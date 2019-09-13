生活「比例圖」畫理想vs現實　殘酷真相：人生與房間永遠一塌糊塗

每個人都總有過「渴望長大」的時刻，因為我們總幻想成人世界可以自由自在，做自己想做的事。身邊有些朋友，將18歲視為人生大事，生日當天會到馬會走一圈，到酒吧點杯酒，像是人生必經的儀式。只是終於成為了大人的你們，又真的幸福嗎？

有時成長就如樓下快餐店的漢堡包一樣，包裝上的圖片很完美，但實物就像經歷了「十號風球」。小時候的你，對生活充滿幹勁，但理想終歸是理想，終日埋首工作的你或許早已忘掉當日偉大的夢想，只剩下一個卑微的願望——可以準時下班。

來自英國的插畫家Max在Instagram賬號「iamnotanartist_」上分享自己的作品，他早已看透作為大人的「苦澀」，利用幽默的筆觸描繪成年人生活的理想與現實。24歲的他， 曾經像大部份人一樣在辦公室做住重重覆覆的工作，更曾經因此患上抑鬱症。沉悶的工作讓他對生命產生消極的態度，他嘗試尋找出路。他發現透過畫畫可以表達自己的鬱悶的情緒，也可以藉此回味生活上的小幽默。

當你以為獨居以後，可以盡情與朋友開Party，每天花心思為自己預備晚餐，但其實獨居生活只是無窮無盡的清潔工作。

獨居的生活不一定如想像般美好，可以盡情與朋友開Party，每天花心思為自己預備晚餐，但其實獨居生活只是無窮無盡的清潔工作和看垃圾郵件。（IG@iamnotanartist_）

從前放暑假，總是有無窮無盡的節目塞滿時間表，覺得這樣的人生才有意義。開始進入社會工作後，你總想充實自己的假期，構思很多節目，但每次醒來已經是下午茶時間，又或者是只是頹廢在家中看Netflix。年紀越大，你發現慵懶才是最奢侈的事。

放假你為自己安排了做運動、學習新語言，其實最後只想躲在家中看Netflix（IG@iamnotanartist_）

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