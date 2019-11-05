宋慧喬離婚後積極復出　37歲重回女神顏值巔峰　單身反而更美了？

曾經羡煞旁人的「金童玉女」宋鍾基與宋慧喬，今年宣佈結束一年零八個月的婚姻生活，正式分道揚鑣。離婚風波曾經閙得沸沸揚揚，令不少人擔心兩人的事業以及生活是否會被影響。 不過「喬妹」沒有被離婚風波「打沉」而停下脚步，反而積極復出，各種代言活動應接不暇。離婚後的宋慧喬，似乎又多了一份女性成熟自强的魅力。

韓國女藝人宋慧喬代言韓國服飾品牌 Suecomma Bonnie。（suecommabonnie@IG）

宋慧喬離婚後仍然保留廣告一姐地位

宋慧喬代言的韓國服飾品牌「suecomma bonnie」，最新踝靴系列與「喬妹」知性氣質十分契合。離婚後明顯消瘦了一圈的她，身材更加窈窕，連身的針織衣或長褸，搭配設計簡單利落的踝靴，突顯了她修長纖細的雙腿，造型簡約得來女人味十足，而且更顯知性魅力，與「喬妹」恬靜形象互相映襯，女神氣質出眾。

宋慧喬為韓國服飾品牌suecomma bonnie的代言人。（suecommabonnie@IG）

宋慧喬大衣配牛仔褲以及棕色踝靴，身材比例修長，十分有氣場。（suecommabonnie@IG） 五官清秀的「喬妹」以一貫淡妝示人，穿上高腰的直筒牛仔褲，搭配oversize的霸氣大褸，不僅拉長了身材比例，令身形更顯修長，還帶出率性的冷酷氣場，「喬妹」把一米六的身材穿出了一米七的高度。

宋慧喬離婚後狀態大勇，顏值驚艷：

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宋慧喬代言知名珠寶品牌CHAUMET。（kyo1122@IG） 「喬妹」還代言知名法國珠寶及奢華腕錶品牌「CHAUMET」，形象轉爲成熟艷麗。她甚至畫上粗黑眼線，挑戰烟熏妝容襯托華美珠寶，散發高貴韻味，更展現現代女性自信勇敢的一面，硬朗的女強人造型與之前清純形象大為不同，離婚後的她似乎更敢於作出突破。

甚少化上濃妝的「喬妹」展現不一樣的女人味：

凍齡美貌擔任護膚品牌代言人

宋慧喬是韓國護膚品牌雪花秀的全球代言人。（sulwhasoo.official@IG）

韓國知名護膚品牌雪花秀成立20年，首位代言人就找來宋慧喬，可謂是打破了該品牌20年來沒有代言人的傳統。之後發生的離婚風波並沒有影響宋慧喬的代言地位，仍然繼續與雪花秀保持合作關係。當然「喬妹」逆齡嫩滑肌膚，絕對是護膚品牌的絕佳代表，女神形象無可取代。

宋慧喬逆齡肌膚光滑透白：

IG曬10年前舊相 女神美貌依舊不變

日前「喬妹」在社交網站Instagram曬出10年前舊相，原來是她2009年為《W Magazine》拍的雜誌照片，照片中她留著一頭幹練又率性的黑色短髮，鮮艷紅唇加上深V衣服，散發冷艷性感魅力。不過女神容貌10年前後根本毫無分別，反而現在更有一種經歷歲月的成熟女人韻味，宋慧喬真是變得愈來愈美了！

相信粉絲都十分高興「喬妹」沒有受離婚風波影響而息影，仍然積極參與各種代言活動，以最佳狀態示人。離婚後的她卻更添了一份勇敢、自信、大方的女人特質，令人更期待「喬妹」能以更佳狀態拍劇回歸大熒幕。

宋慧喬的凍齡女神美貌：