王家衛為時尚品牌拍片　中國新超模憑「醜」上位　盤點歷代女主角

最近，王家衛為品牌Saint Laurent監製時尚短片《懸空一刻的思念》，作品將會在2019年11月22日至24日，在上海余德耀美術館通過螢幕裝置獨家放映。雖是商業品牌的宣傳片，但預告片中仍流露着強烈的「王氏味道」。
王家衛的電影，總是帶着一種強烈的個人風格，在電影圈中別樹一格。而他的選角同樣讓人摸不着頭腦，女主角從不是典型美人，王家衛的鏡頭卻總能勾勒出她們獨特的美。（《花樣年華》劇照）
最近，王家衛為時裝品牌Saint Laurent監製時尚短片《懸空一刻的思念》，作品將會在2019年11月22日至24日，在上海余德耀美術館通過螢幕裝置獨家放映。雖是商業品牌的宣傳片，但預告片中仍流露着強烈的「王氏味道」。（《懸空一刻的思念》劇照）
短片主角是超模雎曉雯，單眼皮、眼距寬、高顴骨，與「標準美人」的樣子相差甚遠，更不時有人直罵她「醜」。（《懸空一刻的思念》劇照）
雎曉雯（IG@jujujuxiaowen）
在《懸空一刻的思念》中，她染了一頭紅髮，眼神一片迷離，第一眼不覺得她很美，卻自然而然被她吸引。在光怪陸離的上海街頭中尋找自我，這樣的故事情節，完全就是王家衛的風格。然而，不是每個人都能飛到上海觀賞久違了的王家衛作品，那麼不妨先回顧他鏡頭下獨特的女角。（《懸空一刻的思念》劇照）
1.張曼玉（《花樣年華》劇照）
張曼玉可算是王家衛的御用女角，她參演王家衛的電影女主角4次，每一次都讓人深刻。張曼玉絕對不是典型美人，臉長得並不精緻，六角臉型、眼睛偏小、鼻子不算高，有人說她的臉不像「人」，像「貓」。（《旺角卡門》劇照）
林青霞有一次出席公開場合時，曾經提及張曼玉跟她說覺得自己長得不好看，所以要把戲演好。（《東邪西毒》劇照）
王家衛鏡頭下，最記得的還是張曼玉還是花樣年華穿着一身旗袍的她，她飾演少婦蘇麗珍。與初出道清秀可人的氣質大相徑庭，成熟嫵媚、風情萬種的氣質讓人難忘。（《花樣年華》劇照）
2.王菲（《重慶森林》劇照）
王菲獨特的唱腔和聲音，讓不少歌迷記住了她。只是說她美，卻不是人人認同。有人覺得她長得清秀，有人卻覺得她長得很醜。（《重慶森林》劇照）
王菲只出演過王家衛的《重慶森林》，卻成為了王家衛最難忘的演員。他曾經說過王菲是自己拍過最特別的女演員，因為她演戲「不用力」，只要碰上適合的角色，她都可以輕易把角色成為自己的一部分。（《重慶森林》劇照）
她在《重慶森林》飾演快餐店店員阿菲，一頭短髮，做事漫不經心，在店內隨心就播起音樂又唱又跳的女生。這樣浪蕩、率性的氣質，正正與王菲本人的性格不謀而合。（《重慶森林》劇照）
3.章子怡（《2046》劇照）
章子怡曾經兩度參演王家衛的電影，《2046》的白玲玩世不恭，身邊有千萬個男人圍着自己，可是她還是絲毫不動情。獨立堅強的活着，嫵媚的外表下，卻是倔強。這個角色為章子怡帶來了2005年金像獎最佳女主角一獎。（《2046》劇照）
正因為平平無奇，宛如一張白紙，才能演活各種角色。「章子怡的美有種咄咄逼人的氣勢，跟別的女演員的那種陰柔的美很不一樣。」看起來嫻靜的章子怡，王家衛卻這樣評價她。（《一代宗師》劇照）
第二部參演的是《一代宗師》，飾演宮若梅的她，為了報殺父之仇寧願與仇人玉石俱焚，犧牲自己的愛情，再次看到章子怡內在的拼勁，她也因此獲得2014年金像獎最佳女主角的殊榮。（《一代宗師》劇照）