TWICE子瑜為CLC莊錠欣慶生　因講中文變閏密？網民：港台女神組合

日前韓國女團CLC成員Elkie（莊錠欣）生日，圈内好友TWICE子瑜和(G)I-DLE舒華一同與她慶生，更上傳多張溫馨合照，讓網友直呼在韓國娛樂圈打拼的「港臺Line」女神實在是太美了！
在異國打拼遇見同鄉或者同胞，用母語或者相近語言溝通，會異常親切。相信故鄉背景相似，加上能用中文溝通，三位在韓國出道的女藝人能迅速變成好朋友，互相扶持。
CLC香港成員Elkie曬出與子瑜、舒華合照。（chongtingyanelkie@IG）
港台好友LINE ——CLC Elkie、TWICE 子瑜、(G)I-DLE舒華
Elkie、子瑜、舒華在合照中擺出不同表情，可愛又搞怪，展現溫暖姐妹情。Elkie也在照片附注：「可愛的人們，生日怎麽會這麽幸福…」 另一組照片則是三人一起擺出冷酷表情，最後更雙手握拳拍出可愛表情，Elkie更忍不住笑場，稱讚子瑜與舒華影相很强。
TWICE子瑜和(G)I-DLE舒華一同幫CLC成員Elkie慶生。（chongtingyanelkie@IG）
Elkie、子瑜、舒華在聚會中拍照擺出各種可愛表情：
Elkie是TVB童星，於2015年加入韓國娛樂公司Cube。（CLC.UnitedCube@FB）
最爲港人所熟悉的要屬韓國女子團體CLC的Elkie，以無綫電視TVB童星出身的她，自小已經拍攝多部熱門電視劇，包括《公主嫁到》、《巾幗梟雄之義海豪情》、《On Call 36小時2》等等。15年通過海外公開選拔進入韓國娛樂公司Cube，成爲練習生，於2016年加入女團CLC。
周子瑜是韓國女團TWICE的台灣成員。（JYPETWIC@FB）
來自台灣的子瑜是韓國女團TWICE成員，其恬靜有氣質的美麗外表經常成爲網民熱話的焦點，她在12年成爲韓國娛樂公司JYP練習生後，參與《SIXTEEN》選秀節目，不過在最後慘遭淘汰，在節目結束後追加進入TWICE。
Elkie與子瑜很早已成爲好朋友：
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Pre happy birthday to this girl🎂 같이 보내지 못 해서 조금만 일찍...1등으로 축하해주려고...ㅋㅋ 개인 인스타 연 기념으로... 오랜만에 같이 찍은 사진 올려봅니다...(i know all of you won’t mind seeing those bare face selfies...right?) 앞으로 더 많은 추억을 만들자! 내 옆에 있어줘서 고마워🥰 나도 평생 좋은 친구가 되어줄게👯♀️ 긴말은 카드에...ㅋㅋ 뒤에는 #ek_cam 으로 찍은 예쁜 내 친구💋太好看了所以也分享給大家看！ 然後最後是瑜攝影師給我拍的👍🏻 투어 조심히 잘 다녀오길👋🏻 생일 축하해!生日快樂！ 우린 #ET 哈哈
Elkie特登到台灣與子瑜齊過中秋：
韓國新人女團(G)I-DLE成員舒華來自台灣。（G.I.DLE.CUBE@FB）
有「怪物新人」之稱的韓國新人女團(G)I-DLE一出道二十日，就憑出道曲《LATATA》拿下音樂節目一位。近日在韓國節目《Queendom》中亮相，收穫不少人氣。當中台灣成員舒華也是隊内的「顔值擔當」，獨特氣質十分討喜。她與Elkie是同公司藝員，相信一早已經成爲好友。
泰國好友LINE ——BLACKPINK Lisa、CLC Sorn、(G)I-DLE Minnie
Lisa、Sorn、Minnie同是在韓國出道的泰籍成員。（cube_clc_official@IG）
不止有港臺好友圈，在韓的泰國藝人也是感情超好的朋友，當中包括BLACKPINK的Lisa、CLC的Sorn以及(G)I-DLE的Minnie。如今不少韓國團體内都有泰國成員，個個人氣都超高，同是泰籍的成員自然變得親近，成爲異國互相扶持的好友！
Lisa、Sorn、Minnie曾一同參與悼念泰國九世王儀式：
Lisa與Sorn很早之前就認識，兩人都非常瞭解彼此，在Lisa出道時Sorn還發過一篇長文祝賀。近日，Lisa被拍到與Minnie一起去看男團WINNER的演唱會，後來手挽手離開會場，感情十分好。而Sorn與Minnie屬同公司，在BLACKPINK舉辦演唱會時，一同前去支持Lisa，相信三人之間交情匪淺，關係非常好。
Lisa與Minnie被拍到一起去看男團WINNER的演唱會：
191027 KSPO DOME #BLACKPINK #LISA pic.twitter.com/pHsHEr12Tu— Ride.or.Die (@larideordie) 2019年10月27日
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