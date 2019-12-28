嫁年長12年老公經驗變壓力：他用年資來「壓」我？婚姻先圓滿自己

34歲的桑娜·馬林當上芬蘭女總理，更是全世界最年輕的在任總理。全球眼睛都在看，現今30歲的女性，到底可以活出怎樣的人生。30+的女生，面對的不只是職場、婚姻關口，Gladys由心理學到家庭治療，由治療師走到幼兒園的校監，剛好30。 訪問深刻是一句：「每一件事都是自己完整自己的過程，一段關係是如是。只是每一個人的missing puzzle（缺了的一塊）都不同。」於這點，我們都必須經過的。 攝影：龔嘉盛

Gladys：「視婚姻為逃避自身問題的門路，是自然不過的事，因為伴侶可以給你不同的體驗，婚姻給你假象—讓你以為可以填補從前的過失，但要是只想着逃避，從未想過自己真正需要甚麼，急着結婚，不過由一個火坑跳到另一個火坑。」（龔嘉盛攝）

結婚不是解藥 逃避不過由一個「火坑」跳到另一「火坑」

時時聽說，婚姻是很多女生畢生志願，找個好丈夫，作個體面婚禮，不憂柴米油鹽，那便是好生活。可是結婚以後呢？

Gladys在英國修讀心理學，回港後第一份工作是在婚禮公司做「MT」，整整兩個月沒有放假，於是同年修讀家庭治療碩士學位，由學習到工作、再到自身，她反思何謂婚姻，指很多人視婚姻為一個解救，自身生活或家庭求之不得的，便在伴侶身上找尋，她分享：「視婚姻為逃避自身問題的門路，是自然不過的事，因為伴侶可以給你不同的體驗，婚姻給你假象—讓你以為可以填補從前的過失，但要是只想着逃避，從未想過自己真正需要甚麼，急着結婚，不過由一個火坑跳到另一個火坑。」

Gladys與年長12歲的丈夫拍拖兩年，便決定結婚，當時丈夫則與前妻一同養育四歳的女兒。結婚以前，她在家擔當大姐姐角色：「有時累得很。」而當丈夫比她年長，自然能給予很多建議，她直言那樣的關係令她十分舒服，即使知道需要照顧對方的小孩，或是本來修讀學科的關係，也未有猶豫更笑言：「理論時時在腦內打轉，但要疏理情感，則是另一回事。」

深刻的是訪問時，Gladys話語未落，在旁的丈夫自然地接上句子的下半。婚姻既非解答，也不一定是故事的結尾，丈夫Stanley分享：「新的關係是想完整自己，但每人的Missing Puzzle都不一樣，有時候或是一個覺醒。」

家庭治療是指以原生家庭來看待家庭成員的心理問題，接受心理或情緒咨詢時，不時會運用到的一種理論。簡單來說，就是透過了解當中家庭成員間的複雜關係，了解求診者個性的形成。（龔嘉盛攝）

老爺：「你想做幸福少奶奶還是創業？」

成熟的丈夫，能給她建議與照顧，也曾成為他們磨擦的原因。

Gladys分享，剛結婚時，她是一個十分「完美」的新抱，直到丈夫恰恰找到機會，實現她一直想要把家庭治療融入教育的念頭。老爺要她想清楚：「你想做幸福少奶奶還是創業？」於是她坐言起行，把計劃書寫好，以表決心。可惜事情總難一帆風順。在幼兒園籌備時期，正值是最忙碌的時候，丈夫卻因意外住進醫院。Gladys回憶，那時整整三個月沒有回家好好睡一覺，在醫院與學校之間奔走，大概那時她也向自己證明了，什麼是自己想要的人生。

丈夫的意見幫助不少，卻偶令Gladys困惑，伴侶的意見往往會變成壓力。「他是不是用年資來『壓』我？為何看不起我？」Gladys面對的，相信似曾相識。「後來便要分清楚，哪些是情緒，哪些是現實，即使不快樂，也要接受。」生活經驗塑造每個人的獨特個性，再相愛的一對，也必須學懂包容。如何表達令對方舒服，便是兩個人自行悟出來的相處之道。

Gladys除了是家庭治療師，也是格林國際幼兒園的校監，嘗試將家庭治療融入教育。（龔嘉盛攝）

家庭治療的「專業」相處課：「Google Calender是好幫手。」

二人由相處到相知，小至活習慣不一，大至價值觀衝突，幸福與和諧是一個努力的過程，而不是一個終點。Gladys說到夫妻二人的相處課，像大多情侶一樣，「貼地」地爭吵，但「專業」地解決，她說：「更多，是個人修行。」

Gladys分享，二人相處，空間十分重要，不用無時無刻聯絡。她說：「我們不用對方報到，只是會共用一個Google Calender，大家大概知道對方在做甚麼，便可以了。」筆者只在工作上才會使用Google Calender，未曾想過它也可以應用在經營感情上，丈夫Stanley笑言：「是我主意，你也不妨試試。」但他們也並非一拍即合，也經過磨練，Gladys也曾偷偷打開丈夫手機分享位置的功能，也曾有想查看他電話，最後還是解開了心結。她分享，雖是老生常談，但溝通還是最重要的一環，二人要抱開放的態度，不要質問。

一段關係沒有信任絕非只有一人擔當的問題，Gladys微笑道：「你要願意讓伴侶，熟悉你的習慣。」