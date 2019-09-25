一年不買衣服女生　煉成「無負擔」人生：不適合便拋棄　決絕些好

一般的女生聽到不買衣服，即時反應通常也會說一句：「那可以穿甚麼？」相約Katherine在彩虹村的籃球場相見，四周都是色彩斑斕的屋子 ，一個「不買衫」女生，應該只穿黑白灰？ 一個陽光又青春的身影向筆者走近，原來不買衣服的女生，其實與一般女生沒分別，反而更懂得穿搭了。 攝影：高仲明

喜歡穿搭的Katherine為自己定下「一年不買衣服」的挑戰。（高仲明攝）

時下流行「斷捨離」，各人演繹不同，但大概都按日本人山下英子指：「斷絕不需要的東西；捨去多餘的事物；脫離對物品的執着」，Katherine即指她並不是「斷捨離」，只是想清理一下衣櫥，定下「一年不買衣服」的挑戰，沒想到慢慢的內心也想淨化一下。

衣櫥總有一種魔力，讓每一個女生認為「為何我的衣服這麼少？」，就算看着滿瀉的衣櫥，同樣能說出這般話。

Katherine並不覺得一年不買衣服是痛苦事，還樂在其中。（高仲明攝）

旅行明明讓人更有購物慾，她卻選擇…

回想當初為何定立挑戰，Katherine指一切源於「旅行」。在她大學3年級時的暑假，她申請到上海實習，同時又被英國的大學收為暑期生，並且應承了家人一同旅遊，所有機會對她來說都相當難得，而且時間沒有重疊，她決定起行便是了。

熱愛穿搭的她，每一次出國前都會把衣服配搭好才會放進行李箱，為了方便轉機，她決定4個月的旅程都只帶一個20吋的手提行李箱：「那次經歷令我覺悟到自己有很多衣服，不容易整理，又讓我花很多時間想穿甚麼，感到很煩惱，於是，我決定實行一年不買衣服，並掉了50件衣服。當初沒有想太多，也沒想過會心靈上會如何。」

一年過後，我曾經特意進入時裝店測試一下我的購物慾。最後，我空手而回，但心靈卻一樣滿足。 Katherine

【點圖即看】記者打開衣櫃，令人非常驚訝的生活習慣＝＝＞

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現在Katherine只剩下40件衣服，7個手袋，6對鞋，大部分的衣服都是容易搭配、長青為主，但有別一般「斷捨離」的朋友，她的衣服不止黑白灰藍色，還有不同色彩斑斕和印花衣服，她堅稱：「我想淨化人生，不是洗去我原本的喜好。」

從衣櫥中，悟出的人生哲理

不少朋友聽到Katherine有這個挑戰，第一句一定是說「如何做到？」又或「我一定失敗」，很多人聽到「挑戰」，自然反應都是否定自己，而Katherine也曾擔心過別人的目光，但她發現根本沒有人會留意到，做自己便好。事實便是如此，我們常有很多顧慮，可能是在意別人的想法，但慢慢會發現原來沒有人會留意，然而，遵循自己的想法，當自己變得更好時，反而開始有人欣賞。

Katherine指小領巾可以提升造型感。（高仲明攝）

雖然衣服少了大半，但也無阻Katherine對穿搭的熱誠：「衣服少了，就好像給了自己一個框框，它可能是一個限制，同時也讓我發揮更多小宇宙。比說你擁有很多衣服時，你不會深究一件連衣裙可以有多少種穿着方法，認為它只可以單穿，這時又會想多買上衣和裙子令自己襯出更多配搭，但只有一件連衣裙時，你會想，其實在外面多穿一件T-Shirt便是另一種風格了。」

不適合便拋棄，決絕啲好。 Katherine

在這物質豐盛的世代下，「知足」不是人人都會，「慾望」更不是一朝一夕可以消除的事，Katherine也坦然她還沒達到非常恨心，有時看見喜歡的衣服也有不捨得拋棄的時候，「決絕」和「知足」是她人生一大課題，努力在學習中，但她會給予衣服一個限期，「如果一年後還是沒有穿過，就捐掉吧。」

大概喜歡和適合，還是有一個距離。

穿搭不在乎你有多少衣服，而是你有多少想法

從前，Katherine跟大眾女生一樣，會因為一次買到6件平價又漂亮的衣服讓她有成功感。但如今，在有限的衣服中配搭出不同風格，才能讓她滿足。

利用衣車把衣服改成另一個模樣，這往往令她的穿搭更多變。「我曾經把一件連衣褲，改成上衣和一條長褲，長褲又多改一次成短褲，最後它功成身退；我又經常把連衣裙改成兩件式，這樣會有更多配搭。」雖然Katherine擁有不多，但每一次談起如何穿搭、衣服是她怎樣改成的，她都非常興奮，滔滔不絕。

筆者非常好奇Katherine是可以如何一件衣服多襯，因而要求她示範，最後她選擇了一條背心裙作出4款穿搭，「現在我買的衣服都要有functional（功能性）或是能作出多款配搭我才會入手，（一年不買衫）這挑戰完結大半年，我只買了5件，而且我經常也會穿着它們。」

擁有所有很難，但珍惜你所擁有的，或許容易很多。