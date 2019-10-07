失眠可靠睡衣改善？研究：「換睡衣」令大腦休息、特定質料助入睡

睡眠不足是都市人的通病，要一夜好眠有時候是件難事。嘗試過坊間各種幫助入睡的方法仍然未見奏效，你忽略的可能是睡衣這件小事。

要一夜好眠原來可依靠睡衣的幫忙。（Handy Wicaksono/unsplash）

深夜難以入睡的最大原因是無法控制日思夜想的腦袋，不停轉動霸佔著休息的時間。想暫緩大腦的運作，我們需要給予身體一個準備休息的指示。未必每個人都有更換睡衣入睡的習慣，但原來於睡前換上睡衣是給予大腦一個切換到睡覺模式的訊號，更有研究發現睡衣的質料對入睡時間有直接的影響。

日本江戶川大學社會學部人類心理學系的福田一彥教授，於《4位名醫肯定，最好的休息法：科學實證，給睡不好、沒得睡、很難醒、日夜顛倒的人的休息與睡眠全書》中表示，若一個人沒有穿著睡衣的習慣，身體便難以分辨何時需要睡覺。相反，換上睡衣的動作是個讓身體進入睡覺時間的「儀式」，協助大腦把情緒調整成準備入睡的模式。所以，睡衣擔當著令身體分辨一個人的活動時間與睡覺時間的角色。

要養成良好的睡眠習慣少不了一套舒適的睡衣，澳洲雪梨大學就睡衣材質與入睡時間影響進行研究，發現穿著羊毛睡衣最能有效入睡。（Rw Studios/unsplash）

要養成良好的睡眠習慣少不了一套舒適的睡衣，澳洲雪梨大學就睡衣材質與入睡時間影響進行研究，發現穿著羊毛睡衣最能有效入睡，研究對象於上床後11分鐘內便可入睡。第二則為純棉睡衣，而穿著聚酯纖維（Polyester）睡衣所需的入睡時間最長，需要近半小時才能入睡。

參與研究的Dr Paul Swan解釋，羊毛有效調節人體體溫，令身體進入舒適的溫感區（thermal comfort zone）。驚喜的是羊毛睡衣不但令人更快入睡，同時有效提升睡眠質素，讓人擁有更長時間的深層睡眠。

除了睡衣的質料外，室內的溫度與光暗同樣影響睡眠質素。（Gregory Pappas/unsplash）

除了睡衣的質料外，室內的溫度與光暗同樣影響睡眠質素。根據英國睡眠協會Sleep Council的建議，睡房的理想溫度一般為18度，而低於12度或高於24度均不利睡眠。另外盡量不要開燈睡覺，因為黑暗的環境更有利身體分泌調整睡眠的褪黑激素（melatonin）。最後，習慣於睡前一小時放下手機，讓大腦能徹底放鬆，好好準備睡覺的情緒。

【按圖看】研究發現羊毛睡衣最能有效入睡，同時應避免以下的睡衣質料，以免影響睡眠質素：

參考資料：Sky News，Sleep Council