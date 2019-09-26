【金宵大廈】提早見識成人世界陰暗面　東東結局黯然卻不一定壞？

《金宵大廈》播出至今，獲得不少好評，劇集以靈異、神秘事件為題材，劇情鋪排讓不少觀眾心寒。只是詭異背後，每個故事都貼地、發人深思。最近播出的單元《鴉烏》，主角是8歲的東東（鄭耀軒飾）和父母高海寧與陳嘉輝，以鴉烏婆的傳說帶出成長的無奈。

高海寧飾演典型虎媽，送兒子到補習班、豎琴班，為他入名校鋪路。（《金宵大廈》劇照）

不少人大讚《金宵大廈》劇情貼地，高海寧在劇中就是典型的「虎媽」，花盡心思栽培東東，只想他可以考上名校，只希望兒子可以「贏在起跑線」。每天努力打拼工作只為了讓兒子上興趣班、補習班，卻不知不覺忽略了東東的感受。當東東面試失手後，突然離奇失蹤，整個大廈的住客都忘記了東東，讓他們感到崩潰無助。當謎底被揭開後，讓人五味雜陳。

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為了「出人頭地」就要勉強自己？

高海寧在劇中的角色是新移民，由內地來港時，連廣東話也說不好。她憑努力，成為傳銷公司的高級銷售員，後與丈夫分居，自力更生養活自己。她捱過窮、捱過苦，不想兒子重蹈自己覆轍，所以逼他學豎琴、去補習班，只為了讓他融入上流社會。其實東東內心想學媽媽一樣打乒乓球，每次寂寞的時候就會躲到地牢打乒乓球。當他向媽媽說出心中所想，高海寧只是勸他放棄，全心全意為考進名校鋪路。

東東想學乒乓球，媽媽卻叫他多花時間練習豎琴。（《金宵大廈》劇照）

這樣的情節彷如每天都在現實上演，曾幾可時我們也為了現實放棄追夢。還記得選科時，總會被勸選商科，因為較「實用」；希望打一份為興趣的工作，卻因薪酬太低而卻步。小時候總渴望長大，長大後才發現成人世界太殘酷，總有數刻悔恨過沒有好好享受童年的無憂。但至少，我們仍可不時回味往昔簡單的快樂。金宵大廈的東東，還未來得及長大，已經見識到做大人的無奈和痛苦。

因為拒絕成長，東東跟隨鴉烏婆到另一個世界，現實世界的人也會漸漸忘記他的存在。（《金宵大廈》劇照）

大人世界注定充滿悔恨、無力？

聽過媽媽的勵志故事，東東對「努力過一定有回報」深信不疑，於是練習好英詩朗誦，好好準備名校面試。當他告訴大廈保安阿蕭（陳山聰飾）自己的名校夢時，對方卻潑他一盤冷水，直言「大學畢業才是無間地獄的開始，每天上班、下班，你還債交租。」當媽媽那邊廂告訴他讀好書可以向上流，那邊廂卻被人告知其實讀書只會令你欠下沉重學債，他的價值觀逐漸崩潰。而他在面試前遇到「富二代」，得知對方可以「走後門」入學，才驚覺付出不一定得到回報。再看看身邊最親的父母，爸爸酒後直言無論如何努力賺錢，這個世界還是「大魚食細魚」。

《鴉烏》結尾帶點傷感，東東忘記了自己的父母，高海寧只能悔恨當初。（《金宵大廈》劇照）

東東見識過大人的世界，直覺「做大人太辛苦，很不開心」，於是跟鴉烏婆到另一個世界，那裏的小孩就是小飛俠Peter Pan，永遠不會長大，每天都過住無憂無慮的童年。東東找到自己的Neverland，也不願跟隨父母回到現實。故事結局帶點傷感，但對東東而言，或許只有在那個世界，才能過回自己真正的童年。而作為父母，只能悔恨，當初沒有關心近在身邊的兒子，有時候簡單的聆聽和陪伴，對失意者而言已經是莫大的安慰。

長大後，你發現世界不盡如人意，灰心過、絕望過，漸漸，你變得安守本分，不敢冒險。如今再憶起電影《那些年》中的金句「人生本來就有很多事，是徒勞無功的啊。」與其庸人自擾，倒不如想做就做，至少還能開心無悔。