台灣新航空推未來感制服　哪套空姐服顯肥易走光？香港設計最悶？

相信不少女生都想過成為空姐，除了可以環遊世界，其中一個原因就是覺得空姐制服很漂亮。將於2020年啟航的星宇航空日前舉行了「JX Style 制服暨機艙發表會」，率先一覽空姐空少的制服，由台灣設計師林尹培袞操刀，設計出美觀與實用兼備的服裝。

作為新航空公司，他們的空姐制服也加入了不少新元素，布料以金色、銀色為主色調充滿未來感，背部和袖子都是透氣網布設計，增加透氣度，而且連身設計讓空姐在工作時更方便且不容易「走光」。冬天會配上復古斗篷外套，優雅度立即提升。正如設計師所言，這套制服的確可以展示復古又前衛的感覺。星宇航空的制服固然令人眼前一亮，但其實以下航空公司的空姐制服同樣屢獲好評。

1.越捷航空（VietJet Air）-設計有活力

越捷航空最為人熟悉就是於數年前的廣告，他們找來Model穿上比堅尼扮演空姐在機艙上熱舞，當然真實的機艙內當然不會出現比堅尼女郎，但越捷航空的空姐制服依然反傳統。我們認知中的空姐制服不是短裙就是長褲，但越捷航空的空姐制服則以軍校學員作靈感。紅色Polo衫、啡色格仔帽和格仔短褲，設計有活力而且有幾分調皮可愛，打破了空姐制服一定要很正式的刻板印象。而越捷航空的制服在2018年獲《NOW Travel Asia》雜誌選為「亞洲最佳空中服務員制服」，制服設計受到肯定。

2.中華航空（China Airline）-女性古典美

台灣中華航空公司制服一向受到好評，2015年開始沿用現在的制服，由香港設計師張叔平操刀，貫徹傳統使用旗袍設計，有古典美，又可以凸顯女性線條。用色較為大膽，以紅色拼灰色一反過去素雅的紫雲灰和山梅紅色系，增添活潑感覺。甫換上新制服，便在2015年被美國雜誌《Global Traveler》評為「最佳空中服務員制服」。

3.新加坡航空（Singapore Airline）-經典50年

新加坡航空的制服一向以「特別」着稱，以起源於爪哇麻婆王國傳統女性服飾可巴雅（Kebaya）作為設計藍本，散發濃厚的民族色彩。由法國服裝設計大師Pierre Balmain設計，1972年沿用至今，接近47年都沒有換新制服，衣服上的圖騰充滿特色，腰部貼身設計盡現妙曼身材。但不少空姐直言，這套制服很「蝦人着」，每套都是度身訂做，只要腰間長出一點贅肉也會遮不掉，而且領口太大，工作時也容易走光。因此，這套制服似乎空有美觀，未能顧及實質需要。

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至於說到香港的航空公司又如何？歷史最悠久的國泰航空一直都沿用紅色為主色調，兩件頭設計不算有新意，更有網民直言穿上外套之後全身紅的空姐像移動「利是封」。而國泰旗下的港龍航空，以紅黑連身裙作為制服，低調不顯眼，沒有如上一套深藍色制服般廣獲好評。而最有驚喜實屬香港快運航空的制服，以銀灰為主色，充滿「科技感」。