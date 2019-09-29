一場沒有手機旅行　解除fb癮才可找回生活？有人竟因這原因退隊

你是手機不離身的人嗎？如果要你參與一場不能用手機的旅行，你又覺得自己能做到嗎？

智能手機成為大部份人生活的必需品。(Jens Johnsson@unsplash)

智能手機擁有不同功能，的確為我們帶來更方便的生活，解決生活中的各種大小難題，就如平日遇上不懂如何到達的地方，不同的應用程式即能提供出多條能夠到達該處的路線圖，以及計算出哪條路線會較快到達；亦會透過巴士應用程式掌握巴士的到站時間，在旅行的過程也是依靠着手機找尋各式各樣的資料，智能手機成為大多數人於生活不可或缺的用品，更似是上癮一樣，要是把手機拿走，必定會感到心癢癢。

如果要你走一趟完全不能依靠智能手機的旅行，你又會去嗎？(steven lewis@unsplash)

走一趟沒有智能手機的旅行？

美國媒體Quartzy就曾邀請了24名人士參與一場沒有智能手機的旅行，看看人們對手機的依賴程度以及在沒有手機的情況下旅行的心情變化與影響性。除要求參與者在旅途中不能使用手機，也要求他們在旅行前、旅行期間以及旅行結束後記錄感受。

因習慣依賴手機而變得無助、焦慮

在沒有智能手機的情況下，不能用上各種科技解决問題，於是24名參加者只能回到沒有智能手機的年代，以古舊的形式完成旅程，沒有了提供快速找尋目的地路線的Google Maps、當地交通等導航應用程式，只好使用最原始，但也是人們長期以來忽略了的方式旅行，就如使用厚厚的地圖書，一邊行走一邊向當地人問路等。但基於智能手機已是很多人生活中的一部份，參加者於一開始的過程中明顯地感到不習慣以及擔憂，除了表現出緊張的情緒，亦有其中一名參與者表示對安全問題感到焦慮，擔心在旅程中遇上意外，身處異地的家人未能聯繫到自己。

沒有了智能手機的幫助，只好自行參閱地圖。(Taisiia Stupak@unsplash)

由擔憂到後來的享受

雖然在旅途的開始，已有兩名參加者因無法忍受自己的焦慮情緒而選擇放棄，即使選擇留下來努力適應，但畢竟在陌生環境下未能使用手機，絕對會失去安全感，引起負面情緒。經過一段時間，參加者開始克服了最初的恐懼，嘗試接受與享受那趟旅程，最後發現沒了智能手機也不是一件壞事，至少他們能夠更投入於旅程當中，與身邊旅伴和當地人進行更多的溝通，不會因忙着回覆手機訊息以及接收社交平台的資訊而分心，更能創建更多美好回憶。

少了智能手機下的旅行，參加者都表示能夠更投入於旅程當中。(Ibrahim Rifath@unsplash)

於旅遊結束後，其中一位參加者表示自已感到非常自由，能夠不依賴智能手機、科技下走得這麼遠。另外，其餘的參加者亦重新審視自己的生活習慣會否被智能手機牽引，當中更有人指出：「當我重新打開手機與Facebook，我覺得是一個非常膚淺的現象。為何以前的自己會如此沈迷於此，在意那些Like數與他人的看法？」

令人突發奇想智能手機到底真的為我們帶來一種便利還是一種弊處與過度沈迷，讓自己與身邊人愈走愈遠，默默殺掉一段關係與生活？別忘記，在沒有智能手機出現前，我們也是沿用旅程中的最原始方法去生活，還不是活過來了？

要一時三刻完全放下手機是十分困難，也是幾乎不太可能的事，而社會學家Anna Akbari則於《今日心理學》撰文，提供了一些方法，助你暫時解除手機癮：

（資料來源：Quartzy, 《今日心理學》）