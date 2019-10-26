衛詩雅搬屋慳到盡　淘寶傢俱、自砌$5000組合櫃　自嘲式解構新居

當看到八、九十後成功「上車」時，大部分大概都會聯想到「父幹」。現年34歲的衛詩雅（Michelle）在前年成功置業時，卻沒有人會質疑她是靠自己「上車」。形象一向貼地的她沒有後台，家住上水天平村，16歲就成為兼職模特兒，中五畢業後便成為珠寶銷售員，賺錢養家。2008年成功正式進入娛樂圈，見盡花花世界，依然保持「慳妹」性格，毫無架子的她一直深受觀眾歡迎。

最近，她終於收鎖匙正式入伙，難忍興奮心情的她一連拍攝了3條與新居有關的影片，收樓驗樓到組裝傢私，全都是自己和家人一手包辦。即使新居入伙，她也保持精打細算的本色，大部分傢俬都是從淘寶上購買，最近她上傳新影片，除了帶大家參觀佈置過後的新居，也順道分享她的「得意之作」。而觀乎身邊男生朋友，雖然未必每個人都把衛詩雅當女神，但幾乎每個人都覺得她很「GFable」。到底Michelle的「好女友」氣質是如何煉成？

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1.麻甩

外表甜美的Michelle，其實內心麻甩，讓男生有容易親近的感覺，相處起來也會更加自在。在出道10年時，她曾經拍攝【紀錄．十年．衛詩雅】系列影片。她自言平時喜歡打機，說此話時就正在對住手機熒幕。放假喜歡躲在家中做宅女，而引以自豪的是5分鐘就可以出門，因為Michelle假期外出絕不化妝，所以完全不用另一半等。而天生麗質的她，即使素顏出門，也絕對「見得人」。

2.捱得苦

「男人一生，只為尋覓一個肯同自己捱麥記嘅女人」，而Michelle更加曾在影片中直言自己最愛食麥當勞。可以與自己同甘共苦的女生，對男生而言確實吸引。事實上，Michelle的確「很捱得」，入行十多年，事業一直浮浮沉沉，經歷過沒有收入的日子，只靠預支數千元人工生活，她也照樣過活，更直言不出街可以不用錢。她接受01娛樂訪問時，提及即使通宵工作後，也堅持搭巴士回家，梳洗沖涼過後，又再次出門開工。

衛詩雅自稱是巴士達人。（衛詩雅Facebook）

3.口味夠「貼地」

男生最痛恨的其中一個拍拖地點，大概就是打卡cafe。昂貴價錢卻只換來分量少、味道普通的食物，經過一輪「相機食先」，肚餓得「打鼓」仍未能溫飽肚子。Michelle拍攝過一系列叫「衛食攻略」的飲食影片，當中介紹的都是車仔麵、炸雞脾、蔥花蛋多士等平民小食，口味夠「貼地」。而她也曾經自言會食豆腐火腩飯，完全懂得男人的浪漫。

4.懂得自嘲

Michelle不做作之餘，更不時在影片中自嘲。這種「玩得」女生一定深得男生之心，因為與她們相處時可以毫不顧忌，不用過於拘謹，每次說話前要深思熟慮，深怕得罪對方。最讓人深刻是一次拍攝她到家中附近街市，她問攤檔老闆認不認識自己，對方假裝支支吾吾，開玩笑道「可能你唔夠出名，所以我唔識你。」Michelle也笑笑地回答，「唔係可能啊，我真係唔出名啊。」這一份豁達心態，真的很討人歡心。

點圖即看衛詩雅自嘲金句＝＝＞