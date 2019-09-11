【阮民安】為「癡線」太太收心養性拒絕偷食：曾太愛自己無法愛人

阮民安（Tommy）這名字近日成為熱搜，但回顧過去討論區出現Tommy的名字，一片唾罵聲。「樂壇小強」，正面點想就是「踩唔死我」，實際上是人人喊打。「以前我的確不像人。」提及過去的負面評價，Tommy沒有極力掩護，反而坦然承認。當天的壞男孩，如今為人父，銳角磨平，初心不變，受盡白眼後，「我仍然相信自己。」

幕前：風光走到低潮

20不夠出道，當E-kids的《開始戀愛》唱到街知巷聞的時候，他只有22歲。成名得太快，輕浮仿佛是必然，「那時候，所有東西都唾手可得。」對於歌星而言，能擁有代表作是幸運，他把成就視作理所當然， 「我從沒想過會失去一切，即使真的失去了，個天都是應份還給我。」他就彷如典型的任性小孩，他要有就有，現在回望那個自己，「其實我以前真是＿街。」說的不僅在事業上，還有愛情。「從前我很自私，只懂對自己好。」即使桃花不斷，他還是做不好「男朋友」這個角色。「因為太愛自己，根本無法愛你隔離那個。」跌過才會成長，失去才懂珍惜，俗套的一句，卻切切實實體現在Tommy身上。

Tommy自言過去在關係中傷害了不少人。（龔嘉盛攝）

「最低潮的時候想過死。」醉駕、「過大海」賭錢欠債被挾持，負面新聞不斷，壞男孩也終於嚐到了「貪玩」的苦果。即使想解釋，他一張嘴也消除不了鋪天蓋地的負評。一沉百踩，不少人對他避之則吉，Tommy的藝人生涯仿佛已經宣告死亡，這個「做乜都會死」的時刻，上帝為他開了一扇窗——遇上現任太太Eva。他將太太形容為「癡線」，其實是讚許，對方完全沒有機心，「只要對她沒有影響的事，她可以一概不理。即使報導把我説得十惡不赦，她也始終相信現實中認識的我。」於是，當Tommy提出合作的想法時，Eva毫無猶豫，一口答應。

Tommy最低潮時負面新聞不斷。（龔嘉盛攝）

幕後：委屈轉為甘心

太太是他的救命稻草，「條件這麼好的一個人，將自己完全交付給我。」；其實信心也是。「即使受盡唾罵，我仍然相信自己的能力。」2012年開始，他成為Eva的經理人，在背後替她出謀獻計，僅有一個原則，「一定要隱姓埋名，大眾一旦知道這是Tommy的主意，一切努力就會化為烏有。」太太獲得日本攝影大師米原康正垂青，於是順勢到日本出道，「我知道我的過去會影響到她的事業，Tommy的身邊人根本不會有任何發展機會。」放棄熟悉的香港市場，寧願到陌生的國度捱更抵夜，沒日沒夜地打拼，Eva終於成為今天網絡上知名的原宿女神，在Instagram上擁31.2萬名粉絲。而且不只是虛有外表的「KOL」，事業根基也是穩打穩扎，他不再渴求唾手可得的成就，而是與Eva腳踏實地去闖。「所以我不怕打壓、封殺，因為我們相信過去的努力不會是白費。」

由幕前走到幕後，他坦言曾有不甘。（龔嘉盛攝）

過去7年，一個人處理相等於一間公司的工作量，幕後功臣卻不能邀功。從明星成為幫太太打點一切的背後男人，沒有不甘嗎？Tommy坦言「初時一定有。」剛到日本時，Eva與日本經理人公司開會，他只能站在門外靜待，「因為他們只會識Eva，根本無人把Tommy放在眼內，但明明自己過去也是藝人。」就如對着空無一人的舞台唱歌那般難受，然而，轉念也不是難事。「一次我在後台遇到日本最大經理人公司的老闆，當時他正為公司女藝人背着一袋二袋，滿頭大汗，那一刻我醒了。」大老闆幫藝人拎東西，香港一輩子也不會目睹的景象，「當刻就想『Tommy，你慳啲啦！』，之後就真的放下過去一切，從新開始。」

Tommy放下舊日一切，樂意為太太打點一切，愛妻心切不言而喻，曾經有人問及Eva為何Tommy都沒有出現在她的Instagram，她笑言因為對方往往是為她拍照的人。點擊看Tommy鏡頭下的Eva：

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Tommy坦言Eva超容易滿足，問及他為太太做過最窩心的事，就是在後台請她的偶像Ariana Grande為她唱生日歌：

不變：不要成為自己討厭的大人

今天的Tommy，宛如重生，成為人夫和人父，只是在心底裏，仍有一絲本來的面貌。「其實由始至終的Tommy都是反叛，只是表達方式改變了。」年少出道，早已見盡娛樂圈的陰暗面。就像早前他接受杜汶澤的網台節目《杜汶澤喱騷》訪問，Tommy談及E-Kids當年參加港台頒獎禮，臨門一腳，疑因為公司老闆偏心EO2而失落新人獎項，與頒獎台擦身而過。叛逆的他嚐過各種打壓，仍不願意學乖。

「看見不公還是要出聲。」從男孩成為父親，這種堅持更重要，難怪近日在街頭上總會看到他的蹤影。「如果今天我因為要賺錢，所以不發聲，他日兒子問起我，應該如何解釋？」立場可以人人不同，更重要是你有否爭取過。兒子呱呱落地那刻，他便一直問自己要做一個怎樣的爸爸，「千萬不要成為當日自己討厭的大人。」

雞蛋與高墻，他還是一如以往地選擇了雞蛋那方，「好想兒子會覺得爸爸是榜樣、是superhero，這樣的評價是多少玩具也換取不了。」看似稚氣的一句話，其實正正看到當天的阮民安，真的長大了。