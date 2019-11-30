八婆同事搬弄是非搞小圈子　如何應對不易得失？把握時機升職在望

間中都收到讀者Inbox問「如何應付XXX同事」，返工要對住討厭嘅同事真係好痛苦，有啲為上位不擇手段嘅人，我對佢哋都有幾分理解，或者佢真係好鐘意錢、權力、地位，所以出咁多力去達到目的。但有啲同事係無原因地做好多令人討厭嘅事，見到呢種無聊人要立即彈開，唔好浪費時間同口水。

撰文：詩寧

（《辭職的最佳時機》劇照）

我信緣份，我相信每一個出現喺人生嘅人，都會令我學到一啲嘢，無論嗰個人對我做咗咩衰嘢或者佢為人有幾不濟，我都會提自己呢個人係嚟提示我進步嘅。而公司的無聊人，帶畀我嘅啟發就係：記住佢做衰嘢個樣有幾醜陋，我唔可以變成咁。

（《嫉妒的化身》劇照）

造謠生事的「八婆」



這裡指的「八婆」是指「八卦」、造謠生事的同事。有人會將「篤背脊」同「講是非」混淆，「篤背脊」可以理解為A同事做咗啲影響仕途嘅事，而B同事就將呢件講出去從而影響A同事的事業發展，有啲人會用嚟打擊工作上的對手；但「講是非」呢，純粹係喺同事身上搵啲話題，當中最低層次就係人身攻擊，損人不利己。

專搞是非的八婆日日返工討論其他人著咩衫、個髮型有幾唔順眼、某同事好似同男朋友吵架、某同事WhatsApp頭像P圖情況嚴重……

呢啲討論完全唔會令世界進步，純粹係垃圾資訊、製造噪音。

【點圖即看聰明應對方法】＝＝＝＞

散播「負能量」的阿愁



返工有唔開心事想搵人呻好正常，但呻得太多或者開口埋口「想辭職」而又唔行動、成日勸其他人辭職等等，就好煩厭。工作唔順利，應該搵出問題根源，係人際關係？定個人能力？對症下藥先治標又治本。

有個舊同事每次接新Project都會話：「咁難，實做唔到啦」、「呢單嘢個價咁平，白做啦」。未開始做就呻定先，呢啲「阿愁」好影響士氣。

【唔想畀呢種同事影響，點圖即看應對方法】＝＝＝＞

（《Black Dog》劇照）

刻意為難的「前輩」

呢種無聊同事多數係年資較長，鐘意擺出高高在上嘅姿態，搵嘢刁難人，例如話你手字唔靚、標點符號用得唔準確、個Design隻紅色又唔夠紅等等，總之就係驚被後浪趕上，不斷棒打出頭鳥。

【唔想得失前輩？即睇應對方法】＝＝＝＞

無聊人的種類仲有好多，我明白有時會畀佢咃影響情緒，但冷靜落嚟要諗下有咩可以喺佢哋身上學到、拎走，唔好蝕！