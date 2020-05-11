林夕早前接受港台節目《鏗鏘說》訪問，與卓韻芝對談，說到「被佚名事件」、香港的反修例風波，也提到卓韻芝自殺一事，在內在外，在公在私，如何逆流自處？林夕說：「覺得俾人佚名都係一種光榮。我唔信呢個世界永遠係黑暗勝過光明，你只要維持自己係光明，螢光蟲都照亮世界。」

林夕早前接受港台節目《鏗鏘說》訪問，林夕在台灣，卓韻芝在香港。二人說起昔日在商業電台工作的點滴，由香港的自由說到自身身世，生離與死別。（香港電台）

林夕與卓韻芝對談 由自由說到自殺

林夕早前接受港台節目《鏗鏘說》訪問，林夕在台灣，卓韻芝在香港。二人說起昔日在商業電台工作的點滴，由香港的自由說到自身身世，生離與死別。

林夕提到早前的「被佚名事件」，人在台灣，卻心繫香港，不認為香港爭取自由有錯，說「我覺得俾人佚名都係一種光榮」，也早料到自己公開支持香港「反送中運動」的言論會令填詞工作大大減少，他形容填詞是他的「第一生命」，但他說：「我可以放下曾經嘅第一生命，我覺得冇所謂⋯⋯如果我為咗驚冇得寫歌詞，要摁住我把口唔發聲，咁咪違背咗初心。」更指「我覺得俾人佚名都係一種光榮」，寄語「信念是不可被任何人剝奪的」。

林夕把佛理入詞，在亂世中自處，只能堅定，可見於他《撐起雨傘》與《雙城記》。政局動盪，人生既有一定軌跡，卻一樣不能自己。林夕與卓韻芝對談，由自由說到自殺，提到多年前卓韻芝自殺一事，卓韻芝笑說十分尷尬，似笑話一般，但林夕剖白，他在母親去世時，也十分明白她的想法，笑言，堂堂林夕「金句王」，竟也哭着問友人：「會過去的嗎？是不是能放低？」原來人不懂安慰自己，別人也不能安慰你，只能讓時間沖淡。

林夕剖白，他在母親去世時，也十分明白她的想法，笑言，堂堂林夕「金句王」，竟也哭着問友人：「會過去的嗎？是不是能放低？」原來人不懂安慰自己，別人也不能安慰你，只能讓時間沖淡。（《鏗鏘說》截圖）

【點圖即看】在節目中，林夕提到他寫的歌詞，拈拾自他的經歷與領悟：

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林夕為「抗爭」填詞 或只是不謀而合​？

狄更斯在《雙城記》（A Tale of Two Cities）中寫道：「這是這是最好的時代，也是最壞的時代。這是智慧的時代，也是愚蠢的時代；這是信仰的時期，也是懷疑的時期；這是光明的季節，也是黑暗的季節；這是希望之春，也是失望之冬；人們面前有着各樣事物，人們面前也一無所有；人們正在直登天堂，人們也在直下地獄。」

林夕去年傳出被內地主要音樂平台「佚名」，意即搜尋相關歌曲時，也顯示作詞一欄為「佚名」。事件或與他去年與台灣獨立樂團「滅火器」推出歌曲，取名《雙城記》（City of Sadness）有關。「滅火器」新歌其實早早在2019年三月已寫好，曲末引用《悲情城市》的經典配樂，本想以50年代的台灣作背景，機緣巧合卻與林夕合作，沒想過6月才正式展開的香港反修例運動，與那時的台灣，竟有不謀而合之處。在MV中的場面，我們都不陌生－催淚彈、水炮車、連儂場、頭盔與示威者；林夕寫道：

「他們用黑手打壓 ／ 赤裸裸施行家法

我們用流水 變成盔甲 ／ 無恥逼迫出無畏的人」

還有一句：「少年人渺小／因而偉大」。歌曲與查爾斯.狄更斯的《雙城記》同名。《雙城記》寫在動盪時候，以法國大革命為背景，維繞醫生 Manette 一家，在巴黎與倫敦兩大城市中癲沛流離，籍以寫階級間的矛盾、政制的不公。於是，人民走上街頭，對抗暴政，法國大革命爆發。故事中穿插主角們的愛恨情仇，主角們為了公義、自由與所愛的人，不惜犧牲自己。

在最黑暗的時代，卻映襯出最光輝的人性。

台灣獨立樂團「滅火器」推於新歌《雙城記》（City of Sadness），由林夕填詞，MV配上近來反修例的抗爭影片、相片，為香港人打打氣。（MV截圖）

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哭着寫歌詞：「你霎時的青春，並非徒然的夢 」

文字離不開生活，生活離不開政治，冰封三尺，或非一日之寒。

早前林夕曾在報章的專欄中寫下自己為周同學禱告，期望奇蹟降臨。後來，他為電影《1987：逆權公民》，又名《1987：黎明來到的那一天》的片尾曲填上廣東詞。電影的故事發生在南韓的1987年1月到6月，是南韓由威權走向民主的重要時期，最終極權的政府宣佈修憲，發表民主化宣言，完成了一場成功的民主革命。

他記下，他一邊看電影一邊寫歌詞，第一次一邊哭一邊寫。他決定以《如果那一天來到》的歌詞送別同學：「如果那一天到來，如果那一天到來，你霎時的青春，並非徒然的夢。」

林夕表示自2015年起，在台灣、香港兩地居住，現時多住在台灣。以前在香港沒什麼街好逛，更笑言自己不是時常生病，不用常逛滿街藥房。（資料圖片，陳嘉元攝）

歌詞教人在戀愛中「自處」放下我執 下架是歌迷損失？

《雙城記》是不一樣的情歌，但新舊情歌，新情舊情，對林夕的情歌，一直未有聽厭，在找「同情」的時候，總會找到一點點力量，因為他的歌，本來就不只是談情，有點不一樣。由相遇寫到分離，由熱戀寫到失散後餘溫，是人之常情，是無常，可是他的作品在愛慾情愁中不是呼天搶地，而是教人自處，似他曾接受《天下雜誌》的訪問時說：「一個人如果不能夠自處的話，那他難以相處；你不能自愛，你怎麼相愛？」作品不只呻苦訴寂寞，也不是心靈雞湯，開藥方給人療癒，而是在失意學會面對自己，就已經好了一半。

不開心未必不堪／快樂也要找原因／最後塵埃跌定／我便會翻生 《開不了心》

你給我聽好想哭就要笑／其實你知道煩惱會解決煩惱／新的剛來到舊的就忘掉／渺小的控訴就是你想要的生活情調 《你給我聽好》

誰曾傷天害理／誰又是上帝／我們在等待甚麼奇蹟／最後剩下自己捨不得挑剔／最後對著自己也不大看的起 《開到荼蘼》