分鐘記仇記一世。但發洩出來總比藏在心裡好，不然什麼時候得罪了他也不知道。

「玻璃心」其實是用來自我保護的反應。(IG@missjni)

擁有「玻璃心」的人總是脆弱無比，根據《心理韌性訓練》作者德國心理學博士丹尼斯‧穆藍納（Denis Mourlane）表示，「玻璃心」其實是一種自我保護的機制，愈「玻璃心」的人其實愈自卑，當只有覺得自己能力不足或者表現不佳時才會傾向認為別人在批評自己，到底在12個星座裡面誰才是最「玻璃心」呢？

心理學來看，愈「玻璃心」的人其實愈自卑。(unsplash)

極度脆弱，一碰就碎的星座：

白羊座

白羊座很著緊別人對她的看法。(unsplash)

白羊座是很愛面子的一個星座，很著緊別人對自己的看法，當發現有人不重視她或者不放她在眼內，她會表面上裝作無所謂，但是其實心裡已經碎了一地，情緒也會被打亂，但是即使心情不好她也會默默把要做的事情做完，畢竟表面功夫還是要做好的。

金牛座

金牛座的個性有點固執，很難接受批評。(unsplash)

金牛座的個性有點固執，當她認定這個想法或者觀點的時候，就很難去改變或者被別人說服。因此當有人否定她的時候就會很抗拒，要花較長的時間去接受和復原，也會影響到其他事情的進行。因此金牛座要學習的事情就是要多角度思考，才會明白別人的想法，這樣受到否定時才會沒有那麼入傷心。

水瓶座

一但水瓶座受了傷就會退縮。(IG@misselvani)

水瓶座對人非常熱情主動，總是像陽光一樣溫暖別人，但是當自己無預期地受到傷害時，就會立刻失去信心，很害怕再遇上同樣的情況，簡單來說就是「一朝被蛇咬十年怕草繩」。因此水瓶女需要衝破心理障礙，從過程中學習，才會有所成長。

雙魚座

魚座就是極度敏感的星座。(unsplash)

雙魚座簡直就是一碰心就碎的類型，不論是在愛情還是工作上，一個不經意的的笑話都會觸碰到她的神經，雙魚女會表面裝作無事，但是默默傷心的類型。雙魚女在情感上有種莫名的執著，當她們受傷害後就會很害怕再次面對而選擇逃避，但是其實只要她們肯面對，事情就會迎刃而解，心中的恐懼和傷心也會消失。

默默地自我療癒的星座：