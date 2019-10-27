Netflix發布2019排行榜《怪奇物語》登劇榜首位　電影榜卻爆冷？

時時想找一套劇集好好追看，卻總怕「錯誤投資」、選不下手？Netflix發布2019排行榜，或許能幫助患「選擇困難症」的你。

Netflix推出2019最受歡迎排行榜

今年，Netflix整合2019年度數據，由去年十月到今年九月，得出兩大排行榜－劇集與電影。平時觀看電影前，總會到網站IMDb或「爛茄」查看評分，相信這兩大排行榜也會是不錯的參考：

2018年10月到2019年9月十大劇集：

+ 16 + 15 + 14

2018年10月到2019年9月十大電影：

+ 16 + 15 + 14

《怪奇物話》實至名歸；《蒙上你的眼》虎頭蛇尾、令人費解

以上「十大」都是大收歡迎的劇集，榜首的《怪奇物話》實至名歸，筆者十分喜歡，很難得三季的追看情度不減，也十分期待第四季的播出；至於最愛歡迎電影《蒙上你的眼》，則是乘着《無聲絕境（A Quiet Place）》的熱潮，同樣以不明生物侵襲，主角們作為倖存者，展開一場展達「兩小時」的求生之旅，作為榜首，雖然緊張情度十足，但相信看過都會認為結局太令人費解，浪費了先前的好鋪排。

落榜精選：筆者私心推薦

另外，雖有些劇集落榜，但也非常值得一看。筆者私心推薦《俄羅斯娃娃：派對輪迴（Russian Dolls）》與《全裸監督》。前者在IMDb 及「爛茄」評分別達8.1及8.5之高分，一致好評，劇情有如數年前在香港上映的《死亡無限LOOP （Happy Death Day）》，女主角不斷在生日當天死去又重生；不同之處，在於這套一共八集的劇集探得更深，說精神病、說生存、說創傷、說一生的遺憾；後者則揭露「一代色情宗師」村西透拍攝AV的心路歷程，講述他由被老婆背叛，到成為第一個親自下海拍攝、以攝影機為第一人稱視角的AV導演。

延伸閱讀：【Netflix】Russian Doll死完再死反思無限重生：死亡未必是完結

【全裸監督】改編真事因老婆出軌轉行拍AV 獵奇揭發日本拍攝過程

（《全裸監督》劇照）

Netflix新增「十大」功能 節省挑選好電影時間

友人曾與筆者戲言，挑選電影是一個節目，真正觀看又是另一個。只因有時只為消磨一個晚上，卻又不是真正想浪費掉，於是大花時間穿梭在不同欄目之間，精選是晚的故事，往往動輒便是半小時或以上。

而Netflix已在英國與墨西哥試用「十大」功能，在上月開始，該地區的用戶的版本除了平日的「最新上線」與「為你推薦」外，還加入了「最愛歡迎的Netflix節目」一欄，方便觀眾更易挑選喜愛節目，但香港用戶暫時未有該功能。想看好戲，還是要大家動手上網做做功課。

參考資料：The New York Times