Rihanna都愛　91歲破格KOL吸380萬粉絲　偷男人的奶奶絕境重生

可曾幻想過未來成為老人家的時候，自己會是怎樣的樣子嗎？美國就有一位91歲婆婆在Instagram上坐擁380萬粉絲，每個帖子價值2,500到5,000美元，身價更破千萬，她就是時尚界和潮流銀髮族KOL，--Baddie Winkle！打扮新潮的她完全不失少女心，大膽穿著色彩鮮豔、眼花繚亂的超短裙，又敢於接受新挑戰，心境有如一位年青人無誤。「潮」絕不是年輕人的專屬形容詞！

第一個發帖就是Peace and Love 🌺😏💜(Instagram@baddiewinkle)

一件紮染衫，一條短牛仔褲令銀髮族KOL誕生

Baddie Winkle原名是Helen Ruth Elam，85歲的她在2014年才接觸Instagram，當時她因為穿上一件彩色紮染襯衫再搭配短牛仔褲而被19歲的曾孫女將她拍攝和發帖上Instagram，之後這帖文轟動網絡，讚好超過2萬個！這轟動令她心愛的曾孫女興奮，一放學回家就會與她分享喜訊，而這一個契機亦成功讓她對Instagram產生興趣，令她敢於穿上不同新潮服飾以發現穿搭的可塑性，Baddie Winkle就是由此誕生。

And I do look great in my jeans. Baddie Winkle

身價破千萬 年青人要跟上銀髮潮流

充滿活力的她成功吸引了來自世界各地的粉絲，她亦吸引了Miley Cyrus，Nicole Richie和Gwen Stefani等知名藝人。當粉絲人數有170萬時，她的風格都引起爭議亦引起了時裝設計師的注意，她因而成為了銀髮模特兒，各大品牌紛紛找她，Baddie Winkle的一個發文都可以獲得60,000個讚好，如今她的每個帖子價值由2,500美元到5,000美元不等，身價直升破千萬。面對這個年紀能成為Instagram上的影響者，粉絲們見到她的興奮表現和擁抱，對於Baddie Winkle而言，這是一個很大的驚喜！

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老潮人的玩味 趣怪Baddie Winkle彩妝品

Baddie Winkle說話風格都趣趣怪怪的，充滿個人色彩，在她的身上可以見到不少彩虹、嬉皮士風格、原宿系、彩色等元素。今年Baddie Winkle與品牌INC.redible Cosmetics與合作，以她的個人風格為主題推出一系列彩妝品！

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規則是用來打破！靚衫不要再放存衣櫃！

1928年出生的Baddie Winkle，從小在農場中長大，她憶述30年代的女孩因為沒有很多衣服所以要靠自己將衣服改造搭配，直至40年代連衣裙的款式才變得短身，所以少女時期的她會不理老師的反對穿著短裙上學，她喜歡鮮色的服裝，不愛像參加葬禮的黑色衣服。她當時就知道自己有時尚觸角，完全不想成為任何人，反而身邊的人會抄襲她的髮型、妝容、衣著。她亦坦言自己是從前都不會理會他人對她的爭議，如今都一樣。Baddie Winkle：「如果我想做某事，我就去做。規則是用來打破，人必須過自己的生活並享受它。」

If I want to do something, I just do it. Rules were made to be broken. You have to just live your life and enjoy it. Baddie Winkle

有些人或許衣櫃內有一些可愛的連衣裙，但從不會穿上，Baddie Winkle認為只要看起來很好的服飾，都值得讓人們穿上。91歲的她深知年紀只是數字，卻不知這個年紀應要有甚麼感受，做哪一些舉動會變得年青。但穿搭的樂趣令她感覺十分良好，令她每一天都是她。

在她的Instagram上，可見她每張相片都是穿上彩色的衣著，更不少彩虹的圖案，走的風格亦離不開嬉皮士、原宿系等元素，看到她的裝扮，都會為她的美而感到快樂！(Instagram@baddiewinkle)

樂觀的背後是一個慘痛經歷 如厭倦不如改變？

人生總有高山低谷，即使是一個充滿正能量、樂觀的婆婆背後都有一段悲傷故事，過往的慘痛經歷都會令銀髮族感到傷痛、難以釋懷。Baddie Winkle年青時因工作而認識身為工程師的丈夫，從此生兒育女、兒孫滿堂，有著幸福家庭。當她要與丈夫慶祝35週年的結婚紀念日時，丈夫竟然遇上車禍，另一半的離世令她衝擊十分之大。此外，她更白頭人送黑頭人，她的兒子在46歲時亦死於骨癌，這兩份傷痛都大大打撃她。不過她十分堅強，她終於厭倦了 失去丈夫和兒子的悲傷，決定徹底改造自己。她鮮色的衣著風格，令她心境都變得歡樂，亦真的改變她的一生。

I lost my husband and my son, and I got tired of grieving so, I reinvented me. Baddie Winkle

連POSE都這麼可愛的奶奶KOL，成功教授年青人樂觀、歡樂的態度面對人生。(Instagram@baddiewinkle)

Baddie Winkle極具個人魅力的原因是她滿有自信，清楚自己的風格，絕不會盲目跟隨潮流，敢於嘗試新事物以努力跟上社會的步伐。她勇於活出自己的態度，十分值得大家敬佩和學習。她教我們不要被「年齡」而限制定形，即使是銀髮族都可以保持年青的心境，展現自己最美一刻，銀髮族都可以成為帶領潮流的KOL。

I just hope that I stay in good health as long as I possibly can, and I do have good genes. Baddie Winkle

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