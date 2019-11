蒙面女Youtuber吃播片屢發SOS暗號？網民揣測是失蹤人口被囚禁

由韓國、日本興起的吃播(Mukbang),引起歐美YouTuber跟隨,在鏡頭前大口大口的吃下各種美食,有如大胃王一樣拍下多條影片,美國YouTuber Kate Yup就是其中之一。近幾個月,網民發現她的影片中暗藏不少求救訊息,懷疑Kate Yup一直被挾持,引起一眾網民熱烈討論事件的真偽。若是被綁架受威脅,到底怎樣可以逃出生天?

(截圖自Youtube@ Kate Yup)

Kate Yup的YouTube channel 擁有超過50萬人訂閱,她與一般吃播主播很不同,大多數吃播影片的主播,不論是否美女都會大方的露臉,讓人看見自己吃了美食後的滋味表情,或幸福大叫的反應。但Kate Yup則會蒙面只露出嘴巴及以下的部分,看她不停進食。在影片開始時她會簡單的揮手微笑,之後錄影時都只會聽到進食時的口水聲,甚少開聲讚美食物,完全依靠字幕表達。她的作風與一般吃播截然不同,別以為她是在拍美食,可能她在秘密給外界一個求救訊息。目前她的 channel 已經營了一年,一共出了30條影片,今年6月21日她爆出一條吃十種海鮮的影片,令人耐人尋味,懷疑內有玄機而被受熱議,亦成為最多人觀看的影片。

吃播女主播蒙面發出SOS暗號?網民揣測是失蹤人口?

有網民發現影片中有幾個地方,十分可疑。當影片在(0:26)時,可見Kate Yup左手臂有一處瘀傷,而影片–(4:51)時,桌子又無故震動一下,懷疑有人踢了桌子一下催促Kate Yup加快進食速度,她都將食物窒進口中,好像不是在享受食物而是在被逼迫。到了(20:03)時都是一樣,明明Kate Yup沒有碰到碗子,碗子卻離奇的被拖了一下,相信在鏡頭後有第二個人在對著她。在(12:48)時又出現一把十分模糊的聲音,網民認為是後方有人再說「I'm gonna kill you.(我將會殺你)」不過最重要的一個訊息是,影片(5:37)她做出奇怪的手勢,手指一直嗒嗒嗒的打動十分奇怪,可能是摩斯電碼,網民分析後是「I need help !(我需要幫助)」。此外,影片(17:37)的字幕「The meat is So delicioOouS,soft and tender(肉又美味又嫩)」請留意當中特別大階的英文單字,就是SOS的求救訊號。所以大批網友懷疑Kate Yup正被挾持,強迫拍片進食,更有可能是被綁架。

她的瘀傷成為大家的注意點,令不少Youtuber都拍片分析事件。(截圖自Youtube@ Kate Yup)

網民再查找她以往影片希望找到蛛絲馬跡,原來早於今年3月16日的影片,在(11:30)有一把清晰的聲音叫她「Hurry up!」,而這把聲音在(16:19)再叫「Just eat」和(22:05)輕聲的叫「fast」。而4月16日的影片在(6:50)時,桌子明顯的晃動,不似Kate Yup自己造成,像是桌子對面有一個人站著在叫她快點趕緊食。可見,她有可能一直被要脅。而一年前的10月13日,美國加利福尼亞州有一名少女Karlie Guse失蹤,網民單憑她的嘴巴和下巴部分都與Kate Yup十分相似而推測兩者是同一人。由於事件引起高度關注,Kate Yup在網上發文表示不懂摩斯電碼而傷痕只是普通曬傷,不過問題又來了!有網民指出她在發文中用「She」描述自己,隨即這段澄清發文都被刪除。網民決定發起在twitter上Hashtag#SaveKateYup 運動,希望引起警方注意調查。

Karlie Guse在家中失蹤不見,亦引起網民自發性組織尋找她,她的樣子似Kate Yup嗎?(OFFICIAL: Bring Karlie Guse Home!@facebook)

相距2個月之後,Kate Yup在發放一個標題為「I AM ALIVE(我仍然生存)」的影片,表示自己一齊安好,不過網民指這是一個暗號,I 排英文字母第9個;A排第1個,以單字I、A、A來看,就是「911」美國警方電話。今次影片中的字幕表面是交代流言,自己還活著,不過字與字之間另有懸機,再次發出求救訊號!

【點撃看】I AM ALIVE求救密碼!

+ 6 + 5 + 4

雖然整個事件疑點重重,但有不少網民就指反駁所有線索事件都只是推測,全不合理,更加質疑綁架的可能性,認為綁匪為錢不會協助拍片和準備昂貴食物,一切只是網上的流言蜚語。亦有人懷疑Kate Yup為了增加自己人氣而故意炒作,希望吸引更多人點撃。事件真相如何,還是難以確定,只希望一切是假的。不過要是真的被囚禁,又如何逃生天?

上周,她在拍片途中,因食蟹而咬破大牙,令人不禁猜想是否真的咬破?(截圖自Youtube@ Kate Yup)

電影真人真事改編:少女被獸父禁室培欲

禁室培欲不是不可能的事,之前電影《抖室》(Room)講述一名被囚禁七年的年輕媽媽,與年僅五歲的兒子在一間小房間裡生活,設計逃走。其實電影改編自真人真事,案件比故事中的案件來得更加複雜亦恐怖許多。2008年奧地利佛里茲有一宗囚禁案震驚全球,少女伊莉莎白於18歲時被父親佛里茲非法禁錮,24年來一直被囚在不見天日的地下室,在她11歲開始已被父親性侵犯。而伊莉莎白的母親在這些年來,因為父親偽做的一封信而一直誤以為女兒離家出走。伊莉莎白三次逃亡失敗,被父親用麻醉藥迷暈,再用手銬禁錮她的行動,繼續亂倫。囚禁期間,伊莉莎白更生下7個孩子,當中有1個孩子夭折,其中3個孩子被父親用正式途徑以收養名義留下,剩餘3名小孩由出生開始,就與伊莉莎白住在地下室生活。直至2008年,42歲的伊莉莎白終於與子女重見天日。

【點撃看】幸有長女!伊莉莎白全家逃出生天!獸父真人確實面目可憎。

+ 7 + 6 + 5

必學摩斯電碼:【· · · - - - · · · 】

在很多危險情況下,由於被要脅下,未能開聲傳出訊號,摩斯電碼的通信形式就能輕易暗中交代意思。摩斯電碼是以前海空無線電溝通的用途,主要是由點(·)和劃(-)顯示英文字母和數字。而點的長度就取決於發報的速度,而劃普遍是三個點的長度。或者平時在電影中都不知道求救訊號SOS其實是指「Save Our Ship」(拯救我們的船)或「Save Our Souls」(拯救我們的靈魂)而這三個字母的摩斯電碼分別是「···」、「---」、「···」,整合就是(···---···),如果在黑夜中迷路時,都可以通過開關手電筒發出SOS訊號(三短三長三短的閃光)。

記熟每個英文字母的摩斯電碼。

Kate Yup事件成功令一眾網民發揮偵探頭腦,解剖暗號。網民出於好意擔心,恐怕Kate Yup被要脅需要求救,寧殺錯無放過。不過網上謠言實在難分真偽,未經證實的謠言不只會做出恐慌,更恐怕會像狼來了一樣,當有人真正求救時,無人相信不再幫忙。如果Kate Yup不公開露面向大眾解釋自己安危相信謠言會一直繼續!

