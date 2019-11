近年不少人開始崇尚「斷捨離」,因而讓不少日本的整理大師爆紅,35歲的近藤麻理惠便是其中一人,她不但出書教人捨棄多餘物品,只留令人「Spark Joy(怦然心動)」的物件。更曾與Netflix合作,出演整理美國家居的實境秀,紅遍全球。 早前,近藤麻理惠更宣布開始網店,販售她喜歡的家居系列,然而「網購」是否違反她提倡「減法」哲學?

35歲的近藤麻理惠是日本知名的日本斷捨離女王,曾獲「2015年度全球百位最具影響力人物」。(mariekondo@Instagram)

麻理惠是日本數一數二的整理大師,她發明的「怦然心動整理術」風靡全球,她希望人們在放棄生活中多餘的東西,只留下少許讓自己怦然心動的小物,令生活簡化的同時獲得幸福感;她的「豆腐磚摺衫法」更幫助到很多女性整齊又慳位地收納衣服,紅遍網絡;她更與Netflix合作,出演《怦然心動的人生整理魔法》,幫助不同家庭整理,種種斷捨離事蹟,令麻理惠更被《Time》選為「2015年度全球百位最具影響力人物」。

當你整理完,就會有更多空間歡迎更有意義的物品、人物以及經驗到生活中。 近藤麻理惠

提倡簡約生活 網店賣什麼?

近藤麻理惠開始家品網站konmari.com,販售超過100件讓她「怦然心動」的居家及生活物品,產品來自全球,一半是來自日本,設計以樸實簡單為主,包括黃銅廚具收納筒、家居拖鞋,圖案布袋及水晶等。麻理惠更拍片介紹她的網店,她稱有不同的朋友都想知道她平時用甚麼,因而開設網店。

近藤麻理惠指所有貨品都是讓她「怦然心動」的選擇,不過一開店就引起極大迴響,全因定價不菲,也有網民直接質疑貨品的實用性。

近藤麻理惠在11月18日公布開設家居物品網店,產品來自全球。(konmari.com)

網民反應兩極:感覺被出賣

消息一出,網絡上已引來不同的負面的聲音,指麻理惠是在鼓勵消費,與她「減法」哲學是背道而馳,她則在Instagram中說到:「I hope my vision of a joyful life inspires yours. Shop now at konmari.com – but don’t buy TOO much.」(希望自己「怦然心動」的理念可以啟發到別人。去網店購物,但別買太多。)

那你認為麻理惠的商品能令你「怦然心動」,還是增加「家居廢物」呢?