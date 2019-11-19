林志玲落淚告白：謝謝你讓我相信愛情　盤點明星婚禮最催淚誓詞

聖神又莊嚴的婚禮中，當一對新人宣讀結婚誓詞的時刻，絕對是最真摯感人的。近日娛樂圈又出了一樁喜事，「台灣第一名模」林志玲終於在44嵗之際「拉埋天窗」，與真命天子Akira（黑澤良平）喜結連理。當中在林志玲家鄉台南舉辦婚禮儀式時，兩人含淚互相說誓詞的畫面，動人不已。 明星戀情或多或少都會在大衆視野中曝光，當見證各對明星夫婦由戀人步入殿堂，再見到兩人的結婚誓詞，多少都會有感觸。除了「志玲姐姐」，一起來看看還有哪些催淚感人的明星結婚誓詞！

林志玲 & Akira

兩人在台南全台吳大宗祠舉辦婚禮儀式。（視覺中國）

我要謝謝你讓我相信愛情，讓我有勇氣去接受愛情 林志玲

兩人八年前曾合作舞臺劇《赤壁~愛~》。（視覺中國） 剛剛才完婚的「台灣第一名模」林志玲與日本男星Akira（黑澤良平），兩人在八年前因舞台劇合作而相識，而正式交往則是在去年年底。Akira比「志玲姐姐」小七歲，同時也是日本團體EXILE成員，今次能夠「抱得美人歸」，相信Akira絕對魅力十足。

日前，兩人在台南全台吳大宗祠舉辦婚禮儀式，依照台灣傳統進行，之後兩人再用中、日文説出誓詞。「志玲姐姐」幾度哽咽，場面十分感人，她解釋在選擇台南吳大宗祠舉行婚禮儀式是因爲這個地方見證她父母的愛情，以及承載她的童年回憶。

兩人婚禮儀式被圍觀群衆以及媒體圍得水泄不通。（視覺中國）

新郎Akira充滿誠意地用中文對林志玲告白：「讓我們一起走下去，謝謝妳的愛情，謝謝妳相信我，我會讓妳成為全世界最幸福的人，I LOVE YOU。」

Akira用中文深情地對林志玲告白。（視覺中國）

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林宥嘉 & 丁文琪

林宥嘉與丁文琪在台北再舉行婚宴，招待親朋好友。（視覺中國）

常常覺得自己像一個黑洞，你其實也蠻像一個黑洞的，但兩個黑洞卻在彼此的眼裡看見了光 丁文琪

音樂才子林宥嘉和鄧紫棋曾在2012年金曲獎高調牽手，戀愛往事也曾一度引起熱議。2014年認愛台灣女歌手丁文琪，交往兩年後修成正果。於2017年登記結婚，并與妻子在日本輕井澤樹屋舉辦浪漫森林系婚禮派對，據悉兩人都十分喜歡大自然，所以無論是新婚派對還是婚宴，都充滿著綠色植物，洋溢自然清新風格。

兩人在日本輕井澤樹屋舉辦浪漫森林系婚禮派對。（視覺中國）

兩人在台北再舉行婚宴，招待親朋好友，圈中好友包括S.H.E、郭靜、陶子等都紛紛出席，黃子佼更擔任婚禮主持人，婚禮星光熠熠。

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兩人在致辭時，深情告白同樣令場面變得十分溫馨，新娘丁文琪稱林宥嘉是她遇過最善良的人，她表示：「在我很低潮，把整個世界推開的時候，你緊緊的抓住我，從不輕言放棄，給了我希望，然後現在還給了我一個家。」還説兩人都像一個黑洞，當兩個黑洞相遇卻從彼此的眼底看見了光，真摯話語令人動容。

兩人十分喜歡大自然，因此婚宴用綠色植物裝飾。（視覺中國）

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Angelababy & 黃曉明

我的Baby，你完蛋了，接下來的日子你等着吧，我從來沒有對一個女人這麼好過，除了我媽 黃曉明

Angelababy與黃曉明在2015年完婚。（翻攝網絡）

最近Angelababy（楊穎）和黃曉明婚變傳聞鬧得沸沸揚揚，黃曉明生日Angelababy送祝福更一度引起網絡熱話，有人指兩人感情依舊，也有人指Angelababy生日祝福敷衍，婚姻危機迫在眉睫。

撇開兩人現在的感情狀況，當時結婚盛況簡直驚動了半個娛樂圈，不但婚宴場面隆重且星光熠熠，也有傳聞婚禮總花費超過2億人民幣，豪華規模堪稱一場「世紀婚禮」。

Angelababy與黃曉明婚禮有超過2000人參加，超過100位明星出席。（視覺中國）

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婚禮上Angelababy哽咽地對黃曉明説道：「很想跟你說，你放心，在以後的人生路上，只要你回頭你就會看到我。我會一直默默支持你，不管你累了，遇到不開心的事情，想到我都會一直在你身邊陪伴你，為你建立一個家庭，有個非常圓滿的人生，這是我的夢想。希望到老之後，你會跟我说，找我是正確的、快樂的。」

Angelababy和黃曉明今年婚變傳聞鬧得沸沸揚揚。（視覺中國）

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