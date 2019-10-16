網民熱議「電視劇十大定律」　老土之最：主角不死身、公主抱轉圈

很多香港人都愛追電視劇，但是有沒有發現很多「老老土土」的橋段好像不停重覆出現？最近大陸微博上就發起「#中國電視劇的十大定律」的熱話，一眾網友發揮創意找出老是常出現的爛橋，以及主角光環強大得讓人摸不著頭腦的劇情。

在《神鎗狙擊》中除子珊經歷多次爆炸、撞車、槍林彈雨場面仍然性命頑強，被網民稱她為「不死子珊」。(《神鎗狙擊》劇照)

除了大家一定有共嗚的「中國電視劇的十大定律」，筆者也順便帶大家一齊回顧一下TVB經典的「膠場面」，有些劇情真的讓人哭笑不得，加上無限翻炒的情節。真想問編劇一句是否已經江郎才盡？

1. 身世悲慘的善良女主角，變奸後飛上枝頭變鳳凰

佘詩曼在TVB宮鬥劇《宮心計》中飾演過劉三好一角，從一個小婢女晉身成為皇上貴人。(《宮心計》劇照)

古裝劇中最常見的就是女主角通常是一位心地善良的姑娘，大多一開始身世悲慘貧苦，然後不是經歷父母雙亡就是全家抄家，劇情發展大多是自己一個人流亡，最後發奮向上爬，有機會進入宮，再由純情小白兔變成心狠手辣的毒婦，享受榮華富貴或者成為皇后。

慘情女主角變奸致富之道：

2. 主角永遠都有異常離地的超能力

唐詩詠在《鐵馬戰車》中擁有多種技能，又讀唇又天眼而且還有個「記憶宮殿」，見過的東西都過目不忘，認真厲害。(《鐵馬戰車》劇照)

不管是古裝還是現代劇，主角都會擁有主角光環而身懷奇技，懂得飛檐走壁，能人所不能；又或者是不管在什麼被火燒還是子彈掃射都不會死，反而身邊的配角一招都死去。而說到最令觀眾深刻的，就不得不提《神鎗狙擊》中，謝天華一場單手攀石傾電話一幕，以及在《叛逃》中關禮傑在沒有助跑下，由一座大廈的天台跳至另一天台，被網民笑稱「世界級跳樓」，完全可以打臝奧運跳遠冠軍。

主角都有十項全能的不死身：

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3. 女扮男裝永遠無人發現

不知道為什麼女主角女扮男裝永遠都無人發現。(《楚喬傳》劇照)

女主角女扮男裝是古裝劇中最常出現這個定律，只要女主角換件衫，再扎個髻就瞬間「整容級」變換了身份，變成了一個沒人認得出來的陌生男人。而無比單純(或是眼睛有事)的男主角，通常都會配合地沒有發現出來，古時「變性」真的比現在容易得多。好像《三生三世十里桃花》楊冪的男裝打扮也未免太侮辱了男主角的智慧吧。做戲歸做戲，也可以加多一點誠意嗎？

缺乏誠意的男裝打扮：

4. 被冤枉罰跪都一定會下大雨

《步步驚心》中最經典的一幕就是劉詩詩在雨中罰跪，之後男主角吳奇隆為她擋雨的一幕，雖然狗血但卻實有點浪漫。(《步步驚心》劇情 )

這個設定是電視劇中很常見的戲碼，男主角或女主角都一定因為被人冤枉做錯事被罰跪地，又或是經歷挫折在街上失意地跪地。通常一跪，不知道為什麼天氣一定會突變轉差，伴隨著滂沱大雨或者下大雪，令原來已經可憐都不行，淚流滿面的主角更加可憐。究竟還有沒有第二條橋呢？觀眾真是睇見已經想喊了......

一跪就可以呼風喚雨的主角們：

5. 男主角英雄救美一定要公主抱

在一套愛情劇裡面又怎可以少得了英雄救美的橋段呢？(《護花危情》劇照)

很多電視劇中男主角英雄救美的劇情都大同小異，通常都是女主角和男主角相遇，女主角走路總是會在平地跌倒，或是遇到危險。這時男主角一定神一般的出現，而女主角必須要跌入他的懷抱中，二人繼而四目交投，女主角被抱住在空中轉圈圈。而這跌入懷中的一抱，通常都是交代男女主角「過電」的一刻。這個老土到不行的橋段，在遠古時代已經開使始廣泛地使用了......只可以說，男士的腰力和臂力真的太重要了；而單身的女士，或許走路時不要帶眼，或是一個脫單的好方法。（誤）

雖然俗語說「睇故唔好駁故」，但網民引起的熱烈討論，無非都是想大家笑一笑之餘，同時指出電視劇長久以來沒有進步的垢病。觀眾的眼睛是雪亮的，還請電視劇製作人員，拿出多點創意和心思，製作更多精彩的劇集，重新建立起電視劇的輝煌時代吧！

源自遠古時代的公主抱轉圈圈：