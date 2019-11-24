30+女生戀愛收成期突被離婚　週年旅行變一人遊：何必以弱者自居

劇情不怕老土俗套，一樣的戲碼不斷上映，電影如是，日常如是，我們都是這樣跌入情感圈套，也都是靠自己才能爬出來的。 Netflix新上架電影《Holiday in Wild》劇情不算新穎，不過女人三、四十，走到人生半路，兒子考入大學離家，以為終於可以歇息一下，丈夫卻突然提出離婚。於是，週年蜜月旅行，一人成行。

一人的非洲蜜月旅行 迷失是為了找回自己

《Holiday in Wild》其實是套聖誕浪漫喜劇，劇情不過女生分手，離開舊人，自力更生，要找個新的伴；新鮮處是，蜜月地點不是別處，而是非洲。

Kate（Kristin Davis飾）本來計劃與丈夫到非洲旅行，怎料丈夫卻突然提出離婚，於是蜜月旅行，一人成行。就似一般浪漫喜劇，Kate在非洲遇到當地導遊Derek（Rob Lowe飾），他說：「很多人來這兒迷失，就是為了找回自己。」由本來的觀光，到後來幫忙照顧非洲的野生動物。而Kate在幫忙丈夫的生意以前，本來是個獸醫，於是她決定留在那兒，重操舊業，重新找到生活重心。

雖然，電影歸電影，當然要給男女主角一個浪漫完滿結局，才能餵飽對現實極之不滿的觀眾們。不過，要知道，最可怖的從來都只在我們的想像中。或許現實即使未如電影中美滿，但咬咬牙關走下去，也總會找到一種圓滿。即使計劃未似如期，但還是可以照樣出發。

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瀟灑是一種修養 被拋棄不一定要以弱者自居

雖然，《Holiday in Wild》的劇情直白，或許因為這是一套喜劇，對悲傷都輕描淡寫，但筆者喜歡這樣的處理，誰說分開一定要呼天搶地，在大雨下哭泣？到陽光明媚的非洲，與大自然同行，也可以是趟不錯的「療傷之旅」。

Kate回到紐約，終於面對丈夫的離婚，理生氣壯，不卑不亢，不再問難。面對分離，很多女生總有十萬個為甚麼在腦內打轉，不過，最後我們都知道無論是甚麼答案，其實都不大重要。在分別時候，瀟灑是一種修養，即使是被拋棄一方，也不一定要以弱者自居。