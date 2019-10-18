陳自瑤無懼屢傳婚變發正能量　凍齡美貌好身材　被封元祖級女神　

近期王浩信新劇《解決師》開播，連帶大家也向他的太太陳自瑤(Yoyo)投向關心的目光。38歲的人妻陳自瑤(Yo Yo)最近就在Instagram上載了一張索爆的性感泳衣相，不單止保持到凍齡靚樣，更擁有火辣的魔鬼身材，完全不像已經有一個七歲小朋友的媽媽。網民紛紛熱烈留言大讚她的美貌十年如一日，是真正的女神。

38歲人妻陳自瑤最近在IG發放福利，大曬性感泳衣照和正能量金句。(chenchiyiu@IG)

長大了，還是一樣， 但願我們都能不被歲月和生活侵蝕， 做最真實的自己， 我，還是那個我.......

當上8年人妻的陳自瑤至今依然洋溢著少女味，當年出道時更因為甜美清純的外貌成為宅男女神，出道19年還是保持甜美可人，至今更多了一份嫵媚知性味，不時在IG上大派福利照。不留歲月痕跡的美貌更被網民封為「元祖級女神」，現在就帶大家一起回顧Yoyo的從清純鄰家小女，蛻變為性感人妻的歷程。

陳自瑤可甜美又可女人味，被網民獲封為「元祖級女神」。(chenchiyiu@IG)

人應該是向前走，但「萬事回頭看」也是一種智慧。很多的時候，人生需要經常反思自己的過去。 常回頭看看，回頭有我們的出發點，有我們的前車之鑑，也有我們成功的歡愉。

少女時代

Yoyo出道不久就同陳文媛一起為成了數碼通的廣告模特兒。(YouTube截圖)

陳自瑤在2000年時參加天網娛樂的「Cyber Girl」選舉奪得冠軍而出道，之後和陳文媛一起為成了數碼通的廣告模特兒，當年的她擁有又圓又精靈的大眼精，加上甜美的笑容，親和又可愛的鄰家女孩形象吸引了一班宅男粉絲，因此接連不斷地在廣告上見到她的蹤影。

要數Yoyo人氣最高峰的一個廣告一定是為CTI拍攝的IDD廣告。Yoyo飾演電梯女郎，「挑逗」上班族宅男，制服造型加上迷人笑容，令觀眾留下深刻印象。廣告一出街後Yoyo旋即人氣急升，為她打開了知名度。

其後Yoyo進軍了電視界，在嶄露頭角時接拍了當時熱爆的校園青春劇《四葉草》系列的《赤沙印記@四葉草2》，飾演一名性格叛逆的甜美女孩。劇集以沙灘排球為主題，Yoyo在劇中不時穿上sport bra及排球小短褲上陣，形象健康性感。

Yoyo在2004年拍攝的《赤沙印記@四葉草2》可以說是她的成名作。(TVB)

Yoyo因為嬌俏又甜美的笑容讓觀眾對她印象深刻，成為三位女主角中最高人氣的一位。當時她的顏值在三位中脫穎而出，深得宅男喜愛，更被稱為是「青春女神」，當時的她只有23歲，青春無敵。

在拍攝《四葉草2》的時候Yoyo和男主角之一的蔡淇俊暗生情愫，之後兩人再合演《突圍行動》再次傳出戀情，緋聞一直沸沸洋洋。過有媒體拍到她出入蔡淇俊的家中，二人拍拖已是公開的秘密，不過二人的戀情只維持了約四年後告終。

蔡淇俊同Yoyo在拍攝《同事三分親》也是做熒幕情侶，不過有傳當時感情已經出現問題。（《同事三分親》劇照）

蛻變期

雖然Yoyo之後都無試過擔正做女主角，但她做配角也很出色，特別是宮心計裡面的奸角宮女錢飛燕。(《宮心計》劇照)

Yoyo一直都有接拍劇集，例如《窈窕淑女》、《法證先鋒》、《宮心計》等等，但都是做配角為主，可惜未有一套很有代表性的電視劇作品，演藝之路發展平平，演技未有令觀眾留下深刻印象。

Yoyo把一頭長直秀駛剪短後更知性風。(chenchiyiu@IG)

Yoyo自己也曾經說過年輕的時候為自己的青春童顏外貌感到很自豪，但是拍得戲愈多就會發現，童顏對於她來說是一個困擾，限制了她的戲路，好像總是跳不出「花瓶」的框框。為了突破形象，她有嘗試過剪短頭髮，在穿著和化妝上讓自己看起來更成熟，有時候還刻意不笑，就會顯得更嚴肅老練一點，可見Yoyo對待事業的認真程度。

成熟人妻期

Yoyo同王浩信是在2011年宣佈結婚。(VCG)

Yoyo在2008年的時候因為拍攝廣告而和王浩信擦出愛火花，由於Yoyo比王浩信大2年，這段姊弟戀一直不被外界看好。不過兩人最後還是在2011年宣佈結婚，更誕下了一名可愛的女兒，當時的王浩信還只是三四線的演員。而Yoyo生下囡囡後，把重心放在家庭上，明顯減少拍劇，專心做好媽媽的角色。而王浩信也繼續努力拍劇，隨之事業更愈做愈好，更取下視帝的殊榮。

但是結婚8年間，王浩信的花邊新聞一直緣緣不絕，更屢屢傳出兩人婚變的消息，當中最為人知的就是Yoyo和王浩信結婚前有媒體拍到王浩信深夜接送謝芷蕙（Cammi）上自己家中，逗留到凌晨才離開。婚後又多次傳出同同劇演員黃心穎、蔡思貝、江嘉敏等行為過分親暱。起初面對傳媒時Yoyo都曾多次護夫，避免他的影像受損，影響事業。

王浩信多次傳出同同劇演員黃心穎、蔡思貝、江嘉敏等幕後過份親密。(《兄弟》劇照)

但其後二人的關係好像有所改變，她對記者有關王浩信及二人關係的提問都漸趨沉默，久未公開支持老公王浩信，也有好一段長時間沒有在上載二人的合照。而且雖然她經常po旅行照，卻從未見王浩信身影，似乎未有同行。總總疑點都讓人不得不懷疑兩人之間的愛情火苗是否已經熄滅。

結婚8年屢傳2人婚變，Yoyo生日時也未有放閃。(chenchiyiu@IG)

儘管謠言滿天飛，但是Yoyo都是以一個「你有你講，我有我生活」的態度來應對。她在ig上不時以Hashtag「#Yoyo正能量分享」，道出種種的人生觀和發放正能量，除了鼓勵別人，同時也是激勵自己要正面地生活。此外，更不時見她上載整甜品、做運動Keep fit、旅行和學瑜伽等靚相，生活非常充實有意義，似乎未有被長久以來的婚變傳聞困擾。

Yoyo會在閒餘時間發掘更多興趣來充實自己。(chenchiyiu@IG)

#Yoyo正能量金句

Yoyo經常發放心靈雞湯，自創了一個#yoyo正能量的Hashtag。(chenchiyiu@IG)

蜜蜂忙碌一天，人見人愛；蚊子整日奔波，人人喊打！ 多麼忙不重要，忙什麼才重要！一次重要的抉擇勝過千百次的努力！ 今天的生活是由三、五年前選擇決定的，而三、五年後的生活是由今天決定的！

38歲的Yoyo變得愈發性感和有女人味，完全沒有年齡的痕跡。(chenchiyiu@IG)

雖然未知婚姻是否如外界般猜測，不過38歲的她確是變得愈發性感和有女人味，時不時會在IG發送福利圖，成為人母後身材依然十分火辣窈窕。

不過也有網民認為是因為她擺脫了婚姻變回自由身才會釋放自己。一個女人活得好不好其實不需要別人來判定，正如Yoyo身上除了性感之外，還有一種女性經過歷練而散發出來的成熟和蛻變，因自信而散發的美，實在非常耀眼。至於Yoyo和王浩信的婚姻，就留待時間自然會告訴大家。

女人是因為自信而美麗，Yoyo經常會鼓勵女性要多欣賞同愛自己。(chenchiyiu@IG)

一千種來自外在的鼓勵， 都不如你給自己的一道掌聲! 你的價值不是建基在別人的評價之上， 而在於你對自己的欣賞!❤️

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