「一生人入一次半島」，雖然最近不少酒店減價，然而傳統五星級酒店也難免會讓人覺得力不從心。像是根據半島酒店網頁官網，酒店最便宜的客房價錢由$4580起，價格未必人人可以負擔。其實香港的五星酒店隱藏不少「親民價」出品，讓平民也可以無負擔地「豪一次」。

半島酒店。（半島酒店Facebook）

$88 英式鬆餅連茶包套裝

半島酒店的下午茶是不少人生命中的「Bucket List」，大家都有過「不能住半島，也要到半島High Tea一次」的想法。半島酒店的英式下午茶天天供應，兩位價錢是$718（未計加一），價錢以五星級酒店而言不算貴得離譜。但下午茶時段不設預訂，因此每逢兩點，都可以看到人龍在大堂茶座前等候，其中做得最出色就是最底層的英式鬆餅（Scone），不少人都表示只為他們的Scone而來，甚至將其譽為全港最好吃的Scone。不過，假若精打細算的小資女還是略嫌下午茶價錢太貴，可以到半島精品店選購他們的鬆餅套裝（只限外賣），內有2個Scone配上自家製奶油和士多啤梨果醬、2個半島茶包，價錢是$88。以5星級國際酒店出品而言，價錢可以算是十分「貼地」。

香港獨家玫瑰花瓣果醬

香港人熱愛海外旅遊，甚少留意本地遊的資訊，有人曾經說過香港沒有屬於自己的手信。其實只要在網上搜尋「香港手信」，一定會出現香港文華東方酒店的玫瑰花瓣果醬（Rose Petal Jam）。這罐果醬是「香港限定」，其他地方的文華東方酒店都沒有發售，如此罕有，只因它是香港文華餅店總廚Yves Matthey的Secret Recipe。選用有機種植的玫瑰花瓣製造，味道較為天然，加入士多啤梨中和過於濃重的玫瑰味。玫瑰花瓣果醬180克售價為$228，380克售價是$278，以果醬而言是「天價」，但不少嚐過這款果醬的網民都覺得物超所值，因為它解決玫瑰香與生俱來的「香精感」，而且製作玫瑰果醬過程繁複，因此有售賣玫瑰果醬的地方不多。而文華東方的玫瑰花瓣果醬全人手製作，限量發售，要吃到還是要講緣分。

被形容為全港最好食蝴蝶酥

不少人都聽過帝苑酒店蝴蝶酥的大名，不論本地人還是遊客都稱它為「全港最好食蝴蝶酥」。而且這種美味不是一時，有網民表示即使在潮濕的天氣下擺放數天，也不會影響其酥脆口感，可見餅廚分量調配的功架。蝴蝶酥有4種口味，原味、抹茶、朱古力和芝麻，3款甜口味不會過於甜膩，而芝麻味則帶有獨特香氣，鹹甜交纏的滋味與蝴蝶酥也意外相襯。有人形容吃到帝苑的蝴蝶酥就此生無憾了，聽起來有點誇張，但也充分感受到它的好吃程度。價錢算是合理，200克的原味蝴蝶酥售$168。