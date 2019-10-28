矢作萌夏「AKB48救世主」疑因床照極速退隊？曾有成員因拍拖剃頭

17歲的矢作萌夏為AKB48的成員之一，大受粉絲歡迎的她被稱為「AKB救世主」，卻於27日卻宣報畢業退團，有不少粉絲揣測這會否與6月傳出疑似她與男同學的「床照」有關，雖然她當時極力否應。

17歲的矢作萌夏屬於AKB48 Team K，於2018年出道，是官方力捧的新人。（矢作萌夏@twitter）

矢作萌夏因傳出「床照」而退團？

17歲的矢作萌夏屬於AKB48 Team K，於2018年出道，是官方力捧的新人，出道時大受關注，更被指是「AKB48的救世主」，相信她可以挽救組合正在下滑的人氣。然而，今月中27日，她卻在節目中哭訴，指她將會從團中「畢業」，好好思考自己後來的去向。

不少粉絲都猜測，這跟6月時媒體傳出她與高中同學拍拖有關，更傳出疑似「床照」。矢作萌夏在社交媒體上大力否認，稱網路流傳的照片都是捏造的，還聲稱受到短訊恐嚇。

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日本女團成員嫌禁拍拖 只因她們被推銷為大眾女友？

不過，比起八卦這位少女暫別AKB48，筆者更有興趣的是，日本女團成員嫌禁拍拖、對女性形象的投射。17歳，芳華正盛，拍拖有何不可？然而，要是矢作萌夏是這風氣下的受害人，她絕對不是唯一一個，2013年更有成員因為戀情被公開而剃頭認錯。

＝＝＞下圖看峯岸南剃頭認罪事件簿：

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AKB48於2005年成立，由作詞家秋元康擔任總製作人，連同姊妹團在內約有二百多人，年齡由15歲到28歲不等，以「可以見面的偶像」作一大賣點，特別注重與粉絲的互動。除了人數眾多，它的特點就是流動性很高，女孩們隨時「上架落架」，舊的或因「形象不合」或種種原因而退出，然後又會有新的女孩「上架」。但她們的形象都有或一的規定－乖巧清純，不可拍拖。

吸煙酗酒等不良嚐好，當然有損偶像形象，那芳華正盛，而且戀愛不一定影響表現，為何嚴禁拍拖？只因要打造「女朋友」形象，他們相信讓男份絲有足夠的想像空間，才能得到他們的支持。因此，緋聞對於他們來說可以說是致命的。而她們也會不斷參加「真人騷」節目，增加這班「潛在女朋友」的真實感。

雖然「不可拍拖」是不少經理人公司對藝人的要求，但誰人還信不戀愛等於清純或中學生不應談戀愛這一套？可惜的是這種物化女性的行為，更是在合約「規範」之內的一買一賣，極為諷刺。先別說人有不同面向，要是相信明星們受薪在鏡頭前的那一套「真實」，最後感到「被騙」而傷心也不過是粉絲疚由自取。

參考資料：Twitter, Japan Power