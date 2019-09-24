【哄女朋友指南】別再叫人喝暖水　喝奶比較好　哪食物易令人開心

男友人某次分享，女友生氣，第一步是道歉，第二步就是帶她吃好東西；又記得某次失戀，與友人決定拋下減肥計劃，一起去大吃一頓，捧着肚子，問：「大肚能容天下事，離離合合可有甚麼大不了？」 吃好東西可令心情變好，原來有科學根據？

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食物可改變心情 「愈快樂愈墮落」卻不一定正確

每每心情不好，最直截了當的方法就是吃點甜的，或是吃最喜歡的菜式。記得有好一段時間半工讀，忙得不可開交，減壓方法卻是在忙碌過後吃點好吃的，沒有科學根據，於筆者而言卻十分有用。

根據健康網站《Healthine》，糖份高低能影響心情，嗜甜可療癒短期的負面情緒，但太多糖份卻影響長期的心理健康。而網站同時也指出，其實只吃自己喜歡的食物，也不一定會令心情變好。就似筆者時時視之為「特效止痛藥」的「麥記」，生活疑難，工作不順，吃一個套餐，加大的，愈快樂愈墮落，還有甚麼解決不了？但英國《衛報》的報導卻指出，英國賓漢頓山的研究健康與健康的助理教授Lina Begdache與她的團隊卻發現，30歲以下的人一星期吃超過三餐快餐，便會影響精神健康，更易有精神問題。她解釋道，因為快餐中的飽和脂肪酸，影響身體的炎症反應，或與焦慮與抑鬱有關。

因為，雖然食物確是能改變心情，但光吃自己喜歡的垃圾食物，長遠來就反會弄巧反拙。他們建議，以下才是「快樂食物」：

+ 4 + 3 + 2

心情不好 或是因為吃「錯」了？最大「禁忌」是⋯⋯

有些人是為了減肥，有些人則是因為生活忙碌，便也會選擇省掉一餐，一天只吃兩餐。但美國梅約診所醫學中心則指出，最大「禁忌」就是這樣。他們指出，刻意餓肚子，減少用餐次數，會影響身體吸收，而且，在下次用餐時，也會吃得更多。而且，飽足感也會也可令人避開壞情緒。

參考資料：Healthline, The Guardian