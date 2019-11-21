王家衛為時尚品牌拍片　中國新超模憑「醜」上位　盤點歷代女主角

在《懸空一刻的思念》中，她染了一頭紅髮，眼神一片迷離，第一眼不覺得她很美，卻自然而然被她吸引。在光怪陸離的上海街頭中尋找自我，這樣的故事情節，完全就是王家衛的風格。然而，不是每個人都能飛到上海觀賞久違了的王家衛作品，那麼不妨先回顧他鏡頭下獨特的女角。（《懸空一刻的思念》劇照）