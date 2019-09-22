遭父性侵7年致不育　女生分裂2,500人格指證終判刑：我如釋重負

49歲的澳洲女子Jeni Haynes因長期被父親Richard Haynes性侵虐待，在求助無門的情況下，發展出多達2,500個人格自我保護。她花了18年的時間修讀多個心理學與法律學位，最終由眾人格合力指證，她的父親也受到了遲來的法律制裁。

Jeni Haynes在童年因被父親性侵與虐待而發展出2,500個人格。（60 Minutes Australia截圖）

Jeni Haynes的案件是澳洲、甚至是全球第一宗，法庭接納患有人格分離障礙者通過多個人格的證供，最終令罪犯罪名成立的案件。在一切完結後，Jeni Haynes坦言：「我的人生從今天才真正開始。在這一刻我感到如釋重負，感到自由，法官的判決釋放了我。」

案發時年僅4歲 身心均受到永久性傷害

Jeni Haynes在4歲至11歲的期間，受到父親的性侵與虐待，她曾嘗試向家人尋求協助，但她的父親揚言自己有洞悉Jeni Haynes想法的能力，並以家人的性命威脅Jeni Haynes就範。長期受到侵犯令Jeni Haynes的身體造成永久性的傷害，她的視力受損，下頜、腸道、肛門與尾骨都受到無法修補的損傷。殘酷的虐待令Jeni Haynes失去生育功能，更須終生帶著結腸造口袋生活。

父親以兄弟姊妹的性命威脅Jeni Haynes，防止她向外尋求協助。（FB＠Jeni Haynes）

他明明聽見我乞求他停止，他聽到我在哭泣，他看到自己在我身上施加的痛苦和恐懼，他看到了血，還有他造成的那些身體傷害。然後第二天，他又選擇重新再來一次。 Jeni Haynes

父親殘忍的虐待令Jeni Haynes發展出2,500個人格來保護自己，並成為案件的重要證人。

2,500個人格組成「兵團」 幫助她度過悲慘歲月

最先出現的人格是一名叫Symphony的4歲女童，當Jeni Haynes受到父親的侵犯時，Symphony會以歌聲安慰並把她帶到安全的地方暫避，由Symphony承受傷害。然而，弱小的Symphony無法長時間保護Jeni Haynes，繼而衍生出其他不同個性的人格，當中常出現的有個性冷靜的Muscles、強壯而且染著一頭金髮的Volcano、只有八歲的紅髮Ricky、作50年代打扮的Linda、戴著與父親Richard Haynes同款眼鏡的Rick等等，他們每一個都在法庭上訴說出曾經承受的各種虐待。

直至Jeni Haynes 11歲時父母離婚，她才脫離父親的控制。（FB＠Jeni Haynes）

「我們的記憶封存在過去的時間裡——如果我需要，就可以把它拿出來。」Jeni Haynes道。她的人格能就Richard Haynes被指控的367項控罪中，向法庭提供精確的細節。不同的人格並未有就她所經歷的創傷導至失憶，反而仔細保存了這些記憶。警方花了10年時間調查搜證，而在案件審理時，由於律師認為Jeni Haynes的遭遇對陪審團可能過於沉重，因此只有法官一人聽證。

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過去的記憶無法被抹去 公開悲痛經歷為鼓勵同路人

Jeni Haynes曾經渴望擁有家庭，可是父親的侵犯對她造成永不磨滅的傷害，更令她喪失生育能力。Jeni Haynes現在與媽媽相依為命，依靠政府的援助金度日。縱使她在18年間考獲心理學與法律等學位，但因患病的緣故，無法長時間工作。

Jeni Haynes希望這10年的抗爭能成為星火，鼓勵其他正經歷著同樣遭遇的受害者（FB＠Jeni Haynes）

人格分裂拯救了我的生命與靈魂，但是這個病與我內心深處的創傷，同時帶來了極大的痛苦。 Jeni Haynes

常人或未能理解人格分裂患者的處境，所以當10年前，負責案件的警察第一時間便相信Jeni Haynes時，她哭了。Jeni Haynes本可於案件的審訊過程中，選擇接受法庭的保護而隱藏自己的真實身份，但她卻勇敢地說出自己的故事。她希望這10年的抗爭能成為星火，鼓勵其他正經歷著同樣遭遇的受害者，告訴他們精神病患不再是阻攔他們得到公義的障礙。