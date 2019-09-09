《2019香港小姐競選》冠亞季軍昨晚終於誕生，由1號黃嘉雯(Carmaney)大熱奪得冠軍，而亞軍就由5號王菲黑馬跑出，季軍則是8號古佩玲勝出。應屆出爐港姐獲獎後就隨即上節目《後生仔睇完港姐傾吓偈》，黃嘉雯說回當初參選原因，原來與馮盈盈有過一場淵緣！參選都要多得她？

一眾後生仔與出爐港姐快問快答，港姐都對答十分自然。(《後生仔睇完港姐傾吓偈》截圖)

若不是馮盈盈，今日冠軍是他人？

2016年港姐冠軍馮盈盈有份主持節目《後生仔睇完港姐傾吓偈》，她憶述起幾年前成功當選後，因一次工作場合曾見過黃嘉雯，當時馮盈盈見Carmaney有選美經驗又有模特兒工作，覺得她很有潛質當選港姐，所以對黃嘉雯說：「我覺得你幾有Potential選港姐呀！」馮盈盈更有向經理人引薦她參選，當日Carmaney只是考慮考慮，沒有正面回應，卻沒想到Carmaney一年後真的參選。馮盈盈因此趁機問她的參選原因，黃嘉雯坦言多謝馮盈盈當年叫她參選，而啟發了她，相隔一年之後都覺得參選是一個不錯的機會。其實馮盈盈在未選港姐之前早就認識黃嘉雯，更會稱呼黃嘉雯時說錯她的原名湯洛晴，黃嘉雯在面試之前都曾問過她的意見！

黃嘉雯2013年入行做模特兒，早就與馮盈盈相識，獲她的賞識和大力推薦。陸號笑言馮盈盈幸好不是和Carmaney同屆，否則只穫友誼小姐。(《後生仔睇完港姐傾吓偈》截圖)

其實馮盈盈曾在港姐十強記者會中，表示過之前在十五強中所揀選的三個位心水候選佳麗，全部都無法進身決賽，她都自嘲自己是燈神，選哪一個都會被燈走，為了平反自己燈神稱號，因此表明今次三甲心水都故意選多新聞的大熱門，分別是1號（黃嘉雯）、2號（蔡嘉欣）、7號（廖倬竩）。雖然2號、7號結果不入三甲，但可幸的是黃嘉雯完全不受燈神燈走的命運，結果奪得港姐寶座，令馮盈盈燈神稱號得以平反。可見二人都有一個不解淵緣，如不是受馮盈盈的啟發，黃嘉雯可能不會參選成為冠軍，馮盈盈就永遠有一個燈神稱號，又或者這樣說，可能是黃嘉雯的成功完全因為受到燈神的保佑！

馮盈盈問Carmaney參選原因可能為了證明自己有眼光，以剔除燈神稱號！(《後生仔睇完港姐傾吓偈》截圖)

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港姐結束=華姐開始？

別要以為港姐結束就是完賽了，因為這表示《2019國際中華小姐競選》快要展開了！當選佳麗即將要代表香港，參加一輪國際選美賽事！《後生仔》中提及過亞軍多受人的同情因而有較多拍戲機會，亞軍王菲立即笑言自己的目標是亞軍而引起全場哄動！王菲笑言解釋全因擔心當選之後還要參選《國際中華小姐》。馮盈盈就立即回應：「選中華小姐好開心，好有益，好好㗎！」雖然有師姐大大力的支持，但對於佳麗而言，幾個月來的準備，除了要做運動減肥保持體態美之外，還有長時間的採排令佳麗都只有很少時間休息，十分辛勞。Carmaney都慨嘆自己不用刻意減肥，就累到瘦了。面對華姐這個國際賽事，完全兼顧起香港代表參選，難免令佳麗有壓力。黃嘉雯坦言會休息一天再為中華小姐做好準備。

5號王菲一直相信1號黃嘉雯最終奪得冠軍，因此目標放在亞軍上高。(《後生仔睇完港姐傾吓偈》截圖)

黃嘉雯今年奪取港姐寶座，上年又代表香港參與《國際小姐2018》，未來出戰華姐勝算十分之大！Carmaney選美經驗豐富，而且又是土生土長，一定可以好好代表香港與世界各地代表佳麗友好溝通，交流香港文化！回顧近幾年香港主場都入了華姐三甲，證明主場之利實在有用。過去31屆《國際中華小姐競選》中，有19位香港代表成功打入三甲，光是近10年，就有7位港姐入圍三甲，能反映近10年的港姐冠軍質素愈來愈高嗎？不過成功奪得中華小姐冠軍的港姐卻少之有少，近31年來，只有4位！

31年來《國際中華小姐競選》中奪冠的港姐只有4位：

《2019國際中華小姐競選》陳曉華



陳曉華今年參賽時，在才藝表演環節曾失準3次，幸好一眾評判團對她永不放棄，有所肯定。她身高5尺8又有9頭身的比例，樣子如此甜美，難怪深受歡迎！

陳曉華成為華姐大熱，大受歡迎成功奪冠！（陳順禎攝）

《2014國際中華小姐競選》陳凱琳



陳凱琳不只是有出眾的美貌，更是一個智慧女性，是當年的大熱。她在問答環節時更是對答如流，才藝表演環節亦憑演奏長笛和唱出《我的驕傲》，獲得全場熱烈的掌聲。陳凱摘冠一刻，更加興奮掩面！

相隔14年後，香港代表由陳凱琳再次摘冠，成為第三位奪得華姐冠軍殊榮的香港代表。(2014 國際中華小姐競選》截圖)

《2000國際中華小姐競選》郭羡妮



女神郭羨妮當年是大熱人選，除了奪取華姐冠軍之外，更獲得「傾城美態大獎」、「網上最奪目佳麗」。其實她在1999年港姐中亦奪得四個獎項：「冠軍」、「最上鏡小姐」、「國際親善小姐」和「千禧才智小姐」。所以她絕對是選美高手，所有獎項都給她拿去。

2000年華姐競選衝出香港，移師美國拉斯維加斯舉行，郭羡妮亦成為華姐台主！(《2000國際華裔小姐競選》TVB海報)

《1988國際中華小姐競選》李嘉欣



第一屆國際中華小姐競選由大美人李嘉欣參選，當時她只有18歲！因為她是一個中葡混血兒的關係，所以樣子甜美可人，足以驚艷眾人！當然成為大熱，由這位青春可愛的少艾獲得「冠軍」和「最上鏡小姐勝出」，成功開創第一個奪得華姐冠軍的港姐。

18歲的李嘉欣十分可愛，在第一屆國際中華小姐競選就拿下冠軍及最上鏡小姐殊榮，成為雙料冠軍！(Big Big Channel截圖)

《國際中華小姐競選》又是另一戰場，不過在每個佳麗的背後都有強大的後盾！《後生仔》節目中，黃嘉雯的姐姐都在場祝賀，姐姐感言曾對Carmaney表示入了五強已經當勝利，想不到妹妹最終獲得冠軍，深知妹妹和一眾佳麗都一直花了很多心機準備，令Carmaney都聽到強忍著眼淚。所以當黃嘉雯感謝姐姐到場支持時，她和姐姐都眼濕濕，互相擁抱祝賀。勝利與否都好，總有家人在身邊支持，相信是每一位佳麗最寶貴的禮物。

【按圖看】歷年來入圍中華小姐三甲的港姐冠軍，最多奪得的是……

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