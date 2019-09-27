【金宵大廈】李施嬅「離巢」方知是寶　不受公司重視離開或更好？

《金宵大廈》以恐怖奇幻的新穎題材吸引不少觀眾追看，也引起網民的熱烈討論。除了故事讓人驚喜，在劇中飾演空姐和舞女的李施嬅也讓人眼前一亮，被大讚演技出眾。過往多在劇集中擔任配角，如今決意「離巢」，觀眾才直言TVB欠她一個「視后」。

在今年年初，她決定與無綫結束15年的賓主關係，過往憑海外微電影《Once More》奪得《European Cinematography Awards》及《Los Angeles Film Awards》最佳女主角。離開TVB後的她選擇與美國經理人公司Authentic合作，正式進軍荷里活。雖然她表示與對方只以project形式合作，不如在TVB拍劇般穩定，但也必然會比在大台有更多機會和嘗試。離開熟悉的環境，固然不安，卻不一定是壞事。以下離巢的前無綫藝人，在無綫時也如李施嬅般默默打拼，離開之後，事業發展更勝從前。

李施嬅在《金宵大廈》中表現突出。（《金宵大廈》劇照）

1.宣萱

宣萱在1992年加入無綫，受到公司力捧，在不少劇集中擔任重要角色。當紅之際，她在2012年決定離巢。她在前年接受商台《1圈圈 星光背後》的訪問，提及當年離開無綫的原因是洽談續約時，對方誠意不足，而且說話有欠尊重，因此很快就覺得離開工作了18年的大台。她於去年加入古天樂的經理人公司天下一電影，參演多部電影拍攝。今年更為迪士尼全新主題遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」出演工程師，成為首位飾演Marvel角色的香港演員。

宣萱成為首個飾演Marvel角色的香港演員。（01娛樂/陳順禎攝）

2.陳慧珊

陳慧珊初入行在明珠台擔任新聞主播，後來轉職成為藝人，在多部劇集中表現亮眼。她在2002年憑《絕世好爸》的高珮怡（Tracy）一角，成為出道年資最短的視后。之後曾經離開無綫又再重返，2015年再次「離巢」。第二次重返無綫，明顯不如以往般受重視，告別作品《波士早晨》成為「倉底劇」，直至去年才播出，宣傳片也將陳慧珊的頭像縮小。而陳慧珊離開大台後，發展比以前更多元化，為香港開電視製作節目《放學後》，又為Viu TV節目擔任監製，也能騰出時間修讀博士學位。

陳慧珊離開TVB後與丈夫在ViuTV節目《婚姻五重奏》亮相，並且為自己出場的部份擔任監製。（《婚姻五重奏》節目截圖）

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