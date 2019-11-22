【陪審團】Taylor Swift與Madonna曾為陪審員　女性合資格路崎嶇

近來有不少人討論－如何才能成為陪審員？誰人可以豁免？ 任陪審員，有一定要求，並非人人可豁免，明星也不例外。而女生能當陪審員，原來也是前人努力的成果。

網友分享，家人竟與Taylor Swift一起當陪審員。（Gerrit Wortel@twitter）

盤點「明星陪審團」：Taylor Swift與麥當娜都曾為陪審員

不少國家的法律制度，均設有陪審團此職。作陪審員是公民責任，除非為醫生、律師、報章編輯及職員等職業可申請豁免，否則都應該出席，名人明星也不例外。

在美國，就連唱作歌手Taylor Swift也曾在2016年8月26日在納許維爾為一宗強姦及綁架案當陪審員。她為此缺席MTV VMA 頒獎典禮。當她被問及職業時，她答：「我寫歌的。」不過，她最後還是沒有完成陪審員的任務，因為她在科羅拉多州另一宗性騷擾案中是被告，法官於是認為她並不適合當此案的陪審員。

另外，麥當娜亦曾在2014年為陪審員，可是最後因為陪審員人數足夠，以及她的出現令法院大樓出現騷動，她只作「後備」。紐約法院發言人David Bookstaver指：「我們今天已有足夠的陪審員，要是我們需要她，她將會出席顧問小組。我們不想創造更多不必要的混亂。」

＊以下名人也曾為陪審員：

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女性曾不合資格當陪審員？

不時看到有關陪審團的文章，竟大多有關如何豁免，申請原因千奇百趣，包括已買了機票與碩士生英文程度欠佳。但其實，能當陪審員的是權利也是責任，得來不易，於女生而言更甚。

在1870年，Eliza Stewart Boyd是美國第一位女陪審員，但那時的制度對女性來說，還是非常不公平，直到1912年，某些州份才放寬對女性的限制，如華盛頓。

英美法制不同，但英國女性陪審員同樣經年爭取。英國《1918年人民代表法令》（The Representation of the People Act 1918）廢除了禁止女性投票的條例。即使如此，很多女性還是被禁止參與要職，就如陪審員。直到1919年，更多有關性別平權的法令，情況才有所改善。雖然平權愈來愈多人關注，但陪審員這公民義務與責任卻不是很受歡迎，報章也時時報導有關婦女各有原因都想避免當陪審員。

與此同時，按當時陪審員的要求，也令當時的婦女更難合符資格。例如，他們需要擁有一定的財產、地。在1925年，合資格約有6758位男性，卻只有1503位女性。即使他們合符資格，也要由公司選拔提名、按不同案例挑選；法官更可提出陪審團全男性要求。由此可見，雖然法案對兩性平權來說是一大進展，但女性當時還是受到一定的歧視。

根據香港《陪審團條例》，任何21至65歲的香港居民，只要有良好品格、精神健全、沒有聽障與視障、語言能力足以明白法律程序，便有資格成為陪審員。（《The Suit》劇照）

在香港，怎樣才可當陪審員？

陪審員的有關條例穿越百年，來到今天，已進步很多。那在香港，怎樣才能當上陪審員？

根據《陪審團條例》，任何21至65歲的香港居民，只要有良好品格、精神健全、沒有聽障與視障、語言能力足以明白法律程序，便有資格成為陪審員。現時的行政措施把未達中七或以上學歷的人士排除在名單中，由高等法院司法常務官每星期以隨機抽選的方式，從陪審員名單內抽出若干數目的陪審員。

出任陪審團是社會責任，一般而言是不會獲得豁免，但若從事行政會議或立法會議員、法官、公職人員、醫生與報章編輯等等工作，則可以得到豁免。僱主也不得因僱員出任陪審團影響上班，而解僱員工，否則可被判罰款甚至入獄。陪審員退庭商議時不會有其他人在場，只可在陪審員休息室範圍內討論審訊內容，但不得跟其他人討論，陪審員也有專屬的餐廳、休息室與電梯，確保裁決公平公正。

參考資料：Forbes, First Hundred Years