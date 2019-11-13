倫敦推出「靜音」髮廊 　小心得罪髮型師　大爆最討厭客人做這事

與陌生人的「親密」接觸，最深刻的體驗有二，分別是物理治療與剪頭髮。 前者在所難免，至於後者，除了交代理想髮型與回應「癢不癢」這等說話外，健談的髮型師往往令人不知所措。聊，洗剪吹動輒個多小時，都足以交代半生生平了；不聊，盛情難卻，沒有禮貌。 倫敦有髮型屋推出「靜音」服務，讓你可以心安理得地做個孤僻的客人。

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髮型屋推出「靜音」服務：「要照顧不同客人的需要。」

倫敦有髮型屋推出「靜音」服務，老闆Sophie Hilton就在《Evening Standard》訪問中指出：「為了要令我們成為一間真正『共融』的公司，我們需要照顧所有客人的需要。當精神健康得到愈來愈多關注，想要舒適地說出自己想要靜一靜的要求，不應覺得難以啟齒。」

她分享，只要在說出髮型要求的同時，說出你想要「寂靜」的理髮服務就可以了。而這服務將會在超過一百所理髮屋推行。從前，或許覺得健談是種美德，廣交朋友，總沒有壞處；後來，更覺獨自一人的時光難能可貴，工作與平日的社交，也需要周末時候靜一靜，來補充「體力」。要是香港也有這項「貼心」的服務，或許能吸引更多想靜一靜的「內向」客人。

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髮型師解密：行內人最怕客人⋯⋯

客人的心聲與投訴，除了以上說的靜一靜，就是「恨錯難返」的理髮體驗，我們應該都不陌生；那髮型師又如何？以下是髮型師網民的心聲，原來我們曾不經意惹人煩厭？

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參考資料：Evening Standard