走到30+關口工作感情停滯不前　換完美版的你或出軌能解決問題？

走到人生某個關口，事業停滯不前，戀愛有好些積存的問題，卻又沒有動力解決。若世上真有一種技術，複製一個你，雙生兒似地，他完全沒有陋習，不頹喪不灰心，替你完成厭惡的部份，你肯不肯？ Netflix新上架劇集《與己同行（Living With Yourself）》由「蟻俠」Paul Rudd一人分飾兩角，分演一個完美又充滿衝勁的男生，與一個灰心又頹喪的中年漢。《與己同行》滲一點科幻元素，甚有《黑鏡》的味道，劇情緊湊，一集不過半小時，一連8集，一晚「追看」完畢也沒有難度。只是，有別於《黑鏡》，科技只是一個引子，重點是引人反思－世上可真有完美版本的你？

誠實看後感：「蟻俠」版黑鏡的緊湊情度是「一晚追看完畢沒難度」

劇集展開，是男主角走到人生瓶頸，生活不賴，工作不錯，可也頹唐，不想前進，煩惱由它擱着，與愛人感情轉淡，整日拖着半死不活的身驅。算是高不成，低不就，可從前的衝勁就此消失不見，卻看不見前路，這大概就是最好的時候－不完美，半死不活，劇集由是展開。

由「蟻俠」Paul Rudd飾演的Miles的前半生有不錯的成績，有一份不錯的工作，甚至領過獎，娶了心愛的女生Kate（Aisling Bea飾），買了一間不錯的房子，卻沒有想過，人生卻開始走下坡。事業停滯不前，戀愛的熱情抵不住日常的消磨，似是只是會教情人失望。半死不活，事事不如意的他，決定到友人介紹的水療中心作「療程」，聲稱可把他轉化成更好的他。他醒來後，卻發現自己在墳墓中，而他的複製人，卻在取代他過他的生活。

二人遇上，決定由複製人做所有Miles認為他做不了的事情，開始似是不錯，直到後來，Miles開始懷疑：「兩個我，卻只有一個人生。」避開苦難，只剩甜點，那樣的人生就是完美？

《與己同行（Living With Yourself）》由「蟻俠」Paul Rudd一人分飾兩角，分演一個完美又充滿衝勁的男生，與一個灰心又頹喪的中年漢，卻似《黑鏡》般「神展開」，世上可真有完美的你？（《與己同行》劇照）

+ 5 + 4 + 3

（內含劇透）

出軌能解決感情問題？不求完美另一半，但求臭味相投

《與己同行》在IMDb及爛茄評分分別為7.6與84分，而筆者最喜歡的是它情節無關大是大非，卻是我們日常生活中也會遇到平凡到不行的煩惱。兩大主角也非「聖人」，Miles不想工作，想看色情片度日；Kate感情掙扎良久，還是決定以最近的出口解決－「出軌」。

可她不是約會別人，而是完美版的複製人Miles，似是回到最初相遇的時光－他總是無微不至，熱情滿滿，開始的時光十分甜蜜，後來卻發現原來自己也回不到最初的自己了，她對着「完美版的Miles」大吼：「可是你在應該生氣的時候沒有生氣。為何你這樣完美？我也不完美啊！」

二人剛走在一起的時候，總是有千百個未完成的計劃，總有很多要去未去的地方，到漸漸塵埃落定，便只想窩在家中，一起吃飯便是拍拖日常。當中的悶，很多人會誤以為是苦，卻忽視了小煩惱正好映襯歳月靜好。但原來熱情如初，根本就很累人。

好些人出軌，或許是自私地向外尋找一個最「原始」的他，但若真找到了，卻發現來自己要求的，或不是完美的另一半，而是臭味相投，天天吵鬧，一起犯錯，一起頽廢的那個他。因為也是一種奢侈的煩惱。

而要是進步與熱情是人生必需的，那不完美與停滯的時候，會否也是人生必要的部份？（《與己同行》劇照）

不完美與停滯，也是人生必要的部份

Miles走到人生瓶頸，兩大難題是工作與愛情。劇集穿梭過去與現在，剖白Miles如何一路走來，熱情如何燒光，過去與現在一比，複製人Miles不是別人，而是最初的他。

而這令筆者反思，那個所謂完美版本的自己，根本無用先進科技來造個複製人。那些所謂完美的「基因」，不是早早就在我們體內嗎？而要是進步與熱情是人生必需的，那不完美與停滯的時候，會否也是人生必要的部份？