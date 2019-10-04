【JOKER】華堅馮力士戀上龍紋身的女孩　從浪漫電郵開始走到婚姻

《JOKER小丑》（Joker）即將於10月3日在香港上映，由奧斯卡影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演，大家都期待十分！ 周六Joaquin更與未婚妻Rooney Mara一起出席《JOKER小丑》首映，鎂光燈閃過不停，只因荷里活低調情侶背後有一段不一樣的故事。

Joaquin與未婚妻Rooney。（Getty）

在《Her》中相遇 Joaquin變「老少男」？「我從來沒有試過這樣，在網上找一個女孩」

44歳的Joaquin Phoenix與34歳主演《龍紋身的女孩》的Rooney Mara在交往3年，第一次相遇是在拍攝電影《觸不到的她（Her）》的時候。

在接受《Vanity Fair》訪問的時候，Joaquin提到Rooney態度冷漠，還以為她是看不起他，後來才知道她只是害羞。他回憶：「她是唯一一個女孩，我會在網絡上查找她的資料。當時我們只是朋友，只以電郵交談。我從來沒有試過這樣，在網上找一個女孩。」十足少男少女會做的浪漫小事。

二人並沒有在2013年立即交往，卻是在2017年後在一次活動上再次遇上，才開始交往。二人感情生活低調，二人曾揚言「結婚太主流」，卻盛傳在今年五月二人訂婚，二人也都沒有否認，外媒也都以未婚夫、妻來形容二人的有關係。而據雜誌《Grazia》的趣導，指Rooney被Joaquin深深吸引，雖然曾說非常討厭洛杉磯，最後卻為了更貼近Joaquin而決定留在洛杉磯。

（《JOKER小丑》劇照）

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走過人生黑暗 妻子提醒人生中充滿機會

Joaquin Phoenix以童星出生，一家五兄弟姐妹被經理人一同看中，大哥River Phoenix最受歡迎，不但長得帥，演出也受到肯定，更被稱為James Dean再世。River Phoenix於21歲時已經拿下了威尼斯影帝，卻曾跟當時還是十分年輕的Joaquin說：「你將會成為一個演員，而你會比我更成功。」Joaquin回憶，當時他並不似開玩笑。可是，River在1993年因濫藥而去世，享年23歲，報警電話錄音被公開，Joaquin因此停影一年。

Joaquin往後的暗黑角色，很多觀眾與影評人把以歸因於親哥哥的死。而Joaquin卻回憶，那似是令他一夜長大，在工作上絕不作幼稚的選擇，即使年輕，但他不作輕浮與無意義的事。在近來與 《Vanity Fair》的訪問中，他又重提這往事：「我不覺得那是他那晚想做的事。在那之前，他還跟我一起彈奏新歌，他剛剛寫的新歌。」

走過最黑暗，便是黎明。Joaquin談到往事種種後，也提到妻子Rooney問他：「你知道你有多少千載難逢的機會嗎？」他憶述：「那是真的，我十分幸運。特別是可參與這電影（《JOKER小丑》）的製作。而他也把這種反思放到生命中：「當你愈來愈老，你會想，或許這會是很差的經驗、或許我不會享受、或許我從中找不到任何聯係、或許過後我只感到空虛⋯⋯但這都沒問題。因為除了演出外，我找到生命的意義，而那才是令我活下去的理由。我熱愛我的生命，我真的太愛我的生命了。」

參考資料：Vanity Fair, Etonline