迪麗熱巴跌出「新疆四美榜」﹗新上榜哈妮克孜是四千年一遇美女？

迪麗熱巴一直都是網民心目中「百年難得一遇的美女」，其精緻的五官和完美的身材比例更成功令到她與佟麗婭、古力娜扎、麥迪娜同被譽為「新疆四美」，去年她更憑著演出《三生三世十里桃花》走紅，風頭一時無兩，可惜剎那光輝並不是永恆，近日網民把「新疆四大美女」重新洗牌，竟被「千年一遇」的同鄉美女哈妮克孜取代位置，跌出「新疆四美」榜外，女神光環好像慢慢變得暗淡無光。

23歲的哈妮克孜在去年的綜藝選秀節目《國風美少年》中大跳敦煌舞，被網民譽為驚為天人的「四千年難得一遇的美女」(ig@hanikezi)

以往被冠以自然系「母胎」的美女迪麗熱巴一直都是網民的寵兒，竄紅速度追不上演技的進步，去年竟離其憑出演劇集《漂亮的李慧珍》而獲得金鷹頒獎禮上的兩個大獎，更擊敗出名好戲之人孫儷和劉濤等人，但卻促使她被網民嘲笑名不副實。近年的她除跌出四美榜外，更被新紥一姐楊紫取代，跌出明星權力榜的頭二十名，人氣大不如前，相信單靠「靚樣」的她在娛樂圈生活並不足以活命，那迪麗熱巴的致命原因又是甚麼？

冠以自然系的「母胎」的美女迪麗熱巴一直都是網民的寵兒 (WEIBO@Dear-迪丽热巴)

演技不佳卻不求進步

擁有精緻的五官和超完美身材比例的迪麗熱巴，出道短短的六年間已出產超過二十套的電視劇(WEIBO@Dear-迪丽热巴)

出道短短的六年間，擁有精緻的五官和超完美身材比例的迪麗熱巴的出產量已是十分的高，拍攝了超過二十套的電視劇，當中為數不少的更是長篇電視劇，如《三生三世十里桃花》、《烈火如歌》等等，還沒有計算其所拍的電影、品牌代言廣告和固定綜藝節目或要時常出席不同的頒獎禮等等。或許是過度曝光令到迪麗熱巴根本吃不消，巨大的工作量令到她出產的作品質素參次，毫無進步，單靠精緻樣貌長時間是留不住觀眾的芳心，更有網民指出持著自己的名氣而故意耍大牌，加上無故獲得演技大獎，難以服眾，進一步讓到她的人氣更受打擊。

【按圖看】迪麗熱巴的「美若天仙」照

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近期卻是零曝光率

迪麗熱巴在《烈火如歌》的造型是深受不少的網民的喜愛 (WEIBO@Dear-迪丽热巴)

迪麗熱巴2019年卻沒有推出任何一部的電視劇，當中2019年所拍攝的《三生三世枕上書》電視劇卻是在今年11月殺青，言下之意，今年迪麗熱巴在「公仔箱」內是近乎零曝光率，只是零聲出現在綜藝節目當中，可是綜藝節目的集數少，討論度亦沒有劇集來得如此高。

男朋友視覺下的迪麗熱巴 (WEIBO@ Dear-迪丽热巴) 迪麗熱巴自己亦在節目《送一百位女孩回家》中說道：「整年間有大半年時間沒有拍電視劇。」加上以往她與公司因合約的問題，令到事業發展受阻，更令到自己的曝光率下跌。身為一位藝人，曝光率對自身發展極其重要，是事業發展的強心針，曝光率下跌久而久之大家就會忘記了迪麗熱巴，人氣亦因而下跌。

迪麗熱巴雖然跌出了「新疆四美榜」，但今年尾她亦開始慢慢拍攝電視劇《愛情高級定製》，相信沉寂多時的她演技亦會有所進步，因為在變幻莫測的娛樂圈上，機會是留給有預備的人，那麼「新疆四美榜」當中的四大美女又是何人呢，新上榜的哈妮克孜又是何人呢？

哈妮克孜：敦煌壁畫上的仙女

哈妮克孜是今年新上榜的四美，更被網民笑說是「跌落凡間的天使」(WEIBO@哈妮克孜)

迪麗熱巴的地位就受到另一位新疆美女23歲的哈妮克孜挑戰，令「新疆四美」要重新洗牌，哈妮克孜和迪麗熱巴一樣都是來至新疆，哈妮克孜更比迪麗熱巴年輕，哈妮克孜在去年才正式和電影公司簽約，現時的她更沒有代表作，可是她去年在綜藝選秀節目《國風美少年》的敦煌舞蹈表現引起大眾熱烈的討論，更說是「四千年一見」的仙女，更被網民笑言是敦煌壁畫上的仙女不小心走入了凡塵，可見網民對哈妮克孜有著極高的評價。

【按圖看】新上榜的哈妮克孜的照片，她的美貌被網民形容是敦煌壁畫上的仙女不小心走入了凡塵：

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【點撃下圖看】三位「新疆四美榜」的相片︰