【東張西望】Cammi過度 P圖無法認出真人　細數「蛇精臉」女星

久未露面的陳冠希前度謝芷蕙（Cammi）接受TVB節目《東張西望》的訪問，有受訪者直言完全不能憑相片認出Cammi，Cammi近年與內地土豪男友感情穩定，照片也似乎有內地網紅的味道。除了她，其實不少圈中女星也被指「P圖過度」，P成了大眼睛、尖下巴的「內地網紅臉」，反而失去了個人特色。
久未露面的陳冠希前度謝芷蕙（Cammi）接受電視節目《東張西望》的訪問。（節目截圖）
她跟著主持走到街頭，看看受訪者能不能憑她在社交平台上的照片認出真人。（節目截圖）
有受訪者直言完全不能憑相片認出Cammi。(ig@cbbheree)
P圖後的照片的確與Cammi真人相差甚遠。(ig@cbbheree)
Cammi近年與內地土豪男友感情穩定，照片也似乎有內地網紅的味道。(ig@cbbheree)
大眼、尖下巴完全就是內地網紅的標準臉。(ig@cbbheree)
除了她，其實不少圈中女星也被指「P圖過度」，P成了大眼睛、尖下巴的「內地網紅臉」，反而失去了個人特色。(ig@cbbheree)
1.Angelababy （Angelababy微博）
Angelababy大概就是美顏界別的KOL，她近年主要在內地發展，五官精緻的她上傳的照片還是經過修圖。（Angelababy微博）
擁有德國血統的她五官頗立體。（Angelababy微博）
在美顏濾鏡下的她，下巴尖得不合常理，有點像之前的大陸網紅「蛇精男」。（Angelababy微博）
過往可愛清純的Angelababy已經不復存在。（《矮仔多情》劇照）
從前Angelababy是不少人心中的女神。（《矮仔多情》劇照）
2.林志玲 （林志玲微博）
早前宣佈已婚的台灣女神林志玲，不時也被指過度P圖。（林志玲微博）
她常被稱凍齡女神，44歲的她確實保養得不錯，只是照片總是有點不自然。（IG@chiling.lin）
其實她少了尖下巴和大得誇張的眼睛，反而更自然更美。（IG@chiling.lin）
其實44歲的她不需要P圖，更有少女感。（林志玲微博）
3.傅穎 （IG@theresafu.w）
傅穎近年回內地發展，長居北京。上傳的照片不時被指「膠樣」、有大媽的味道，甚至有人指她整容過度。（IG@theresafu.w）
她本人多次表明只是妝容問題，自己並沒有整容。（影片截圖）
多次被網民嘲笑後，她開始走回自然路線。（IG@theresafu.w）
近來的照片，傅穎多以淡妝上陣。（IG@theresafu.w）
Cookie時代的傅穎。（VCG）
4.李彩樺（IG@rainli1111）
李彩樺初出道憑《愛一個人原來不易》走紅，後來回到內地發展，並且嫁給內地男友。（IG@rainli1111）
細看她Instagram上的照片，不少都P過圖，美肌功能似乎是最基本。（IG@rainli1111）
P得幾乎看不清她的五官。（IG@rainli1111）
與粉絲的合照也似乎有點怪異，甚至有人指她有幾分宮雪花的味道。（李彩樺微博）
昔日的李彩樺臉圓圓，青春可人。（《百分百感覺》劇照）
5.徐子珊 （徐子珊微博）
其實徐子珊不常使用美顏軟件，但這張照片顯然用了美肌功能，不少內地網民大讚40歲的她有少女味，但香港網民卻表示這張照片的她與Cammi撞樣。（徐子珊微博）
這張照片更自製小蠻腰，背後的門框都扭曲了。（網絡截圖）
其實有點「肉地」的她也很有少女味。（IG@_katetsui）
初出道的她皮膚偏黑，兩頰有肉。（《溏心風暴之家好月圓》劇照）