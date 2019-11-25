韓國娛樂圈最近都蒙上了陰霾，偶像崔雪莉（Sulli）在上月中自殺身亡，KARA前成員具荷拉於昨日（24/11）被發現在家身亡。警方正在調查具荷拉的確切死因，不論如何，這個消息對粉絲而言都是天大噩耗。

28歲的具荷拉入行11年，外表與安室奈美惠相似的她一出道便受人矚目，在日本和韓國都紅極一時。然而，她在風光背後，卻有不為人道的辛酸。在今年5月，她在社交平台上傳告別文，並且在限時動態寫上「很累也要裝作不累，很痛也要裝作不痛，就這樣忍受着繼續生活。」，可見她心情低落。發文後她試圖自殺，後來被經理人及時發現。只是這次她在社交平台上說了一句「晚安」後，便永遠離開了這個世界。其實過去多年具荷拉在愛情路上屢屢碰壁，也飽受網絡欺凌之苦，自然也會心力交瘁。

具荷拉樣貌甜美，紅極一時。（IG@koohara__）

我們日後只能在照片中懷緬曾經亮眼的荷拉：

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偶像戀愛仿佛也是「罪」？

荷拉過去緋聞不多，其中最讓人轟動的就是2011年公開與Highlight前成員龍俊亨交往，成為Kpop史上第一對承認戀愛的現役偶像。當時20歲的荷拉與22歲的龍俊亨被媒體拍到牽手照，之後就坦白承認戀情。在當時的韓國娛樂圈中，偶像的戀愛禁令仿佛已經是潛規則，即使戀愛也只能偷偷摸摸，以免破壞粉絲們的「幻想空間」。而當時公開認愛的荷拉也在事業上受挫，惹來不少惡意評論，備受壓力。最後兩人交往1年9個月便分手了，之後屢屢傳出緋聞荷拉也始終未有承認。

雖然荷拉從來沒有明言身為偶像的壓力，但她曾經真人騷《荷拉ON&OFF》談到外界對自己的評價，一度在鏡頭前落淚，當她談到對公開戀愛的看法時，又無奈地道「我想公開戀愛也沒有辦法」。明明戀愛只是正常不過的事，但放在韓國偶像身上彷如成了「死罪」，甚至會將辛苦建立的事業毀掉。

被前男友威脅反被指責

雪莉（Sulli）離世後，實行網絡實名制的呼聲很大，卻依然遲遲未見真正落實。荷拉近年飽受比過往更強烈的網絡欺凌，令她名聲受損，也因而情緒受困。她在去年10月與前度崔鐘範分手，她控訴前男友毆打至子宮出血、並以兩人的性愛片段威脅自己，她更因此對男方下跪求饒。這件事初被爆出時，大眾一度誤會荷拉是毆打男友的暴力女，因而對她惡言相向。後來，經CCTV證實後，才知道荷拉動手只是為了自衛，大眾才紛紛站到荷拉這一方。可惜案件的結果不如人意，崔鐘範最後被法院判處有期徒刑1年6個月，緩刑3年，換言之不需受牢獄之苦。愛自己的人變成傷害自己的人，卻沒有得到任何代價，這讓荷拉感到心灰意冷。

毆打、威脅具荷拉的崔鐘範。（VCG）

雖然有不少粉絲依然支持荷拉，但她依然因此事業受影響，社交平台上依然充斥住惡意留言。即使在Instagram上的最後一則帖文，下面仍是「躺着就能賺錢」、「最差的藝人」、「漂亮嗎？但不及雪莉吧！」等惡意留言。前男友的事固然讓她情緒陷入低谷，然而，真正壓死把她踩到谷底的或許就是這些不負責任的攻擊。

具荷拉之死，讓我們再次體驗到人言可畏。生命的隕落，會喚醒大眾嗎？抑或又將悲傷的歷史再次重演。