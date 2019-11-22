韓美妝網紅Bae Lina卸妝片衝擊大眾審美觀：你的素顏污染我的眼睛

世界的美麗標準太過單一，能當上明星的大部份都是擁有精緻的臉蛋，宛如白瓷般無瑕的肌膚和纖細身材，不少人為了追逐世界的美，毅然前往韓國為自己的樣貌動工，但以上的一切都是俗世給予你框架。韓國美妝YouTuber 裴銀貞（Bae Lina）選擇逆襲這個美的標準，在韓國發起「掙脫束衣」的運動。

裴柱現(Irene)是Red Velvet的成員之一，近日更登上美國網站《TC Candler》2019當中「亞太區百大美女」的第10名，更是近期最多人要求的整容參考指標當中的頭三名 (VCG)

早期，韓國清談節目《Video Star》就邀請了金鍾國的哥哥金鍾明，任職整容醫生的金鍾明在節目上公開近期最多人要求的整容參考指標當中的頭三名，分別就是BLACKPINK成員之一的Jennie、少女時代的允兒以及Red Velvet成員Irene，以上三位女星都是擁有苗條身材，加上小巧的鵝蛋臉配上精緻的妝容，好像奠基了美就是要有以上的數個元素，但韓國美妝YouTuber 裴銀貞（Bae Lina）認為，女生不需要活在世界的目光下，更用自己親身的經歷來告訴女生社會上充斥著一個「美麗誤導」。

「我不漂亮，但我能決定自己的一切」

短片的兩旁出現對裴銀貞（Bae Lina）的侮辱字句，例如：「你的素顏真是污染了我的眼睛」、「化妝是一種禮貌嗎？」(youtube@배리나Lina bae)

韓國美妝YouTuber 裴銀貞（Bae Lina）在她10歲的時間企圖自殺去了結自己的一生，可是10年後的她，卻成為一個分享美妝的YouTuber。裴銀貞（Bae Lina）從小到大都是一個身型龐大的女生，樣貌也不是會讓人討喜的一種，因被人認為是醜陋的外表，受盡別人的冷言冷語和冰冷的目光，為了找到一個舒服的角色躲起來，她積極分享化妝技巧，努力融入這個世界，成為不少大碼女生的精神支柱。

可是，有一次她分享一個卸妝影片，引起網絡上激烈的迴響，更收到不少死亡信息的威脅，從小就因為樣貌和身型遭受旁人冷眼而受盡打擊，一度更達到精神崩潰的邊緣。有一天，她接觸到「擺脫馬甲」的女性運動，讓她幡然醒悟，明白美麗的審美標準不應受到社會大眾標準限制，更不是被固化的。

【按下圖看】平日喜歡以素顏示人的女星

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擺脫你的限制 不要因為別人的目光而過度強迫自己​

韓國「擺脫馬甲」的運動更帶起#탈코르셋（脫馬甲）這個hashtag 在網絡上迅速散佈出去，讓更多女性反思為什麼一定要以化妝作為表現自己的方式。（4Bvillage@twitter）

「擺脫馬甲」活動是韓國一群「美麗的反叛者」努力擺脫世界對美固有標準的活動，也是一項由韓國女性發起的一項女權運動。以往的東歐時代，不少身份顯赫的名門貴族女性需要穿上馬甲去突顯自己窈窕的腰肢，每次穿上馬甲都需要用力拉緊兩側繩子，努力達到看似是窈窕的腰部。當中的馬甲就是象徵著外物加諸於女性外表的束縛，就如，減肥和化妝等等。

本以為化妝會讓我感到幸福，但是我卻愈化妝愈覺得很痛苦。 《我不漂亮：外表決定一切，但我決定我自己》裴銀貞

(www__eryas@twitter) 當時YouTuber裴銀貞（Bae Lina），就下定了決心，明白自己是不需要一直是存活在別人的目光上，於是她棄掉平時拍攝短片的題材類型，上傳一段名為「我不漂亮」的影片，一開始素顏登場的她開始化妝，螢幕的兩旁出現許多侮辱她的字句，但她卻是一直地專心化妝，完成妝容，又出現不同的侮辱字句：「哪來的自信？不要出門。」、「男人根本不喜歡這種妝容」、「超想打妝她。」 鏡頭一轉，她開始緩緩地卸妝，兩旁亦不斷出現不同的侮辱字句，如「要是我是你的話，我會去自殺」，最後卸妝完成的裴銀貞（Bae Lina）向著鏡頭露出微笑說：「妳不一定要漂亮，不要因為別人的目光而過度強迫自己，記住你是特別的一個，請找回真正的自己。」讓人明白到女性需要的不是去附和傳統賦予女性的刻板形象。

Bae在片中示範化妝後，受盡不同評批，於是卸去一切妝容，以素顏面對真正的自己，鼓勵女生不要因為別人的目光而過度強迫自己。(youtube@배리나Lina bae)

YouTuber裴銀貞（Bae Lina）亦在這個活動上支出了力量，提倡短髮也可以很美、素顏見人，丟掉化妝品等等，加上「擺脫馬甲」活動也在韓國掀起一陣熱風，更以#탈코르셋（脫馬甲）這個 hashtag 在網絡上迅速散佈，讓更多女性明白為不一定要以化妝表現自己，更重要的是撕去世界對你腦海中加諸的固有審美標準。

【按下圖看】韓國女性如何回應「擺脫馬甲」這個活動