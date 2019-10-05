《自殺特攻：超能暴隊（Suicide Squad）》中大受歡迎的反派角色「小丑女」Harley Quinn推出獨電影《猛禽暴隊：解瘋小丑女（Birds of prey）》，預告片亦於本周推出。 在《猛禽暴隊：解瘋小丑女》中，「小丑女」與小丑分手，重新振作，集結女英雄，在邪惡組織中解救少女。

關於小丑與小丑女那些你不知不道的事：小丑虐待小丑女？

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》的故事離不開「小丑女」Harley Quinn（Margot Robbie飾）的愛情故事，那不如在電影上映前，好好重溫一下「小丑女」在原著漫畫與《自殺特攻：超能暴隊（Suicide Squad）》中的故事，原來「小丑女」分手是最正確的選擇？

Harley Quinn與小丑的故事，要追溯到25年前《蝙蝠俠》的動畫。自此以後，不同版本的Harley Quinn與小丑也不斷出現在不同DC的漫畫、電影與電視劇中，而在所有的版本中，也可見二人的有關係並不平等，甚至是有虐待傾向的。

二人離離合合，而小丑不時虐待Harley Quinn，不論在身體上，還是心理上。即使《自殺特攻：超能暴隊》「漂白」了小丑的虐待行為，但二人的關係一樣不平等。在《自殺特攻：超能暴隊》中，小丑受不了Harley Quinn堅持要留下，便要她跳進一缸化學物料中來證明她的愛，他本來想要殺死她，最後卻跳進缸中把她救出，造就了電影的經典場面。她也是從此變成「小丑女」，跟小丑一樣漂白臉孔，跟他一樣瘋狂。

至於原著漫畫，其實是小丑逼她跳入缸中，逼她轉變，電影中也把原著小丑掌摑Harley Quinn的情節刪去。而在《猛禽暴隊：解瘋小丑女》中，Harley Quinn終於逃離與小丑不對等的變態關係，更或會另結新歡！

＊《猛禽暴隊：解瘋小丑女》的電影海報與劇照：

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浪漫愛戀不一定沒了自己 分手不用自強 只需找回自我

在《猛禽暴隊：解瘋小丑女》的預告中，「小丑女」問：「你知道甚麼是Harley Quinn嗎？Harley Quinn是去服侍，要是沒有了主人，她甚麼都不是。」電影中的她由內到外，到是那麼㾒狂；城市黑暗暴力，總有罪案，總有少女要解救。而這決非電影專利，荒謬事天天上演，由外到內。城市事如是，感情事如是。

對於大多人來說，寧可當隻「愛情豬」，也不要自己思考，找上了某某，便天天圍着他公轉，只要懶惰，懶理他是是非非，懶理他要求合理與否。到某天終於分手，或主動或被動，便似失去了圓心，自然也大失方寸。分手怎應付，大概有千百種方方，也十數之不盡的情歌書本陪你流淚、拍拍你肩膀，不過，分手其實不用自強，只要找回自我，從此以後為自己作主，就可以了。而你在遇到他以前，不也就是這模樣嗎？