從前家人責罵房間混亂，筆者總會反駁：「我亂中有序，且你沒聽說房間混亂的人更有創意？」但原來，混亂環境會直接影響心情，而隨年歲長大，舊物囤積，「斷捨離」是一種需要。

（《逃避雖可恥但有用》劇照）

為何女生總是惡？一想起做不完的家務就會增添壓力

儘管「男主外，女主內」這一套已經不管用，家務不再只是女生的責任，筆者也認識很多細心的男生，整潔得令筆者無地自容，但據《紐約時報》的報導，還是有不少女生傾向負責家務，《個性與社會心理學期刑》的一篇報導中，南加州大學的副心理學教授Darby Saxbe指出那些形容自己的家為一團糟的人，壓力指數會較高，而她估計那是因為女生傾向在每天下班後處理家務；而她也為這推測作了一個對比，就是當男生也要在下班後花相同時間處理家務的話，壓力指數也會跟女性一樣。

因此，要是你覺家中女性時時心情低落或心情暴燥，或許你可試試幫她收拾收拾。

（《逃避雖可恥但有用》劇照）

混亂環境影響心情 更易拖延

不過，即使你與家人一起居住，只需收拾自己房間，不一定要處理大小雜務，混亂環境也會影響心情。芝加哥帝博大學心理學教授Joseph Ferrari就指出，只要是影響生活的舒適，就是混亂的居住環境，也會影響人的情緒，讓人感到更大壓力與焦慮，也更易令人拖延。

Saxbe教授指出，那壓力與理想落差有很大關係，即我們時時幻想理想中心的家應是怎樣，而現實的家卻是一團糟，卻是充滿做不完的事，由是失望與疲累。而他們也發現，愈是混亂的人，愈是更易犯拖延，只因收拾東西於大多人來說，也是一件十分厭惡的事。

（《逃避雖可恥但有用》劇照）

若然心情一團糟 何妨執拾一下房間桌面

日本收納女王近藤麻理惠提出「怦然心動」的整理法，就是把每件物件拿在手中，看看它會否令你「怦然心動」，要是不，便應立即拋棄。但這方法於筆者而言，卻不甚可行，只是喜歡懷舊，對每件舊物都戀戀不捨。

而Joseph Ferrari就提出另一個方法，就是連碰都不要碰，而是由另一人拿在手中，問：「你還需要嗎？」他解釋，收拾整理最難的一環就是對舊物的依戀，而一旦我們觸碰物品，便很難捨得了。他也提出，另一方法就是不要購買無謂物品。

＊心理學家Sherrie Bourg Carter也提出整理七部曲：

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參考資料：NY Times, Curious Mind Magazine