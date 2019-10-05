外國掀「VSCO Girl」潮　自然不做作、愛環保　你與閨密也是嗎？

「港女」一詞相信大家經已耳熟能詳，泛指麻煩、愛打卡、抹茶控等，你又有可聽過「VSCO Girl」？ 自社交媒體的普及，人人都愛上攝影，做所有事情都會用手機紀錄，甚至特意約一班閨密去影相打卡，事後會用不同應用程序修圖後再放上社交媒體，而VSCO正是大熱的修圖app，用該app修圖便是「VSCO Girl」，到底VSCO girl是甚麼？她們拍的照片都是這樣嗎？都擁有高點讚（Like）嗎？

2019年， 外國出現「VSCO Girl」現象，泛指在社交媒體見到的某一款女生類型 。（@instagram）

女生總被歸納成某類人，「VSCO Girl」是...

「VSCO」本來是一個相片修圖應用程式，根據英國《太陽報》解釋，VSCO是「Visual Supply Company」簡稱，程式中有不同的過濾片（filter）讓照片更好看，或是改成底片效果，不少KOL、女生都愛使用VSCO來修圖。

然而「VSCO Girl」並不是指使用VSCO的女生，在Urban Dictionary的翻譯中，「VSCO Girl」是一班愛穿Oversize T-shirt、Nike短褲，戴貝殼頸圈（Choker）的女生，BuzzFeed News的Caiti DeCort 認為她們是「The word I would use best to describe it is basic, because everybody wears the same clothes and has the same items（最能形容的是『基本』，所有人都穿同一款衣服和使用相同物品。）」

更多典型VSCO Girl照片：

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她們不單衣著相近，而且她們的拍照和生活方式也是類近，Instagram中便有超過140萬張照片hashtag「VSCOgirl」，而這些照片的內容大部分都是色彩豐富、與閨密歡樂的合照，更有不少沙灘照，另外，她們都是一班「熱愛環保」的女生，她們會自備水樽、環保飲管等，拍下照片與人分享，在外國非常流行。

之所以有這新形容全因她們都追逐時下的潮流，如「Back to Basic（回到基本）」、自然妝容、環保趨勢等，不少外國的Youtuber更發起「VSCO Girl Challenge」， 看看你又是否一名VSCO girl。

【#VSCO Girl Challenge】透過你的物品， 檢查是否其中一員吧！

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（資料參考：《The Sun》、Urban Dictionary、《Independent》、BuzzFeed News）