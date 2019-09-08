【最美王妃】摩洛哥國王為她廢一夫多妻制　童話愛情可惜離婚收場

位於北非的摩洛哥是傳統的伊斯蘭教國家，意味女性永遠只能是男性的「附屬品」。然而，摩洛哥現任國王穆罕默德六世與前妻拉拉·薩爾瑪（Lalla Salma）的愛情故事卻顛覆了這個父權主導的社會......

大部份人都會將穆罕默德六世和薩爾瑪的故事形容為皇室愛上平凡女子，薩爾瑪是平民，卻從來不平凡。她出身於普通家庭，母親早逝，父親是教師，憑一己之力考上大學，畢業後在大公司中擔任工程師。在一個女性只被視為「生育機器」，注定只能成為家庭主婦的國度，她絕對是個不凡女子。正因如此，她才能吸引到國王的注意，兩人1999年在私人派對上相識，穆罕默德六世對她一見傾心。

穆罕默德六世比薩爾瑪大15年，年齡不是兩人愛情的障礙。（Getty）

為愛廢除一夫多妻制

根據《福布斯》在2007年的報導，摩洛哥皇室是世界上排名前10的富有皇室，對不少女生而言，摩洛哥的國王顯然擁有很好的「Package」。薩爾瑪卻沒有為之所動，有能力、有學識的她不願只成為後宮佳麗三千之一。她向穆罕默德六世提出一項前所未有的要求，就是「你只能有我一個妻子」。一夫多妻制是摩洛哥一直以來的傳統，穆罕默德六世的父親和祖父都擁有多於一個配偶。假若他答應薩爾瑪，必定會惹來旁人的閒言閒語，畢竟生於皇室家族，一言一行都是焦點。不過愛情會讓人一無所懼，他答應了薩爾瑪，在2004年更修改憲法，假若男子要娶多於一個妻子，必需通過財務審核和得到元配同意，否則就是違法。

雖然二人育有孩子，也是將來的皇位繼承人，但薩爾瑪對國王而言並不是生育工具。（Getty）

不僅如此，穆罕默德六世深明自己的妻子不甘於只活在深宮之中，而是希望婚後可以繼續發揮自己的能力和學識。兩人在2002年舉行了為期3天的婚禮，邀請了各國貴賓參加，將薩爾瑪介紹給各國領袖認識。過往嫁到皇室的女子只能擁有一個「低調」的婚禮，姓名、樣貌也不會被公開，不會獲得任何皇室頭銜，因為她們只是傳宗接代的工具，連穆罕默德六世母親的樣子也是無人所知。薩爾瑪除了被丈夫封為「Lalla」（皇室頭銜，與公主擁有同等地位），更可以參與皇室的外交事務，每每有外國使者來訪，總可看見薩爾瑪的身影。

薩爾瑪的穿搭也塑造了她的女強人形象，而且不時獲得媒體好評，點圖看她多個形象＝＝＞

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薩爾瑪在婚後不時參與摩洛哥的外交事務。（Getty）

和平分手仍保留皇室身份

不只是穆罕默德六世被薩爾瑪深深吸引，各個元首也覺得這個「第一夫人」魅力十足。婚後仍然全力爭取女性權益，她不如一般摩洛哥婦女般披上頭巾，穿長袍，而是穿上自己喜歡的褲子，這樣「任性」的王妃其實想用自身宣揚，女性也有選擇的權利。童話般的愛情故事，卻沒有迎來一個「Happily Ever After」的結局。

自2017年起，薩爾瑪幾乎沒有在皇室活動中露面，而在當地媒體Morocco World News於2018年的報導中，正式公佈兩人已經離婚。當中訪問了處理皇室事務的律師Eric Dupond-Moretti，他仍以「Lalla」專稱薩爾瑪。可見，即使離婚了，國王仍沒有褫奪薩爾瑪的頭銜。只是作為前王妃的薩爾瑪，已經不可能回到婚前的平凡生活。因為她仍背負「未來摩洛哥國王母親」的身份，不能隨意再婚，也要避開鎂光燈，只能過幾乎是「隱姓埋名」的生活。

童話式愛情破滅，他們兩人也保持沉默，一直沒有公佈理由。

這位摩洛哥的「最美王妃」顛覆了摩洛哥取得傳統。（Getty）

當日高調大婚，如今低調離婚。無論如何，這個充滿傳奇色彩的摩洛哥皇妃將會永遠被記住。

參考資料：Forbes、Morocco World News