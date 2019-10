外國掀「VSCO Girl」潮　自然不做作、愛環保　你與閨密也是嗎？

「港女」一詞相信大家經已耳熟能詳,泛指麻煩、愛打卡、抹茶控等,你又有可聽過「VSCO Girl」? 自社交媒體的普及,人人都愛上攝影,做所有事情都會用手機紀錄,甚至特意約一班閨密去影相打卡,事後會用不同應用程序修圖後再放上社交媒體,而VSCO正是大熱的修圖app,用該app修圖便是「VSCO Girl」,到底VSCO girl是甚麼?她們拍的照片都是這樣嗎?都擁有高點讚(Like)嗎?

2019年, 外國出現「VSCO Girl」現象,泛指在社交媒體見到的某一款女生類型 。(@instagram)

女生總被歸納成某類人,「VSCO Girl」是...

「VSCO」本來是一個相片修圖應用程式,根據英國《太陽報》解釋,VSCO是「Visual Supply Company」簡稱,程式中有不同的過濾片(filter)讓照片更好看,或是改成底片效果,不少KOL、女生都愛使用VSCO來修圖。

然而「VSCO Girl」並不是指使用VSCO的女生,在Urban Dictionary的翻譯中,「VSCO Girl」是一班愛穿Oversize T-shirt、Nike短褲,戴貝殼頸圈(Choker)的女生,BuzzFeed News的Caiti DeCort 認為她們是「The word I would use best to describe it is basic, because everybody wears the same clothes and has the same items(最能形容的是『基本』,所有人都穿同一款衣服和使用相同物品。)」

更多典型VSCO Girl照片:

她們不單衣著相近,而且她們的拍照和生活方式也是類近,Instagram中便有超過140萬張照片hashtag「VSCOgirl」,而這些照片的內容大部分都是色彩豐富、與閨密歡樂的合照,更有不少沙灘照,另外,她們都是一班「熱愛環保」的女生,她們會自備水樽、環保飲管等,拍下照片與人分享,在外國非常流行。

之所以有這新形容全因她們都追逐時下的潮流,如「Back to Basic(回到基本)」、自然妝容、環保趨勢等,不少外國的Youtuber更發起「VSCO Girl Challenge」, 看看你又是否一名VSCO girl。

【#VSCO Girl Challenge】透過你的物品, 檢查是否其中一員吧!

(資料參考:《The Sun》、Urban Dictionary、《Independent》、BuzzFeed News)