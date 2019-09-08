荷蘭網紅冒被unfollow風險分享對比照　揭露不完美獲41.7萬人支持

經常都會在Instagram看到大部份近乎完美，高、瘦、白，還要裝Chok的女生照片，但你又認為當中有多少是100%真實？

Rianne Meijer與其他網紅無異，喜歡拍照並與他人分享美照的成果。(rianne.meijer@Instagram)

荷蘭一名網紅兼模特兒Rianne Meijer的Instagram擁有41.7萬名Followers，如同其他網紅無異，平日喜歡拍照的她總會於拍攝過後利用修圖軟件將照片調色、除去自己臉上的瑕疵，將照片修飾一番才會上載至Instagram與他人分享，務求於網絡世界呈現一個最完美的自己，絕不能讓別人看到鏡頭背後的她。

首先看看Rianne Meijer的美照：

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完美背後原來有另一面？

不過，一年前卻閃現一個突如其來的想法，就是發佈「真實與精心策劃」的照片，希望透過自己少少的影響力告訴大家「每個看似完美的鏡頭，背後所發生的事情絕不那麼完美」。Rianne Meijer曾經接受美國媒體The Daily Dot的訪問表示自己雖然也擁有大量的Followers，但當平日看到其他女生近乎完美的照片都會作出比較，於是同樣「有樣學樣」，為自己尋求一份安慰，但背後其實極大壓力。

Rianne Meijer發佈「真實與精心策劃」的照片，希望讓他人明白世上不會有完美的一個人。(rianne.meijer@Instagram)

有人選擇Unfollow；卻有人感激Rianne Meijer

以往Rianne Meijer所發佈的照片均屬於美照，當她第一次發佈「真實與精心策劃」的照片前，心情總是猶豫不決，一方面想要呈現真實一面予人前同時達到鼓勵的作用，另一方面則擔心Followers的反應。

Rianne Meijer就於接受美國媒體Insider訪問時訴說當刻的情緒：「當時感到非常緊張，擔心Followers看到她未經加工過的照片後會指她對別人作出欺詐，甚至會認為她是騙子。」但沒料到，發佈照片後的結果比她想像中更積極，而且大多留言都傾向正面，Rianne Meijer更指出有部份人更留言感謝她發佈這些從未在Instagram看過的照片。

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雖然也有一部份人士在看過Rianne Meijer真實的模樣後，隨即對她取消了追蹤，不過Rianne Meijer並沒因此而感到失落；相反，她更慶幸能找回自己，並且繼續發佈這類型的照片以激勵他人。

即使Rianne Meijer發佈這類型照片的時間並不頻密，但她仍想繼續努力拍下更多照片，甚至於最後能夠將照片歸納一起並出版成書藉，讓更多人了解到IG世界，所謂「完美」照片下的真實一面。

跳過讓你感到自己不夠好的賬戶，並嘗試找到讓你微笑的賬戶；Instagram可以是一個能夠讓你遠離悲傷的地方。 Rianne Meijer

（資料來源：The Daily Dot, Insider）