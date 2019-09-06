K11 MUSEA成打卡新熱點　英國王室最愛茶室進駐　全港最大UA戲院

尖沙咀新文化地標K11 MUSEA剛開幕便備受矚目，商場設計以大自然及城市景觀為主，同時引入多間國際商店與餐廳。而當中最具特色的要數瑞士山屋風格戲院內藏的Sake 吧、英國王室御用茶品Fortnum & Mason的首間海外分店、MoMA Design Store亞洲最大旗艦店等等，商場更設有巨型打卡位Gold Ball，充滿十足新鮮感。

K11 MUSEA位於尖沙咀海旁國際藝術設計新地標Victoria Dockside內，建築設計重視綠化，而商場的外牆是全球最大的綠化牆之一。（K11 MUSEA）

Gold Ball位於商場的中史，置身商場地下的餐廳Artisan Lounge向上欣賞Gold Ball會有不一樣的體驗。(IG＠artisanloungehongkong) K11 MUSEA位於尖沙咀海旁國際藝術設計新地標Victoria Dockside內，建築設計重視綠化，而商場的外牆是全球最大的綠化牆之一。綠化空間已是一大打卡位，而位於K11 MUSEA中央位置的多用途創意空間Gold Ball除了是商場的特色指標，也是另一打卡熱點。除了充滿文藝氣息的室內設計外，K11 MUSEA的國際化餐飲與娛樂體驗同樣非常吸引。

K11 Art House：瑞士山屋建築風格 全港最大UA戲院

K11 Art House以自然物料及暖色素材貫穿整個空間，打造出瑞士山屋建築風格。（K11 Art House）

K11 Art House 參考瑞士山屋大宅的建築設計，以自然物料及暖色素材貫穿整個空間，配合天然紋理木材及復古石磚牆、加上現代化的燈飾裝置及古銅金屬細節，從視覺上營造出強烈對比，猶如走進了復古時代。K11 Art House設有12間影廳，全院提供約1,708個座位，值得一提的是全新的K11 Art House IMAX®影廳採用 IMAX® Laser放映系統，呈現出更出色、立體的觀賞體驗。除了平日常見的餐飲外，K11 Art House更設有開放式Sake吧，為觀眾精選特色清酒與佐酒小吃，於微醺時光中享受不一樣的電影體驗，暫時忘卻煩惱。

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英國著名下午茶Fortnum & Mason、京都米芝蓮懷石料理富小路やま岸：多間國際餐廳首次坐落香港

百年老店Fortnum & Mason是英女皇與皇室的御用茶品，不少旅客到英國旅行也必到會到訪並享受正宗的英式下午茶。（FB＠Fortnum & Mason）

百年老店Fortnum & Mason是英女皇與皇室的御用茶品，不少旅客到英國旅行也必到會到訪並享受正宗的英式下午茶。Fortnum & Mason開業至今從未在英國以外的地方開設分店，想一試王室生活便一定要到訪K11 MUSEA店。

同樣是倫敦的人氣餐廳，以牛油果料理見稱的Avobar也登陸了K11 MUSEA，而牛油果漢堡更是不少人慕名一試的特色餐點。Avobar將漢堡的麵包改為原個牛油果，配以番薯、扁豆製成的素菜扒加上蔬菜製作成口感清新的素菜漢堡。

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人氣十足的京都米芝蓮懷石料理富小路やま岸曾摘下米芝蓮一星的殊榮，餐廳以海膽手卷最具名氣，手卷用上一整排海膽，非常奢華。喜歡海膽的女生記緊預早訂座，有傳京都本店需要預早一個月預約。

MoMA Design Store：亞洲最大旗艦店

MoMA Design Store的商品經過美國紐約現代藝術博物館Museum of Modern Art團隊的嚴格挑選，是呈現出生活美學的最佳商店。（IG＠momadesignstore）

MoMA Design Store主打來自全球具啟發性的創意設計品，商品經過美國紐約現代藝術博物館Museum of Modern Art團隊的嚴格挑選，是呈現出生活美學的最佳商店。MoMA收藏了多幅藝術巨作，是現代藝術愛好者到訪美國時的必經之處，如今身在香港也能感受MoMA的藝術氣息。香港MoMA Design Store同時販賣獨家發售的限量設計，加上來自全球的特色設計商品，務求給予消費者一種由藝術主導的購物體驗。