《心跳500天》上映10周年　39歲Summer歷兩段婚姻　再宣布離婚

論近年經典愛情電影，《心跳500天（500 Days of Summer）》必定上榜。電影2009年上映，十年來大家對電影的熱情不退，提起女主角Summer還是嗤之以鼻，恨她移情別戀。 現實中，飾演Summer的Zooey Deschanel這10年又如何過？其後她主演過不少電影，可惜觀眾說得出名的沒哪套，卻已經歷兩段婚姻，第二段於今年九月也宣報分手，前夫本月正式申請離婚，理由是「不可調和的分歧」。

39歲的Zooey與製作人前夫47歲的Jacob Pechenik正式離婚。（Getty）

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低調夫婦結束四年婚姻 聲明：「當朋友、生意伙伴與父母比人生伴侶更好。」

39歲的Zooey與製作人前夫47歲的Jacob Pechenik在拍攝喜劇《Rock the Kasbah》時相識，於2015年一月訂婚，在同年夏天結婚。他們育有一子一女，分別是4歲的女兒與兩歲的的兒子。二人的愛情生活十分低調，雖然時時一起出席活動，但二人也都沒有Twitter與Instagram帳戶，更一起成立《The Farm Project》，志在推動消費者與農夫的關係。而Zooey也曾在《People》的訪問中提到：「對於孩子來說，我就只是媽媽。他們不看電視，也不看電影的。就只有書本與玩具。」

可是，即使在生活與育兒方面二人抱一樣的價值觀，結婚4年還是走不到最後；就似她第一段婚姻，即使與音樂人Ben Gibbard志趣相投，３年後還是離婚收場。他們在九月宣報分手，而前夫本月正式申請離婚，理由是「不可調和的歧」。他們一起發聲明：「在長時間的討論與深思後，我們決定當朋友、生意伙伴與父母比人生伴侶更好。我們還是會一起營運事業，一起撫養孩子。」

《心跳500天（500 Days of Summer）》十周年，是不少人心中的愛情經典。（《心跳500天》劇照）

《心跳500天》後不見蹤影？原來「女神」不愛跟主流

《心跳500天（500 Days of Summer）》十周年，是不少人心中的愛情經典。說來慚愧，只因提到女主角Zooey Deschanel，便只記得Summer與《Yes Man》中同樣是古靈精怪的女主角，以為她是無可奈何地無以為繼，翻查資料，才發現原來「女神」有心不走主流路線。

荷里活中有一個名詞－「Manic Pixie Dream Girl」，即形容個性叛逆、頑皮，率性得來又有點天真，讓人喜愛之餘又怪得捉摸不到的女主角，但她們的作用大多只是令男主角變得支離破碎。而Zooey Deschanel深入民心的角色，大多都是「Manic Pixie Dream Girl」。如以下電影：

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今年將近40歲的Zooey再演類似角色，當然不再合適。期後，雖然她也有拍攝過數部荷里活電影，但票房不如理想。反而，更早以前，她在2003年拍攝的浪漫愛情電影《All the Real Girls》令她獲得多項獨立電影的獎項。那時大概早奠定她或許更適合拍攝獨立電影，雖然小眾，可是更大發揮。以下不一樣的「Summer」，也非常值得一看：

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另外，Zooey也是一個非常出色的歌手，與另一位獨立歌手M. Ward組成樂隊「She & Him」。她在2007年拍攝《The Go-Getter》時與M. Ward相識。他負責電影的音樂，而導演覺得他倆應該一起錄一首歌。他們嘗試，組成樂隊，自2009年起他們推出6部專輯，大部份是自家創作，曲風總是有總古舊情懷，他們又參加很多音樂節。直到後來結婚，生下兩名子女，她大大減少她的工作，在訪問中指：「沒有一天不想着自己的孩子，早上醒來是，晚上睡前也是。」

為何我們在大銀幕上看不到「女神」？大概因為她正忙着活出自己想要的模樣吧。

Zooey也是一個非常出色的歌手，與另一位獨立歌手M. Ward組成樂隊「She & Him」。（Getty）

參考資料：Looper, Independent UK