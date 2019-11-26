傳林夕逾3千作品內地下架　情歌角度獨特：不能自處　便難以相處

有傳林夕超過3千首的填詞作品，被內地音樂網封殺及下架，就連林夕為北京奧運填詞的《北京歡迎你》，也消失不見。不少網民揣測，就是因為林夕早前與台灣獨立樂團「滅火器」合作，推出新歌《雙城記》，而歌詞內容有關香港的現況，歌曲MV也配有反修例運動的示威畫面。

台灣獨立樂團「滅火器」推於新歌《雙城記》（City of Sadness），由林夕填詞，MV配上近來反修例的抗爭影片、相片，為香港人打打氣。（MV截圖）

林夕為「抗爭」填詞？或只是不謀而合​？

狄更斯在《雙城記》（A Tale of Two Cities）中寫道：「這是這是最好的時代，也是最壞的時代。這是智慧的時代，也是愚蠢的時代；這是信仰的時期，也是懷疑的時期；這是光明的季節，也是黑暗的季節；這是希望之春，也是失望之冬；人們面前有着各樣事物，人們面前也一無所有；人們正在直登天堂，人們也在直下地獄。」

林夕與台灣獨立樂團「滅火器」推出全新歌曲，也取名《雙城記》（City of Sadness）。「滅火器」新歌早早在今年三月已寫好，曲末引用《悲情城市》的經典配樂，本想以50年代的台灣作背景，機緣巧合卻與林夕合作，沒想過現在香港，與那時的台灣，竟有不謀而合之處。在MV中的場面，我們都不陌生－催淚彈、水炮車、連儂場、頭盔與示威者；林夕寫道：

「他們用黑手打壓 ／ 赤裸裸施行家法

我們用流水 變成盔甲 ／ 無恥逼迫出無畏的人」

聽着讀着便不禁熱了兩眶，最喜歡還是一句：「少年人渺小／因而偉大」。歌曲與查爾斯.狄更斯的《雙城記》同名。《雙城記》寫在動盪時候，以法國大革命為背景，維繞醫生 Manette 一家，在巴黎與倫敦兩大城市中癲沛流離，籍以寫階級間的矛盾、政制的不公。於是，人民走上街頭，對抗暴政，法國大革命爆發。故事中穿插主角們的愛恨情仇，主角們為了公義、自由與所愛的人，不惜犧牲自己。

在最黑暗的時代，卻映襯出最光輝的人性。

+ 4 + 3 + 2

（《1987：逆權公民》劇照）

哭着寫歌詞：「你霎時的青春，並非徒然的夢 」

文字離不開生活，生活離不開政治，冰封三尺，或非一日之寒。

早前林夕曾在報章的專欄中寫下自己為周同學禱告，期望奇蹟降臨。後來，他為電影《1987：逆權公民》，又名《1987：黎明來到的那一天》的片尾曲填上廣東詞。電影的故事發生在南韓的1987年1月到6月，是南韓由威權走向民主的重要時期，最終極權的政府宣佈修憲，發表民主化宣言，完成了一場成功的民主革命。

他記下，他一邊看電影一邊寫歌詞，第一次一邊哭一邊寫。他決定以《如果那一天來到》的歌詞送別同學：「如果那一天到來，如果那一天到來，你霎時的青春，並非徒然的夢。」

不少網民揣測，林夕逾3千首作品內地下架，就是因為早前與台灣獨立樂團「滅火器」合作，推出新歌《雙城記》，而歌詞內容有關香港的現況，又或是他曾出席在台北舉行的「撐香港，要自由音樂會」。（許芷婷攝）

歌詞教人在戀愛中「自處」放下我執 下架是歌迷損失？

《雙城記》是不一樣的情歌，但新舊情歌，新情舊情，對林夕的情歌，一直未有聽厭，在找「同情」的時候，總會找到一點點力量，因為他的歌，本來就不只是談情，有點不一樣。由相遇寫到分離，由熱戀寫到失散後餘溫，是人之常情，是無常，可是他的作品在愛慾情愁中不是呼天搶地，而是教人自處，似他曾接受《天下雜誌》的訪問時說：「一個人如果不能夠自處的話，那他難以相處；你不能自愛，你怎麼相愛？」作品不只呻苦訴寂寞，也不是心靈雞湯，開藥方給人療癒，而是在失意學會面對自己，就已經好了一半。

不開心未必不堪／快樂也要找原因／最後塵埃跌定／我便會翻生 《開不了心》

你給我聽好想哭就要笑／其實你知道煩惱會解決煩惱／新的剛來到舊的就忘掉／渺小的控訴就是你想要的生活情調 《你給我聽好》

誰曾傷天害理／誰又是上帝／我們在等待甚麼奇蹟／最後剩下自己捨不得挑剔／最後對著自己也不大看的起 《開到荼蘼》

誰同行仍同樣結尾／誰亦難避過這一身客塵／但剛巧出於你／反覆往來又再做回自己 《不來也不去》

相信像這樣的情歌，多年來給予歌迷很大的力量，逾3千首作品下架，不論何地，對歌迷來說，一定是損失。