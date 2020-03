馮盈盈近日在電台節目大談自己對月經的看法,揚言每月來經的是身體健康的指標,也是正常生理現象。不少女生面對月經每月來襲也是叫苦連天,因嗜好冷凍飲料而令子宮疼痛不堪、月經更令私處帶來異味,同時或會伴隨著腰酸背痛等不同的問題。不過,當與伴侶擦槍走火歡度春宵後,卻不斷數算每月「大姨媽」何時才會報到,過往想強烈送走月經的感受也轉為期待月經快快到來,一消憂慮之感,如此心情相信只有女生才共鳴,不過,如果當「大姨媽」變成真人出現,看過「她」與女生之間的相處後,男生必定有更真切的了解﹗

《女生來大姨媽到底什麼感受?》的真人版月經短片,除了女生感到共嗚外,更令男生更了解女生每月的「好朋友」更多

台灣網路有一條《女生來大姨媽到底什麼感受?》的真人版月經短片被瘋傳,以搞笑劇情真實反映女生經痛實況,除了令不少女生產生許多的共鳴感,大感每月來經的可恨可愛之處,更同時令男性了解月經來襲對女性身體和心理上的影響。片中,當「大姨媽」到訪女主角家,女主角起床、工作、坐立都不安,尤其當她喝了冰水,「大姨媽」即當場毆打,非常形象化呈現出女生經期喝凍飲後之苦﹗而且用「毆打」來比喻經痛亦是非常貼切,因為日本瘋傳了一張經痛七級表,其中形容第五級的痛楚正如不斷被人毆打﹗

在日本瘋傳的女生「M痛」程度表中,「M痛」的程度更被日本女生分為七級之多,最嚴重的痛楚是子官痛得像被鐵球連續擊中般的痛,就算是輕微的經痛徵狀也像肚瀉時般痛,所以我相信每一個曾經歷經痛的女生,隨身的袋子定必配備止痛藥。

【按圖看】日本網上瘋傳女生「M痛」7級程度表,你體驗過哪一級?

根據美國斯坦福大學一項有關《擁抱是能減輕身體疼痛》的研究報告指出,皮膚與皮膚的接觸可能是一種強而有力的鎮痛藥,使愛能作為痛苦的調節者。即是當女生感到經痛的時候,男朋友給予女朋友的幫助可能就是一個簡單而直接的擁抱。

必要時就好好地擁抱一個女朋友吧!

除此之外,馬來西亞醫學期刊(Malaysian Journal of Medical Sciences)的一份名為《Love as a Modulator of Pain》研究報告指出,愛的影響可以導致疼痛感增加或減少,擁抱可以帶來減痛與健康相關的益處,這是全歸因於催產素(Oxytocin)的釋放。

催產素(Oxytocin)通常被科學家稱為「擁抱激素」,因為它能促進關係中的依戀感,而這種愛情激素刺激了大腦產生神經化學作用,催產素透過腦垂體釋放到血液當中,讓到我們能感受到戀愛時伴隨的甜蜜、激動、愉悅、快樂的感覺。所以當女生經痛的時候,男友的一個擁擠原來蘊藏著巨大的能力,可以令女生的大腦釋放催產素,讓到女生的大腦只顧想著拍拖時的甜甜蜜和快樂感覺,從而減低女生經痛的感覺。

擁抱除了可以減輕經痛的痛楚外,原來還有以下3個的好處!

1)擁抱可以減低患病的機會率

在美國《SAGE Journals》的一份有關一項對400多名成年人的研究中,研究人員發現擁抱可以減少一個人生病的機會。擁有更大支援系統的參與者生病的機會率較小,所以說大家應該「得閒無事搵個人擁抱吓啦!」,可能減低患病機會。

幸福原來在於,你的男朋友給你一個溫暖的擁抱。

2)擁抱有助於你與他人溝通

常言道「講就易,做就難」,大多數人交流是透過用口或通過面部表情進行。但是觸摸是人們互相發送消息的重要方式,好多時情侶的關係處於僵硬的時候,不妨用一個擁抱打開彼此對話的機會。

擁抱是一種帶有神奇力量的藥劑。

3)擁抱可以促進心臟健康

在北卡羅萊納大學教堂山分校的一項有關《Warm partner contact is related to lower cardiovascular reactivity》的研究中,科學家將一組大約200名成年人分成兩組,第一組戀人手牽手十分鐘,然後互相擁抱二十秒。 另一組的伴侶,他們默默地坐在地下大約十分鐘。結果顯示,第一組戀人比第二組的人血壓水準和心率的降低幅度更大。根據這些發現,多身體接觸的親密關係可能對你的心臟健康有好處。

不如多多給你愛的人來一個大大的擁抱!

