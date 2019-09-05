【東張西望】Cammi過度 P圖無法認出真人　細數「蛇精臉」女星

久未露面的陳冠希前度謝芷蕙（Cammi）接受TVB節目《東張西望》的訪問，有受訪者直言完全不能憑相片認出Cammi，Cammi近年與內地土豪男友感情穩定，照片也似乎有內地網紅的味道。除了她，其實不少圈中女星也被指「P圖過度」，P成了大眼睛、尖下巴的「內地網紅臉」，反而失去了個人特色。