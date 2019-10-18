【黑魔后2】安祖蓮娜祖莉離婚3年曾崩潰　復出前傳將第四度結婚？

《黑魔后2（Maleficent: Mistress of Evil）》終於在香港上演，主演的安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）在首映禮時說：「當一個故事是在講『這個女人很強大』時，她就必須打敗男人、跟男人一樣、又或是證實自己不需男人。」然而，她卻不這樣認為：「這樣就是一個強大的女人嗎？⋯⋯保留了溫和和軟弱，這一點也很美。」 《黑魔后2》是一個不一樣的童話故事，所帶出的女子英與安祖蓮娜自身的經歷不謀而合，她坦白誠認：「離婚後數年十分艱難，感覺自身並不堅強，甚至漰潰，需要一些時間才重拾黑魔后的強悍。」

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離婚後十分艱難：那時很漰潰，不覺自己堅強

安祖蓮娜與畢彼特2016年9月宣布離婚。休息後重返大銀幕，安祖蓮娜接受訪問時說：「那段時間很艱難，感覺自己並不堅強，甚至漰潰。」再說：「需要一些時間才重拾黑魔后的強悍。」

所指的艱難，就是指畢彼特（Brad Pitt）離婚。44歲的安祖蓮娜與55歲的畢彼特一起十年後結婚，卻於三年後宣布離婚。二人育有6名子女，當中3名是領養子女，婚離後有關子女撫養權及財產分配等細節一直未能達成協議，拖延超過兩年。

二人因拍攝電影《史密夫決戰史密妻（Mr & Mrs Smith）》而愛上對方，安祖蓮娜天曾在《Vogue》的訪問中提到：「那時我急不及待要去工作。」那時畢彼特卻已與Jennifer Anniston結婚5年，二人其後離婚，而安祖蓮娜與畢彼特也愛得高調，時時被拍攝到二人一起。他們先後領養三名子女，又誕下女兒及一對龍鳳胎。安祖蓮娜曾在訪問中提到，希望待兒女長大，可以與他們一起看《史密夫決戰史密妻》，而畢彼特也說過一樣的話，指那是他最愛的電影，因為他墮入了愛河。

可是，在愛情長跑後，他們還是走不下去。安祖蓮娜在接受雜誌《Madame Figaro》的訪問中提到，那是非複雜的一刻，她也不再認得自己了。安祖蓮娜提到離婚原因，指是因為無法忍受畢彼特對孩子的教養方式。

二人感情事，影迷只八卦一種說法，始末還是只有當時人知道。但可以肯定的卻是，多年感情，要下這決定決不容易，官司未完，安祖蓮娜「復出」，也確是一種強悍。

安祖蓮娜與畢彼特因拍攝《史密夫決戰史密妻（Mr & Mrs Smith）》而愛上對方。（《史密夫決戰史密妻（Mr & Mrs Smith）》劇照）

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傳第四次結婚：女人的強，並不一定是獨自一人

安祖蓮娜擁有過3段婚姻，每段時間都不長。她在21歲時便因拍攝而與《忽然奪網（Hackers）》男主角Jonny Lee Miller相識並結婚。4年後，二人離婚，同年又與男星Billy Bob Thornton結婚，不足3年，她便離婚。3年後，她與畢彼特拍攝《史密夫決戰史密妻》。

據美國雜誌《Life & Style》曾傳出安祖蓮娜戀上英國富翁，並會在官司完結後盡快結婚；但另一方面，網站Hollywood Life也有報導指，安祖蓮娜密友澄清，她現在單身，即使在分開後感到寂寞，但未準備好開展新關係。這段時間只想專注在孩子與工作上。

荷里活金童玉女鬧得要對對簿公堂，剪不斷理還亂，誰先另結新歡也必定會成為戰靶，可是二人感情事又豈容得下他人評論呢？反之，筆者倒是十分欣賞安祖蓮娜在《黑魔后2》首影禮上有關強悍女生的一些評論：

「很多的公主都是那種，『我們來把她變成一個強大的公主！讓她變強悍，我們要讓她很能打！』這樣就是一個強大的女人嗎？⋯⋯保留了自己的溫和和軟弱，這一點也很美。」

她續指強悍女子並非一定要獨自一人，也非一定與男子較量，證實自己不需男人，而是找到自己的力量，也跟男子學習。

這等看法，不知是否也是在自身經歷上拈拾而來？

資料來源：PEOPLE, BBC, Insider, Harpers Bazaar