【金宵大廈】李施嬅無緣拍續集? 盤點銷魂女星　王君馨只排第二？

《金宵大廈》播畢，不少觀眾仍覺得意猶未盡，並希望無綫能開拍續集。而《金宵大廈》監製葉鎮輝與編審羅佩清早前也透露正在商議續集內容。

劇迷當然希望可以原班人馬參與續集，然而，女主角李施嬅已經「離巢」，並且已經簽約其他公司，觀眾的願望可能會因此落空。不少人看畢全套劇集，都大讚李施嬅演技，將舞女Coco一角演得入型入格、風情萬種。

點擊回顧李施嬅在劇中精彩表現：

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其實過去無綫劇集也出過不少銷魂的舞女角色，《金宵大廈》開拍續集時不妨考慮選她們成為下一個Coco…...

1.楊秀惠（大帥哥:艾妞）

楊秀惠入行以來，飾演過不少風騷角色，而且表現亮眼。她曾經在《鬼同你OT》中飾演Lolita和《來自喵喵星的你》中飾演Natasha，在劇中常常誘惑陳豪，舉手投足嫵媚盡現。而在《大帥哥》中，她飾演民初時代的舞小姐，與李施嬅一樣穿上旗袍，在劇中大跳熱舞，勾引不同男人，演活了舞女的風情萬種。

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2.王君馨（城寨英雄:花曼）

王君馨在熒幕前一向形象妖艷，更曾經參加過無綫節目《舞動奇跡》第二季，並且與拍檔俞灝明奪得冠軍，絕對可以成為「有姿勢有實際」的舞女。而她曾經在《城寨英雄》中飾演脫衣舞團領班花曼，形象性感冶艷。除了在劇中大跳艷舞，也大展身手成為「打女」。她在劇中時而是硬朗的朝霞，時而是迷倒萬千男人的花大班，與飾演大班的Coco性格不謀而合。

3.林夏薇（收規華:花影月）

林夏薇在《十二傳說》中飾演民族學博士，角色大受歡迎，同時在《金宵大廈》中客串，為陳山聰解密。其實她過去曾經演過舞女，在《收規華》中飾演塘西花魁花影月。她在劇雖為風塵女子，卻也重情重義，重視與好姐妹楊怡的友情。而作為大班的Coco姐在《金宵大廈》中對其他舞女照顧有加，遇上難纏的客人時，也會幫她們出手解圍，風月場所中也能見真情。

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