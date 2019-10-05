公屋出身又如何？圈中才女、強人輩出　梁芷珊：小時候住喺華富邨

在哪兒長大居住，或許身不由己，但學識與修養，卻給人選擇與尊嚴。誰說屋住公屋就不能成功呢？

以下女藝人都是公屋出身，事業上各有千秋，筆者絕不說「出於污泥而不染」這等說話，因為要分骯髒或乾淨、地位高與低，應看人品與作為，哪是居住地方？

【公屋女藝人】梁芷珊：「小時候住喺華富邨，無咩社會地位。」 （梁芷珊@facebook）

才女、商界女強人梁芷珊：「小時候住喺華富邨，無咩社會地位。」

人稱才女、同樣又是商界女強人的的梁芷珊對近期社會狀況也非常關心，除了早前在個人Facebook上發表名為《全人類覺醒》的新詩，改篇自由她填詞的歌曲《唯獨你是不可取替》，鼓勵同行的香港人。昨日（10月3日），她在Facebook上寫：「我係一個土生土長香港女。小時候住喺華富邨，無咩社會地位。10歲之前，我有讀寫障礙症，成績普通，絕對無林鄭月娥女士咁優秀。」分享自己也是公屋出身，並不以之為恥。

或許出身於基層家庭，但其實梁芷珊在傳統名校庇理羅士女子中學及香港理工大學畢業。因為陪伴朋友選港姐而入行，演出《他來自江湖》。後來發現不適合演戲，與廣告才子練海棠拍拖，也開始了寫作生涯。很多陪伴我們長大的廣東歌，其實都是出自她筆下，出版多本散文小說，更寫劇本，當時被譽為「香港四大才女」之一。

後來，她因為丈夫而負責足球隊統籌市場策劃及市場推廣工作，更擔任香港足球總會董事。離婚後，她自立門戶、創立公司，籌辦活動亦作出版、經理人，時時在網上分享工作日常與對事時的看法。相信不少讀者也有感，要是我似她那年紀，能活得似她，當然是十分成功。就似她寫：「而家幾十歲人，我覺得自己仲保有一點童真。同埋，我仲有夢想㗎⋯⋯」我們都敢於發夢，不知那些有「社會地位」的人又如何？

【公屋女藝人】林穎彤：「你住哪兒，哪要緊？你人格怎樣才是最重要！」（黃寶瑩攝）

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幸福無關呎價與裝潢 入行9年林穎彤：「你住哪兒，哪要緊？你人格怎樣才是最重要！」

在年初時曾為入行9年林穎彤作訪問，雖然只有26歲，但她在訪問中把年歲攤開來，由歲多在街頭行乞，說到從16歲打入TVB與商台合辦的選秀比賽「十人巷」，勝出並簽約TVB已9年。代表作除了是《安樂蝸》，大抵就是《城寨英雄》中的鑫鑫，自嘲眼圓面圓似妹妹，身體卻住了老靈魂。

她在葵芳村長大，到訪問當天，也未搬離。她談到在單親家庭長大，媽媽獨力撫養，甚至曾經行乞，因為對所有事情都特別珍惜。從小當童星，娛樂圈於她而言不是夢想，而是現實，因為她要養家。圈中藝人大多環境不錯，她也曾因家住公屋而自卑，入行前輩載她回家，她也不敢告訴對方自己住哪兒。直到訪問天，她說：「現在回想，太傻了！你住哪兒，哪要緊？你人格怎樣才是最重要！」即使近年收入穩定，但媽媽卻不想搬離一直居住的地方，覺得哪兒都比不上。相依相伴的幸福，相信無無關呎價與裝潢的幸福，筆者覺得這也非人人擁有的大智慧。

【公屋女藝人】方健儀：我確係以住過公屋為榮，修養比金錢更加重要。」（方健儀@Facebook）

方健儀：「我確係以住過公屋為榮，修養比金錢更加重要。」

方健儀近日也於個人Facebook上分享兒時相片，寫道：「真心講，我確係以住過公屋為榮。如果一定要將一個人的所有條件秤一秤，我認為，修養比金錢更加重要。」割白兒時也曾住公屋，並不以此為恥。

方健儀於香港中文大學畢業，2006年加入無綫新聞任高級記者，翌年兼任主播，直到2012年離職。離職後她在廉政公署任職高級新聞主任，後來，她也辭去了高薪厚職，宣布成為自由工作者，到中學、大學授課亦當司儀、寫專欄等等。在哪兒長大居住，或許身不由己，但學識與修養，卻給人選擇與尊嚴。

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